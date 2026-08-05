QIDI Plus5: debutta oggi la nuova stampante 3D dal grande formato da 669 euro

QIDI lancia oggi la nuova QIDI Plus5, una stampante 3D chiusa di grande formato rivolta a maker, progettisti, piccoli laboratori e utenti che hanno bisogno di realizzare modelli voluminosi.

La nuova arrivata amplia la serie Plus e introduce aggiornamenti al volume di costruzione, alla struttura meccanica, alla gestione della temperatura e all’ecosistema software. Accanto al modello standard viene proposta anche la versione QIDI Plus5 Combo, con offerte di lancio disponibili fino al 31 agosto.

QIDI Plus5 aumenta il volume di stampa senza crescere nelle dimensioni

La novità più evidente riguarda lo spazio disponibile per la stampa. QIDI Plus5 offre un volume di costruzione pari a 320 × 320 × 300 millimetri, quasi il 18% in più rispetto alla Plus4.

L’aumento non comporta però un ingombro esterno maggiore. Le dimensioni complessive della macchina rimangono invariate, una caratteristica utile per chi vuole produrre oggetti più grandi senza dover riorganizzare la scrivania o il banco di lavoro.

Lo spazio aggiuntivo può essere sfruttato anche per collocare più componenti sul piano durante la stessa sessione. Questo rende la stampante adatta non solo ai modelli di grandi dimensioni, ma anche alla produzione di piccole serie o di progetti composti da diversi elementi.

Sotto la scocca, QIDI ha adottato un telaio rinforzato interamente in metallo. L’asse X utilizza guide lineari ad alta precisione, pensate per rendere più stabile il movimento della testa e limitare oscillazioni e vibrazioni durante le stampe veloci.

La trasmissione impiega una cinghia 1.5GT larga 9 millimetri, anziché una più comune soluzione 2GT da 6 millimetri. Il passo più fine e la maggiore larghezza servono a mantenere una maggiore regolarità nei cambi di direzione, nelle accelerazioni e negli arresti rapidi.

Per la calibrazione del piano è presente un sistema di livellamento automatico di nuova generazione. L’ugello entra direttamente in contatto con la superficie per effettuare le misurazioni, senza affidarsi a un sensore separato. In questo modo la rilevazione non dipende dal materiale del piano e dovrebbe offrire una regolazione più precisa del primo strato.

Camera riscaldata, monitoraggio AI e gestione da smartphone

Un altro aggiornamento importante riguarda la camera riscaldata. Il sistema attivo di terza generazione può raggiungere una temperatura massima di 65 °C e utilizza un riscaldatore da 550 watt, con una potenza superiore del 37,5% rispetto a quella dichiarata per la Plus4.

Mantenere una temperatura uniforme all’interno della macchina è particolarmente utile quando si stampano oggetti di grandi dimensioni o si utilizzano filamenti che tendono a deformarsi durante il raffreddamento. Tra i materiali indicati da QIDI figurano PLA, ABS, policarbonato e ABS rinforzato con fibra di vetro.

QIDI Plus5 è inoltre compatibile con un nuovo sistema di raffreddamento attivo dell’estrusore. Il flusso d’aria aiuta a evitare un accumulo eccessivo di calore nella testa di stampa, un fenomeno che può rendere irregolare il passaggio del filamento o provocare ostruzioni durante i lavori più lunghi.

La stampante integra anche una videocamera con funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Il sistema controlla l’avanzamento del lavoro e può individuare alcuni problemi comuni, compreso il cosiddetto effetto spaghetti, che si verifica quando il filamento viene estruso senza aderire al modello.

Più sensori installati nella camera permettono di gestire la temperatura attraverso un controllo a circuito chiuso. Il piano riscaldato è inoltre dotato di indicatori luminosi che mostrano a colpo d’occhio se la macchina è in attesa, pronta oppure impegnata in una stampa.

La camera utilizza una struttura con materiali ritardanti di fiamma. Per il trattamento dell’aria è invece previsto un modulo di filtrazione a tre livelli, composto da un prefiltro G3, un filtro HEPA H12 e uno strato ai carboni attivi.

Secondo i dati dichiarati dal produttore, il sistema può catturare il 99,5% delle particelle e delle polveri sospese, oltre a ridurre gli odori generati durante la lavorazione di alcuni filamenti.

La gestione dei progetti passa anche attraverso QIDI Maker, la nuova piattaforma dedicata ai modelli per la stampa 3D. Dal sito e dall’app per smartphone è possibile consultare la libreria, scegliere un progetto e avviare lo slicing nel cloud con parametri preimpostati.

Il file può quindi essere inviato direttamente alla stampante. La procedura riduce i passaggi iniziali e rende più semplice l’avvio di un progetto anche per chi non ha ancora familiarità con le impostazioni dei programmi di slicing.

Prezzi di QIDI Plus5 e Plus5 Combo fino al 31 agosto

Per il lancio sono previste condizioni diverse in base alla tipologia di cliente. Chi ha già acquistato in passato una stampante QIDI può accedere al prezzo riservato ai Loyal Member, pari a 669 euro per QIDI Plus5.

Chi si registra come nuovo membro può invece acquistare la stampante a 699 euro, ricevendo anche una bobina da 1 chilogrammo di filamento. Il prezzo originale indicato per il modello standard è di 749 euro.

La QIDI Plus5 Combo viene proposta a 819 euro per i Loyal Member. Il prezzo riservato ai nuovi membri è di 849 euro, con una bobina da 1 chilogrammo di filamento inclusa. Il prezzo originale della versione Combo è di 899 euro.

Le promozioni partono oggi e rimarranno valide fino al 31 agosto 2026. QIDI Plus5 è disponibile attraverso lo store ufficiale del produttore e viene presentata come una proposta per chi cerca una stampante 3D grande formato con camera riscaldata, struttura metallica e strumenti di controllo accessibili anche da smartphone.

In collaborazione con QIDI