Quanto sareste disposti a sborsare per un’opera d’arte? E quanto se invece si trattasse di un qualcosa che esiste solamente sotto forma di asset digitale? Qualcuno oggi ha staccato un assegno dall’importo pari a 69,3 milioni di dollari per “EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS, 2021” di Beeple, all’anagrafe Mike Winkelmann.

Ad ospitare l’asta la londinese Christie’s. Di cosa si tratta? Un NFT, acronimo di cui sentiremo parlare sempre più spesso. Per esteso si legge Non-Fungible Token. A conti fatti è un file, un collage di immagini dalla risoluzione complessiva pari a 21069×21069 pixel.

.@beeple 's 'The First 5000 Days', the 1st purely digital NFT based artwork offered by a major auction house has sold for $69,346,250, positioning him among the top three most valuable living artists. Major Thanks to @beeple + @makersplaceco. More details to be released shortly

