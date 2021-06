NFT all'asta: 11,8 milioni di dollari per CryptoPunk #7523

Qualcuno ha messo mano al portafogli e sborsato la cifra record pari a 11,8 milioni di dollari per un'immagine con dimensioni pari a 24×24 pixel: stiamo ovviamente parlando di un NFT, più nel dettaglio quello identificato come #7523 nella serie CryptoPunk. L'asta è stata organizzata dalla britannica Sotheby's.

L'acquirente si è di fatto assicurato quello che può essere equiparato al certificato di proprietà del contenuto, la cui validità si basa sull'impiego di una blockchain, in modo simile a quanto avviene con le transazioni di Bitcoin e altre criptovalute.

Moments ago in our #London saleroom, an extremely rare “Alien” CryptoPunk #7523 from the collection of @sillytuna sold for $11.8M as part of our #NativelyDigital NFT auction – setting a new world auction record for a single CryptoPunk. pic.twitter.com/PDVUSttI3o

