Google Assistant scompare da Android: cosa cambia con Gemini

Google volta finalmente pagina sul suo Assistente. A partire dal 4 settembre, inizierà a scomparire dai telefoni e tablet Android compatibili con Gemini. Anche gli orologi Wear OS, alcuni auricolari e Android Auto sono coinvolti.

Google Assistant ha resistito a lungo, ma la sua uscita di scena si fa sempre più concreta. Il motore di ricerca ha iniziato ad avvisare gli utenti via email: il suo vecchio assistente vocale verrà progressivamente rimosso dai dispositivi mobili Android a partire dal 4 settembre. Il rollout potrebbe richiedere alcune settimane, quindi non tutti saranno interessati lo stesso giorno.

Gemini prende il posto di Google Assistant su Android

Il messaggio di Google lascia poco spazio ai dubbi: Assistant viene ritirato su mobile e Gemini diventa d’ora in poi l’esperienza di assistente su Android. Una volta effettuato il passaggio, non sarà più possibile utilizzare Google Assistant né tornare indietro sui dispositivi coinvolti.

Nel dettaglio, la novità riguarda telefoni e tablet Android sufficientemente recenti da far girare Gemini, esclusivamente nei Paesi in cui il servizio è disponibile. Anche gli orologi Wear OS rientrano nel pacchetto, così come alcuni auricolari associati al telefono. Android Auto è a sua volta interessato quando viene proiettato da un dispositivo mobile.

Le eccezioni

Ci sono comunque alcune eccezioni. Le auto con “Google built-in” manterranno l’Assistente oltre la data fatidica. I vecchi telefoni Android non vengono dimenticati: i modelli con Android 9 o versioni precedenti, con meno di 2 GB di RAM, conserveranno una versione alleggerita di Assistant per le operazioni di base.

Google dunque, non fa ancora cadere tutte le tessere del domino. Questo annuncio non riguarda, per il momento, Google TV, Google Home né i display connessi. Gemini dovrà arrivare anche su questi dispositivi, ma Big G non ha ancora fornito un calendario preciso. Anche il Pixel Tablet utilizzato sul suo dock resta in una zona un po’ grigia.

Bye Bye, Google Assistant

La sostituzione era prevista inizialmente per la fine del 2025, prima di essere rinviata a quest’anno. Per il momento, alcuni utenti possono ancora scegliere Google Assistant nell’app Gemini, ma questa opzione scomparirà gradualmente a seconda delle aree geografiche. Google promette una transizione morbida e un assistente più intelligente e capace. Gemini è pensato per scambi più naturali, con maggiore contestualizzazione e funzioni più avanzate, ma la sentenza spetta sempre agli utenti.

Per quanto Google Assistant non fosse particolarmente brillante, spesso faceva il suo lavoro: avviare un timer, controllare una lampada, regolare un dispositivo, inviare un comando rapido in auto. Con Gemini, alcune azioni potrebbero richiedere un passaggio dall’app Google Home o impostazioni manuali, soprattutto per le routine e gli schermi connessi.