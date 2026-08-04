Google mostra Pixel 11 Pro Fold in anteprima con un teaser

A poco più di una settimana dall’evento del 12 agosto che vedrà il debutto ufficiale di tutta la gamma, Google mostra in anteprima il Pixel 11 Pro Fold. Il nuovo smartphone pieghevole è protagonista di un teaser trailer da soli 15 secondi in cui l’attenzione si concentra soprattutto sul meccanismo di apertura.

Un teaser per Google Pixel 11 Pro Fold

Nell’anteprima del video e negli ultimi frame si vede anche il design da chiuso, con due camera bump sul retro per ospitare i sensori fotografici. Non manca ovviamente il riferimento alla presenza di Gemini, su cui il gruppo di Mountain View sta puntando molto. Qui sotto il testo che accompagna la clip.

Per cambiare telefono, bisogna essere aperti alle novità. E a ciò che si apre.

Lato software, l’esperienza sarà come sempre basata sulla versione stock di Android, con almeno sette anni di aggiornamenti garantiti. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche che dovrebbero essere integrate nel pieghevole, secondo un leak di ieri. Le informazioni mancanti sono indicate con gli asterischi.

Display principale da 8 pollici con refresh rate da 120 Hz;

display secondario da 6,4 pollici con refresh rate da 120 Hz;

chipset Google Tensor G6;

12 o 16 GB di RAM;

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna (non espandibile);

fotocamera principale da 48 megapixel (f/**), secondarie da 10,5 megapixel (f/**) e 10,8 megapixel (f/**);

selfie camera frontale da 10 megapixel (f/2.2);

connettività 5G, 4G-LTE, Wi-Fi e Bluetooth;

batteria da 4.806 mAh con ricarica cablata da 30 W e wireless Qi2;

certificazione IP68 (da confermare);

dimensioni 155,2x76x10,1 mm da chiuso e 155,2×150,4×5 mm da aperto, peso 226 grammi;

colorazioni Midnight Haze e Pine.

Non sarà di certo uno smartphone economico. Le ultime indiscrezioni fanno riferimento a un prezzo di 1.999 euro per la versione base, quella con il minor quantitativo di RAM e di memoria interna. Da verificare anche se la distribuzione raggiungerà l’Europa. Ne sapremo di più tra pochi giorni.