Tap to Share arriva su Android, addio ai limiti di Quick Share?

Molto comoda su iPhone, la funzione Tap to Share è in fase di sviluppo su Android. Il trasferimento di file sarà ancora più veloce rispetto a Quick Share.

Se c’è una funzionalità che gli utenti Android possono invidiare agli iPhone addicted, è la semplicità con cui si possono condividere file, link, posizioni, foto e video da un dispositivo all’altro tramite la prossimità. Quick Share è migliorato, arrivando persino a offrire un’interoperabilità con AirDrop di Apple su una selezione di smartphone, ma l’esperienza non è ancora altrettanto intuitiva e trasparente. La situazione però dovrebbe presto cambiare, dato che Google sta sviluppando un’opzione simile a Tap to Share per Android.

Tap to Share non sarà più un’esclusiva dell’iPhone

Analizzando il codice dell’ultimo aggiornamento (26.30.31) dei servizi Google Play, Android Authority ha individuato una nuova funzione che consente di avviare la condivisione rapida di file avvicinando due telefoni direttamente dal menu di condivisione, un sistema più veloce rispetto a Quick Share. L’utente potrà scegliere se attivare o meno Tap to Share, nel caso temesse di avviare una condivisione involontaria a causa della nuova opzione.

Per condividere un file tramite Tap to Share, basterà premere il pulsante Condividi nel gestore file o in qualsiasi altra app che disponga di questa possibilità. Da quel momento sarà possibile avvicinare i due dispositivi per avviare la condivisione, senza passaggi aggiuntivi.

Ecco la procedura da seguire, come spiegata da Google a partire dalla schermata di condivisione:

Sbloccare il telefono;

Sovrapporre la parte superiore dei due telefoni, con gli schermi rivolti verso l’alto. Si dovrebbero poter vedere entrambi gli schermi;

Mantenere i telefoni uno contro l’altro finché non si illuminano.

Viene precisato che, se la condivisione non dovesse funzionare in questo modo, gli utenti possono riprovare accostando i due smartphone dorso contro dorso. Google non ha ancora ufficializzato Tap to Share e non si sa quando potrebbe iniziare il rilascio.