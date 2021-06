Criptovalute: grafico, valore e quotazione in tempo reale

Per chi investe in criptovalute è molto importante tenere sotto controllo il loro andamento, ecco alcuni grafici in tempo reale.

Top 10 criptovalute

Quotazione Bitcoin

Quotazione Ethereum

Quotazione Dogecoin

Quotazione Litecoin

Quotazione Ripple

Convertitore criptovalute

Come investire in criptovalute

Per investire denaro su una delle criptomonete presenti in alto , possiamo scegliere uno dei metodi visti qui in basso, così da poterci procurare la quantità di criptovaluta necessaria per i nostri investimenti o da conservare in attesa di un aumento di prezzo. I migliori metodi per ottenere criptovaluta sono:

Mining : con essa possiamo ottenere criptovalute “gratis” (al netto dei costi energetici necessari a mantenere il mining). Utilizzando il mining cediamo capacità di calcolo del computer per nuovi blocchi nella blockchain, venendo ricompensati anche in base alla potenza che riusciamo a fornire. A meno che non abbiamo computer davvero potenti è quasi impossibile guadagnare qualcosa con il mining ai giorni nostri, meglio quindi prendere subito in esame uno dei successivi metodi.

Acquisto : le criptovalute citate nei grafici in alto possono essere acquistate presso i siti specializzati, mettendo così le mani sulla moneta virtuale già in circolazione. Questo è il metodo più semplice per riempire velocemente il portafoglio delle criptomonete (se abbiamo soldi da investire), affidandoci a siti sicuri per la transazione come Coinbase o eToro.

Pagamenti : chi possiede un'attività commerciale può dotarsi di speciali POS per ricevere i pagamenti in criptovaluta, venendo così ricompensati per il servizio o l'attività svolta in una delle criptovalute viste nei grafici in alto. Questo metodo va applicato con estrema attenzione, visto che presenta comunque dei rischi: la volatilità delle criptomonete è molto elevata, rendendo meno conveniente acquistare prodotti o servizi che si svalutano dopo pochi secondi dall'acquisto (anche se potrebbe benissimo succedere il contrario, con la criptovaluta ottenuta che aumenta di valore dopo pochi secondi dal termine della transazione).

Investimenti : gli utenti di finanza più esperti possono guadagnare investendo sui rialzi e sui ribassi del valore delle criptovalute, esattamente come qualsiasi altro titolo in borsa. Anche se non saremo mai proprietari di criptovaluta, possiamo comunque guadagnare molto dal "sali e scendi" dei prezzi per le principali criptomonete presenti sul mercato. Se siamo interessati a questo tipo d'approccio il miglior sito da usare è eToro.

Ricompense: alcune criptovalute vengono fornite come una sorta di cashback o come premio per lo svolgimento di alcune attività sui siti di broker o sui siti di interscambio. Questo metodo è ancora poco diffuso ma può diventare una forma di guadagno sicura, visto che avremo indietro una parte dei soldi spesi in investimenti in una criptovaluta che, con il passare del tempo, potrebbe portare il suo valore alle stelle.

Non poteva mancare anche una comoda FAQ sulle criptovalute, così da rispondere con precisione a tutti i dubbi e alle incertezze degli utenti alle prime armi o alle prese con i primi investimenti in criptomonete.