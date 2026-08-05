Krups Piccolo Xs: macchina da caffè piccola per dimensioni, grande per gusto

Se ami il caffè espresso e stai pensando di acquistare una macchina che sia il più compatta possibile e non costi un esagerazione, ecco la soluzione perfetta per te. Se vai subito su eBay puoi aggiudicarti la splendida Krups Piccolo Xs a soli 46,99 euro, invece che 74,99 euro.

Sul prezzo di partenza segnalato su eBay c’è uno sconto del 37% che ti permette di risparmiare 28 euro. Già a prezzo pieno non sarebbe nemmeno male ma con questo ribasso è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Ovviamente la promozione non durerà in eterno e le unità dispoibili potrebbero finire quindi sii rapido.

Krups Piccolo Xs: caffè buonissimo in poco spazio

Una delle caratteristiche principali della macchina da caffè Krups Piccolo Xs è il suo design veramente molto compatto, che quindi la rende un’ottima alleata per ogni posto e situazione. La potrai tenere in cucina ma anche in ufficio. È semplicissima da utilizzare ed è molto versatile. Grazie al suo sistema capsule NESCAFÉ Dolce Gusto potrai usare tantissime varianti per fare anche il cappuccino, le tisane e la cioccolata.

Alzi la leva, infili la cialda, richiudi e premi il bottone per berti un caffè buonissimo come lo berresti nel tuo bar preferito. La pressione da 15 bar garantisce proprio questo risultato. Inoltre potrai velocemente cambiare l’acqua del serbatoio da 0,8 litri staccandolo e riempiendolo anche sotto il rubinetto. Anche il raccogli goccie è smontabile, per poterlo pulire più facilmente. Si riscalda in circa 40 secondi e risparmia energia grazie all’autospegnimento.

Questa è veramente una promozione unica e dato che potrebbe scadere a breve non devi perdere tempo. Vai immediatamente su eBay e acquista la tua macchina da caffèKrups Piccolo Xs a soli 46,99 euro, invece che 74,99 euro. Concludi l’ordine oggi e potrai riceverla comodamente a casa tua in appena tre giorni senza pagare ulteriori costi.