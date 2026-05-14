Claude lo ha aiutato a recuperare 400.000 dollari in Bitcoin

Ha cambiato la password del portafoglio crypto mentre non era lucido, in uno stato di alterazione, poi l’ha dimenticata. Errori di gioventù che rischiano di costare cari, molto cari. E così, per i successivi 11 anni ha cercato inutilmente di recuperarla, per accedere ai 5 BTC salvati al suo interno. Ogni tentativo è fallito, anche quelli eseguiti con le tecniche brute force da miliardi di combinazioni, finché non ha provato con Claude.

Wallet crypto bloccato? Ci pensa Claude

Stando al racconto del suo protagonista, l’AI di Anthropic ha svolto il proprio compito partendo dal vecchio codice di accesso (quello non più in uso) e dall’analisi di tutti i file presenti nel computer utilizzato durante gli anni del college. Lì dentro, nascosto in una cartella, il chatbot ha scoperto un vecchio file di backup legato proprio al wallet e lo ha decifrato, permettendo all’uomo di riallungare le mani sui suoi circa 400.000 dollari in criptovaluta. Li ha già ritirati tutti.

HOLY FUCKING SHIT OMG CLAUDE JUST CRACKED THIS SHIT, THANK YOU @AnthropicAI THANK YOU @DarioAmodei NAMING MY KID AFTER YOU 😍https://t.co/gObNirRDpS https://t.co/ByTdIM4d20 pic.twitter.com/xB5LUJb6Pe — 🍜 (@cprkrn) May 13, 2026

Esistono strumenti open source come btcrecover che fanno esattamente questo (o almeno ci provano): corrono in soccorso di chi ha perso l’accesso ai suoi Bitcoin. Nel caso specifico, non aveva però funzionato a causa di un bug nel codice del tool che Claude è riuscito a individuare e correggere. Preso dall’entusiasmo, il fortunato ha promesso di dare a suo figlio il nome del CEO, Dario Amodei.

Una dimenticanza che avrebbe potuto costare cara

Alla fine, paradossalmente l’uomo si trova a dover ringraziare quella serata in cui racconta di aver assunto sostanze stupefacenti per poi farsi venire la brillante idea di cambiare la password del wallet. Il motivo? Nel corso degli 11 anni in cui racconta di essere rimasto chiuso fuori dal portafoglio, il prezzo della criptovaluta è aumentato di quasi 200 volte. A metà 2015 era intorno ai 230 dollari, oggi ne vale circa 80.000. Quando si dice che vale la pena attendere…