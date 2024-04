Criptovalute, conto GRATIS su eToro: sicurezza e funzionalità

Scegliere la soluzione giusta per le tue criptovalute oggi è semplice come bere un bicchiere d’acqua. Scegli eToto per investimenti facili, sicuri e funzionali. Apri il tuo conto gratuito. Questo exchange è famoso per la sua trasparenza. Infatti, ha solo commissioni all’1% e niente di più. Tutto il resto è completamente gratis. Quindi zero sorprese e sì, niente costi aggiunti. Cosa stai aspettando? Entra subito in un mercato in forte crescita.

Partiamo dal suo ecosistema. L’app multi-device e la soluzione web sono davvero intuitive e pratica. Entri in un ecosistema facile da utilizzare e particolarmente comodo per tenere sotto controllo l’andamento reale dei tuoi asset. Così hai sempre il polso sulla situazione e puoi agire velocemente, prima che sia troppo tardi. Infatti, quando investi in criptovalute il tempismo è fondamentale. Inoltre, essendo una piattaforma di social trading, hai accesso a tantissime informazioni in tempo reale per essere sempre aggiornato.

Ovviamente, la sicurezza ha un ruolo fondamentale in eToro. In pratica, le tue criptovalute sono sempre al sicuro grazie a sistemi di protezione avanzati. Niente e nessuno può approfittarsi del tuo portafoglio. La gestione di ogni asset, crypto, azione e altro è sempre precisa e protetta. Puoi attivare l’autenticazione a due fattori e le tue informazioni personali sono custodite con tecnologia di crittografia SSL. Inoltre, questa piattaforma opera in conformità con le normative FCA, CySEC e ASIC.

Criptovalute: con eToro diventano speciali

Grazie a eToro hai una piattaforma avanzata per gestire le tue criptovalute in totale autonomia e libertà. Apri il tuo conto gratuito. Sarai sempre al passo con i tempi grazie ad aggiornamenti costanti e informazioni in tempo reale sui mercati. Anche in termini di funzionalità questo exchange non scherza.

Oltre a poter acquistare, vendere e detenere criptovalute puoi letteralmente copiare le mosse dei migliori investitori. Infatti, inclusa nel tuo conto c’è l’opzione Copy Trader che emula in maniera automatica ogni scelta dell’investitore che tu hai deciso di seguire e copiare.