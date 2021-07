eToro: come funziona, costi, criptovalute e opinioni

Per chi inizia ad investire in criptovalute il miglior sito è sicuramente eToro, molto conosciuto nel panorama dei trader professionisti per la sua semplicità, accompagnata da un'offerta ricca di strumenti finanziari (comprese le criptovalute) in cui investire in sicurezza i propri soldi.

Nei capitoli che seguono vi mostreremo nel dettaglio come funziona eToro, quali sono i suoi vantaggi rispetto alla concorrenza e perché è tanto apprezzata dagli investitori alle prime armi.

Cos'è eToro

eToro è una società israeliana fondata nel 2007 a Tel Aviv e, dopo il successo travolgente al lancio, vanta ora sedi a Cipro, Regno Unito, Stati Uniti e Australia. Per capire l'affidabilità del sito basta pensare che, nel 2018, la valutazione della società era di 800 milioni di dollari, facendone una delle migliori società di trading operanti sul mercato.

Il successo internazionale è frutto di una caratteristica speciale della piattaforma: CopyTrader. Di questa funzione parleremo nel capitolo dedicato al funzionamento del sito, così da poterla adoperare subito per qualsiasi tipo di investimento.

eToro per il mondo Bitcoin e criptovalute

Stringendo la storia della piattaforma alle criptovalute, eToro è diventata in poco tempo un buon punto di partenza per chiunque voglia investire in Bitcoin o in una delle altre criptovalute disponibili sul mercato.

Con essa è possibile sia fare trading sul valore di una singola criptovaluta (guadagnando sia in caso di perdite sia in caso di salite) sia acquistare direttamente una frazione della criptomoneta già in commercio, così da poter arricchire il proprio wallet digitale e rivendere solo quando il valore avrà raggiungo una soglia accettabile.

Come funziona eToro

Su eToro è possibile acquistare tra migliaia di asset diversi, inclusi titoli azionari delle più grandi aziende mondiali (come Tesla, Amazon e Apple); tra gli asset più interessanti è possibile trovare anche le criptovalute, con un ventaglio di opzioni difficile da trovare sulle piattaforme concorrenti.

Il segreto del successo è nella funzionalità CopyTrader: con essa è possibile copiare i trading effettuati dagli utenti più esperti o con elevate percentuali di successo, così da ottenere di fatto gli stessi rendimenti (su capitali diversi ovviamente).

Questa funzione ha aperto il mondo del trading anche agli utenti che non hanno mai fatto trading prima d'ora: non devono far altro che scegliere tra i migliori trader e copiare i suoi investimenti in maniera totalmente automatica, così da beneficiare dei rendimenti che il trader scelto ha ottenuto e sta ottenendo in quel momento.

Altro elemento molto interessante di eToro è la piattaforma di Social Trading, che va di pari passi con CopyTrader. Questo broker è presente da anni nel trading online e, grazie all'intuizione geniale dei suoi fondatori, ha rivoluzionato il concetto di trading unendolo ai social network, così che grandi investitori e piccoli trader possono messaggiare, inviare suggerimenti sui titoli in risalita e anche offrire il proprio profilo trader, così da essere copiati da altri utenti (se raggiungiamo elevate rendite) o copiare subito quelli con i risultati migliori.

Rimanendo nel mondo delle criptovalute eToro si distingue rispetto alla concorrenza per la presenza di un elevato numero di criptomonete su cui investire: difficile trovare un sito con un numero maggiore di criptovalute, al punto che aprire un conto su eToro è praticamente obbligatorio per qualsiasi utente voglia avvicinarsi alle criptovalute dalla porta principale.

Sempre per i principianti è possibile beneficiare anche della demo gratuita (conto con soldi finti) per testare tutte le funzionalità e delle app mobile di eToro, scaricabili direttamente dal Google Play Store e dall'Apple App Store.

Come iscriversi e metodi di pagamento

Per iniziare subito ad utilizzare il conto di eToro per il trading di criptovalute o di altri asset è sufficiente seguire i seguenti passaggi:

Apriamo il sito di eToro e premiamo in alto a destra sul tasto Registrati

Inseriamo nome utente, password e indirizzo email da associare al conto

In alternativa premiamo in basso sul tasto Collegati con Facebook o Collegati con Google per velocizzare la fase di registrazione

o per velocizzare la fase di registrazione Dopo aver inserito i dati richiesti controlliamo l'indirizzo email per leggere l'email di verifica

Verificato il conto possiamo subito effettuare un deposito iniziale (a partire da 200€)

In alcuni paesi viene richiesta un ulteriore passaggio per poter iniziare ad operare sulla piattaforma: è necessario infatti inviare i documenti di riconoscimento (carta d'identità e codice fiscale fotocopiati, fronte retro) prima di poter piazzare qualsiasi trading o acquistare criptovaluta.

Come metodi di pagamento troviamo PayPal, uno dei migliori strumenti finanziari per caricare il conto su eToro: per procedere è sufficiente effettuare il deposito con l'account PayPal, scegliere la somma da versare sul conto e confermare.

