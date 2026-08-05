 5 Smart TV LG a prezzo super scontato su eBay
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5 Smart TV LG a prezzo super scontato su eBay

Abbiamo trovato 5 Smart TV LG di ultima generazione con qualità d'immagine top a un prezzo super scontato solo su eBay, anche a tasso zero.
5 Smart TV LG a prezzo super scontato su eBay
Tecnologia Tv Monitor
Abbiamo trovato 5 Smart TV LG di ultima generazione con qualità d'immagine top a un prezzo super scontato solo su eBay, anche a tasso zero.
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Scopri le 5 Smart TV LG di ultima generazione con qualità d’immagine top che abbiamo trovato a un prezzo super scontato solo su eBay. Le acquisti direttamente dal negozio LG ufficiale su eBay. La consegna gratuita è inclusa e puoi anche pagare in tre comode rate a tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento.

LG TV 43QNED8EA6B 43 pollici QNED AI QNED8E 4K Smart TV 2025 a soli 350 euro!

LG TV 43QNED8EA6B 43 pollici QNED AI QNED8E 4K Smart TV 2025

LG TV 43QNED8EA6B 43 pollici QNED AI QNED8E 4K Smart TV 2025

350,10
Vedi l’offerta

LG TV OLED48C5ELB 48 pollici LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 a soli 719 euro!

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LG TV OLED48C5ELB 48 pollici LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025

LG TV OLED48C5ELB 48 pollici LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025

719,10
Vedi l’offerta

LG TV 65QNED8EA6B 65 pollici QNED AI QNED8E 4K Smart TV 2025 a soli 649 euro!

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LG TV 65QNED8EA6B 65 pollici QNED AI QNED8E 4K Smart TV 2025

LG TV 65QNED8EA6B 65 pollici QNED AI QNED8E 4K Smart TV 2025

649,00
Vedi l’offerta

LG TV OLED55C5ELB 55 pollici OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 a soli 809 euro!

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LG TV OLED55C5ELB 55 pollici OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025

LG TV OLED55C5ELB 55 pollici OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025

809,10
Vedi l’offerta

LG TV OLED65C5ELB 65 pollici OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 a soli 1259 euro!

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LG TV OLED65C5ELB 65 pollici OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025

LG TV OLED65C5ELB 65 pollici OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025

1.259,10
Vedi l’offerta

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Pubblicato il 5 ago 2026

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6 offerte esplosive su eBay tra cui anche il Z Fold 8 Ultra
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
5 ago 2026
Link copiato negli appunti