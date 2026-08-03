Google e PSG insieme fino al 2029: in campo con Gemini e Pixel

Google rafforza la sua presenza nel mondo del calcio con una partnership che lega l’azienda a un top club europeo, il PSG. Le parti hanno appena annunciato una collaborazione pluriennale che andrà avanti almeno fino al 2029 e che interesserà sia l’intelligenza artificiale di Gemini che gli smartphone della gamma Pixel (la generazione 11 è in arrivo).

Il PSG ha scelto Google, accordo pluriennale

Nel dettaglio, diventeranno rispettivamente l’assistente AI e i telefoni ufficiali della squadra. Verranno inoltre messe in campo iniziative dedicate ai tifosi del Paris Saint-Germain, al momento non è dato sapere quali. Sarà inoltre creato uno spazio ad hoc nel Parco dei Principi, lo stadio di casa, per accogliere creatori e ospiti e far loro scoprire le ultime innovazioni.

Di seguito le parole di Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer del PSG. Ancora una volta, il focus è sulla creazione di contenuti con l’AI.

Questa partnership con Google rispecchia perfettamente la nostra ambizione di collaborare con le aziende più innovative al mondo. Unendo la competenza tecnologica di Google alla forza globale del marchio Paris Saint-Germain, esploreremo nuovi modi per creare, innovare ed esprimere la nostra identità parigina attraverso contenuti che risuonino con i tifosi di tutto il mondo.

Non è la prima collaborazione nel mondo dello sport per il gruppo di Mountain View. Ricordiamo, ad esempio, quella che da anni lega l’azienda a McLaren in Formula 1. Chiudiamo con il commento di Jean-Philippe Becane, Marketing Director of Google France.