La semplicità di PayPal si sposa bene con un sito come eToro e permette di iniziare subito ad investire senza comunicare nessun altro dato finanziario sensibile (come carta di credito o Bancomat, comunque supportati dalla piattaforma).

Per le cifre più elevate è possibile utilizzare il bonifico bancario per effettuare un deposito.

Non sono previste commissioni per i depositi, ma è previsto una commissione unitaria di 5 dollari su ogni prelievo (da almeno 30 dollari).

Criptovalute supportate

Sulle criptovalute eToro non ha scelto compromessi, puntando su un ventaglio di criptovalute decisamente molto elevato rispetto alla concorrenza diretta. Su questa piattaforma è possibile acquistare/vendere o fare trading sulle seguenti criptovalute:

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Litecoin (LTC)

Ripple (XRP)

Cardano (ADA)

Stellar (XLM)

Bitcoin Cash (BCH)

EOS

NEO

Dash (DASH)

QCAD

Tether

IOTA

Dogecoin

Chainlink

Uniswap

Oltre a queste citate sono supportate altre 100 criptovalute su cui investire in totale sicurezza. Su eToro quindi le criptomonete sono di casa, con un'offerta completa e semplice da adoperare.

Costi e commissioni

eToro è uno dei pochi siti presenti sul mercato che non applica commissioni per gli investimenti sui titoli azionari: basterà quindi scegliere l'asset che desideriamo per acquistarlo e includerlo direttamente nel nostro portafoglio azioni.

Se operiamo con le criptovalute su questa piattaforma, si acquisisce la proprietà degli asset e non è necessario pagare nessuna commissione. Quando utilizziamo la funzionalità CopyTrader, non sono previste commissioni aggiuntive.

Il sito applica delle commissioni di trading solo sugli spread, ossia quando operiamo sulla salita o sulla discesa di un determinato valore (non per forza una criptovaluta).

Altro scenario in cui eToro applica commissioni sono i contratti attivi la notte o nei weekend: se vogliamo sempre operare (anche nelle ore notturne e nei weekend) è necessario mettere in conto una spesa percentuale, che varia in base alla durata delle opzioni (comunque facoltative).

Come già accennato qualche capitolo fa su ogni prelievo effettuato da eToro è prevista una commissione di 5 € con limite di prelievo minimo di 30 dollari.

eToro è affidabile?

Dal punto di vista dell'affidabilità, eToro non ha rivali! Questa piattaforma è regolata dall'autorità CySEC nell'UE, è autorizzata dalla FCA nel Regno Unito, da FinCEN negli Stati Uniti e dall'ASIC in Australia, tutti enti che effettuano controlli rigorosi in termini di sicurezza informatica e trasparenza nella gestione delle transazioni finanziarie.

Attualmente non è presente nessuna segnalazione ufficiale alla CONSOB italiana, segno evidente che il servizio presenta anche in Italia un alto livello d'affidabilità.

eToro è sicuro?

Su eToro i fondi dei clienti sono al sicuro grazie all'utilizzo di banche di primo livello per conservare il capitale investito e il capitale di riserva della piattaforma: i soldi sono quindi al sicuro e i profitti generati da eToro sono quindi sempre a disposizione per il prelievo. Le informazioni personali sono custodite con la tecnologia di crittografia SSL, ossia il massimo livello di sicurezza (paragonabile ai siti di home-banking tradizionali).

Come ulteriore sistema di sicurezza è possibile attivare l'autenticazione a due fattori (conosciuta anche come “2FA”), così da ridurre a zero il rischio di furti o di intromissioni nell'account grazie all'inserimento di un codice di verifica inviato al tuo telefono durante la procedura di login: non basterà quindi avere username e password per accedere, visto che deve essere inserito anche il codice monouso fornito sul telefono all'accesso.

Giudizio conclusivo

eToro è uno dei leader nel settore del trading online e permette di investire in tutta sicurezza sulle criptovalute, scegliendo se acquistarle o venderle direttamente come asset oppure fare trading sui valori del Bitcoin o delle altre valute digitali ad alta volatilità.

Gli strumenti innovativi come CopyTrader e Social Trading permettono agli utenti principianti di investire subito piccole somme, copiando i profili dei trader più redditizi o famosi: guadagnare con pochi clic non è mai stato così facile!

Altro elemento da non sottovalutare è la totale assenza di commissioni sui depositi e sulle operazioni di acquisto e cessione degli asset: se puntiamo molto sulle azioni e sulla vendita di criptovalute questa caratteristica può fare la differenza, visto che non dovremo pagare nulla di più del valore del titolo acquistato o ceduto.

Le commissioni sono presenti solo se facciamo trading (spread), sulle commissioni per lasciare contratti attivi la notte o nei weekend o per prelevare denaro dal conto (costo di 5 dollari per ogni transazione di minimo 30 dollari).

Se non abbiamo mai fatto trading prima d'ora, difficilmente troveremo un sito migliore di eToro per iniziare; se invece siamo già utenti esperti in titoli azionari o trading online, apprezzeremo gli strumenti avanzati offerti dal sito, il sistema di leva applicabile su ogni contratto e la possibilità di analizzare i profili dei trader rivali, così da aumentare il proprio rendimento nel breve e medio termine.