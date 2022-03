Google Chrome e Android in Formula 1 con McLaren

Il logo di Chrome al centro delle ruote, quello di Android in bella vista sul telaio: due dei prodotti di punta del catalogo bigG arrivano in Formula 1. È il frutto della stretta di mano tra Google e McLaren Racing, portando così in pista il browser e il sistema operativo mobile, entrambi i leader nei rispettivi mercati. Non è dato a sapere a quanto ammonti il valore economico della sponsorizzazione.

Google è il nuovo sponsor di McLare in Formula 1

Per la scuderia non si tratta della prima collaborazione siglata nel territorio tech. Ricordiamo tra le altre quella con OnePlus per le edizioni speciali degli smartphone. Tra gli sponsor già figurano anche Dell, Cisco Webex, Alterix e Tezos. Il nuovo accordo sottoscritto con il gruppo di Mountain View riguarda anche anche le competizioni fuoristrada della Extreme E, come confermato dalle parole di Zak Brown, CEO di McLaren Racing.

Siamo assolutamente felici e orgogliosi di dare il benvenuto a Google nella nostra famiglia. È un leader globale nella tecnologia ed è stato innovatore rivoluzionario nel connettere le persone in tutto il mondo. Integrando piattaforme come Chrome e Android nel modello operativo, il nostro team sarà meglio supportato per potersi concentrare sulle performance di guida. Guardiamo avanti con questa entusiasmante partnership che riguarda Formula 1 ed Extreme E.

I loghi di Chrome e Android sulla nuova McLaren di Formula 1: Google è il nuovo sponsor della scuderia (fonte: McLaren Racing)

Per tutta la stagione, i tecnici e gli ingegneri McLaren utilizzeranno Chrome e dispositivi Android abilitati al 5G, nelle prove, nelle qualifiche e in gara. Si partirà nel fine settimana dalla prima gara sull’asfalto di Sakhir, in Bahrain. I loghi saranno presenti anche sui caschi dei piloti Lando Norris e Daniel Ricciardo. Chiudiamo con il commento di Nicholas Drake, VP of Marketing di Google.