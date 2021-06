McLaren Racing ha scelto Tezos per distribuire i suoi NFT

Un altro nome importante legato al mondo dello sport, in questo caso alle competizioni motoristiche, si lancia in un'iniziativa a tema NFT: l'annuncio di oggi arriva da McLaren Racing e lega la scuderia britannica a Tezos per la distribuzione di asset esclusivamente digitali.

I contenuti saranno dedicati alla storia del team e ai piloti che l'hanno segnata con i loro trionfi. La blockchain grazie alla quale saranno assegnati i certificati di proprietà, di tipo Proof-of-Stake, è definita più attenta rispetto a quelle di tipo Proof-of-Work per quanto concerne il consumo di energia e la sostenibilità.

We are excited to welcome @Tezos, the world’s most advanced blockchain, as our Official Technical Partner. 🤝

McLaren will use the energy efficient and upgradeable Tezos network to create a series of non-fungible tokens (NFT) across F1, INDYCAR and esports.

