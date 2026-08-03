FiberCop trasforma le centrali in edge data center

FiberCop ha annunciato l’avvio di un piano di evoluzione tecnologica che porterà intelligenza artificiale e capacità di calcolo vicino a imprese, territori e pubbliche amministrazioni. L’azienda guidata da Massimo Sarmi trasformerà le centrali in edge data center. Il primo è già attivo a Roma.

Rete nazionale di oltre 100 edge data center

La trasformazione delle centrali di telecomunicazioni in hub digitali avanzati permetterà a FiberCop di offrire ai propri clienti una rete nazionale a supporto dello sviluppo di servizi digitali innovativi per territori, imprese e Pubbliche Amministrazioni. Oltre 100 edge data center saranno i nodi di una piattaforma distribuita che integrano connettività, capacità di calcolo e gestione dei dati.

Il termine “edge” indica che l’elaborazione dei dati avviene più vicino agli utilizzatori finali. La capillarità della rete FiberCop consentirà quindi di ottenere prestazioni elevate, bassa latenza e una maggiore protezione delle informazioni sensibili. Imprese e pubbliche amministrazioni potranno così sfruttare numerosi servizi in tempo reale, tra cui quelli basati sull’intelligenza artificiale.

L’architettura edge permetterà lo sviluppo di nuove applicazioni in vari settori, come mobilità, sanità, ambiente e sicurezza. Il progetto per gli edge data center è parte del piano di evoluzione tecnologica delle centrali di FiberCop che prevede lo spegnimento di quelle in rame e la progressiva transizione verso infrastrutture in fibra.

Massimo Sarmi, Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop, ha dichiarato:

Le nostre centrali da punti di accesso alla rete diventano veri e propri hub di innovazione, in cui connettività, potenza di calcolo e capacità di memoria si integrano per contribuire allo sviluppo digitale del Paese. Con questo piano, FiberCop compie un ulteriore passo avanti nella trasformazione della propria infrastruttura di rete in una piattaforma tecnologica abilitante, capace di accompagnare la crescita dell’edge cloud, dell’intelligenza artificiale e dei nuovi servizi digitali.

Il primo edge data center è già in funzione a Roma. Nei prossimi mesi verranno attivati quelli di Torino, Genova, Bologna, Napoli e Palermo.