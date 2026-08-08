 Xiaomi 17T Pro: il top di gamma che oggi costa molto meno
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Xiaomi 17T Pro: il top di gamma che oggi costa molto meno

Lo Xiaomi 17T Pro, nella versione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, è in offerta su eBay scontato di oltre 360 euro.
Xiaomi 17T Pro: il top di gamma che oggi costa molto meno
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Lo Xiaomi 17T Pro, nella versione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, è in offerta su eBay scontato di oltre 360 euro.
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Se fai in fretta oggi puoi mettere le mani su uno smartphone top di gamma pagandolo molto meno del suo prezzo di partenza. Vai subito su eBay dunque e poi acquistare lo Xiaomi 17T Pro a 636,49 euro, anziché 999,90 euro, inserendo il codice promozionale AUG26 al momento del pagamento.

Anche se su eBay il prezzo di listino non viene segnalato lo puoi vedere sullo store ufficiale di Xiaomi e puoi quindi notare che in questo momento c’è un risparmio di oltre 363 euro. Una grande opportunità. E se preferisci puoi pagare in tre comode rate da 223,33 euro al mese a interessi zero con Klarna.

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Xiaomi 17T Pro è la migliore scelta del momento

Sicuramente per ciò che costa è ciò che offre lo Xiaomi 17T Pro è la migliore scelta del momento. Si tratta di un top di gamma che garantisce ottime prestazioni e non ha un prezzo esagerato. A muoverlo c’è il potente processore MediaTek Dimensity 9500 con 12 GB di RAM a supporto e l’interfaccia HyperOS 3 basata su Android.

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Ci sono ben 512 GB di memoria interna che non ti lasceranno a piedi in nessuna situazione e una batteria gigante da 7000 mAh con ricarica cablata da 100 W e ricarica wireless da 50 W. C’è poi una fotocamera principale da 50 MP, grandangolare da 12 MP, teleobbiettivo da 50 MP e fotocamera anteriore da 32 MP. Mentre lalto design abbiamo una scocca in alluminio con un peso di 219 grammi, uno spessore di circa 8 mm e la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. Il display è un AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate da 144 Hz e luminosità massima da 3500 nit.

Smartphone Xiaomi 17T PRO 12/512GB Dual sim 5G Display 6,83'' Nero Black

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Un vero portento che oggi potrai avere a molto meno del suo prezzo di partenza. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Xiaomi 17T Pro a 636,49 euro, anziché 999,90 euro, inserendo il codice promozionale AUG26 al momento del pagamento.

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Pubblicato il 8 ago 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
8 ago 2026
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