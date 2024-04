Milei Moneda, la nuova generazione di meme coin

Negli ultimi mesi, il mercato delle meme coin è stato molto movimentato dal rinnovato interesse degli investitori. In questa frenesia di meme coin, Milei Moneda ($MEDA) si sta rapidamente affermando come la principale star dello spettacolo. Posizionata come un esperimento libertario che promuove uno scambio trasparente e la creazione di una community, Milei Moneda ($MEDA) sta rapidamente catturando l’attenzione degli investitori, affiancandosi a token famosi come Cardano (ADA) e Polygon (MATIC). Approfondiamo i dettagli di questa tendenza!

Economizza come Milei: scopri ora $MEDA!

Gli investitori si stanno affollando su Milei Moneda ($MEDA) mentre la frenesia delle meme coin aumenta

Tra i nuovi progetti DeFi lanciati nel 2024, Milei Moneda si distingue per il suo approccio basato sui meme e per l’impegno nei confronti dei principi del libero commercio. Operando con tasse allo 0%, il progetto non solo attira l’attenzione ma conquista anche i cuori.

Grazie a un’offerta totale di 500 milioni di token bloccati in modo sicuro in una pool di liquidità, $MEDA rappresenta una promettente opportunità di guadagno. Attualmente venduta a 0,0125 $ nella fase 2 della prevendita pubblica, la meme coin ha già assicurato ai primi investitori un ROI del 25% con il suo aumento di prezzo da 0,010 $.

Guardando al futuro, $MEDA è sulla buona strada per un’ulteriore impennata del 60% del prezzo fino a 0,020 $ a maggio. Considerato il lancio del token su Uniswap il 21 maggio che si avvicina rapidamente, gli analisti di mercato prevedono un continuo rialzo per la meme coin post-lancio. Questo ha reso $MEDA una delle meme coin più ricercate dagli investitori.

Economizza come Milei: tutto quel che devi sapere su $MEDA!

Il prezzo di Cardano (ADA) trova un supporto dopo aver completato un enorme volume di transazioni

Cardano (ADA) ha recentemente raggiunto un traguardo significativo nel suo percorso, completando 88,6 milioni di transazioni in un periodo di notevoli progressi nelle aree chiave della blockchain. Questo traguardo rappresenta un faro di speranza per i possessori di ADA, segnalando una stabilizzazione del prezzo dell’altcoin dopo settimane di declino.

Questa prestazione ottimistica coincide con i recenti aggiornamenti del team di Cardano, che hanno mostrato miglioramenti sostanziali in vari settori. Questi miglioramenti dimostrano l’impegno di Cardano nello sviluppo continuo e nell’innovazione. Gli analisti prevedono che questi miglioramenti costituiranno una solida base per la crescita e il successo futuri del progetto.

Polygon (MATIC) punta all’inversione di tendenza dopo un calo del 29%: analista prevede un’impennata dei prezzi

Come Cardano (ADA), anche Polygon (MATIC) ha attraversato un periodo difficile: il suo prezzo si è stabilizzato dopo aver subito un notevole calo del 29% a marzo. Il tentativo dell’altcoin di superare la tendenza ribassista in corso è alimentato dal rinnovato interesse degli investitori.

Un indicatore chiave di questo ottimismo è il movimento dei token tra gli indirizzi, che indica che Polygon si trova in una zona di acquisto. Il famoso analista di criptovalute Ali Martinez ha ulteriormente confermato questo dato con la sua analisi del MVRV a 30 giorni di MATIC, suggerendo che l’altcoin potrebbe essere pronto per un significativo aumento di prezzo sulla base delle tendenze storiche.

Mentre Polygon (MATIC) continua a guadagnare trazione, i sostenitori stanno monitorando da vicino il movimento dell’altcoin in cerca di raggiungere una tendenza rialzista. Polygon (MATIC) si trova accanto a Milei Moneda ($MEDA) e Cardano (ADA) nella lista dei migliori altcoin da tenere d’occhio nel 2024.

$MEDA ha stimolato la tua curiosità? Visitaci o chatta su Telegram per notizie interne. Rapido, divertente e informativo!