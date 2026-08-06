 L'ebook perfetto per le tue letture in spiaggia
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Incontra l'ebook perfetto per le tue letture in spiaggia di quest'estate e acquistalo a un prezzo super scontato su Amazon in offerta.
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Amazon Kindle Paperwhite (Ultimo modello) - Il nostro Kindle più veloce di sempre, nuovo schermo antiriflesso, la batteria dura settimane - 16 GB - Senza pubblicità - Nero

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Amazon Kindle (Ultimo modello) – Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile – 16 GB – Senza pubblicità – Nero a soli 119,99 euro anche a tasso zero!

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Amazon Kindle (Ultimo modello) - Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile - 16 GB - Senza pubblicità - Nero

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Kobo Clara Colour | eReader | Display antiriflesso a colori E Ink Kaleido™ 3 da 6” | Modalità Scura| I Audiolibri | Impermeabile (Bianco) | Kaleido 3 – Inchiostro a colori da 6″, modalità scura, impermeabile, audiolibri, eBook, 16 GB a soli 169,99 euro!

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Kobo Clara Colour | eReader | Display antiriflesso a colori E Ink Kaleido™ 3 da 6” | Modalità Scura| I Audiolibri | Impermeabile (Bianco)

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Amazon Kindle Colorsoft (Ultimo modello) – Con schermo a colori e tonalità della luce regolabile – 16 GB a soli 269,99 euro anche a tasso zero!

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Amazon Kindle Colorsoft (Ultimo modello) - Con schermo a colori e tonalità della luce regolabile - 16 GB

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VIWOODS 6,13’’ AiPaper Reader C con display a colori, dispositivo eReader E Ink con luce calda e fredda regolabile, ultra-sottile e leggero, con integrazione AI, 128 GB di memoria a soli 359,99 euro!

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VIWOODS 6,13’’ AiPaper Reader C con display a colori, dispositivo eReader E Ink con luce calda e fredda regolabile, ultra-sottile e leggero, con integrazione AI, 128 GB di memoria

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Pubblicato il 6 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
6 ago 2026
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