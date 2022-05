USD Coin (USDC): Prezzo, Valore, News e Guida all'Investimento

USD Coin è una stablecoin, ossia una criptovaluta il cui valore è legato a una valuta reale, in questo caso il Dollaro statunitense. Questa sua caratteristica la mette al riparo dalle fluttuazioni di valore che caratterizzano solitamente le criptovalute, funzionando quindi come una sorta di “porto sicuro” da sfruttare per scambiare le criptovalute senza perdere troppo valore o per ricevere un pagamento di qualsiasi tipo senza temere un improvviso crollo del valore (rischio che si fa invece molto concreto con Bitcoin o simili).

In quest’ultimo periodo, USD Coin è diventata molto popolare e richiesta dagli investitori attenti o che cercano criptovalute a basso rischio (in maniera simile a quanto visto con la stablecoin Tether).

Nella guida che segue è possibile trovare tutte le informazioni su questa crypto e su come controllare l’andamento del suo valore sul mercato, quali wallet utilizzare per conservarla e come convertire USD Coin in euro, insieme a molto altro.

Cos’è e Come Funziona USD Coin (USDC)

Come accennato nell’introduzione, USD Coin è una stablecoin il cui valore non fluttua molto nel corso del tempo e si lega al valore di una precisa valuta reale, nello specifico il Dollaro statunitense.

Il suo tasso di scambio è vicino all’ 1:1 con il dollaro, anche se il prezzo tende di solito ad essere leggermente inferiore. Rispetto ad altre criptovalute, le oscillazioni di prezzo sono molto rare e causate principalmente dal rialzo del valore del Dollaro statunitense, che possono portare la stablecoin a valori leggermente più bassi del normale (in attesa di normalizzarsi).

Come tutte le stablecoin il rischio maggiore è legato alla liquidità disponibile per chi emette USD Coin: in qualsiasi momento è possibile cambiare questa criptovaluta in Dollari, quindi chi emette USD Coin deve avere una riserva di Dollari per soddisfare in qualsiasi momento la richiesta al cambio.

Per questo motivo è necessario affidarsi solo a stablecoin con gruppi finanziari solidi alle spalle, per evitare un crollo improvviso della criptovaluta legato alla mancanza di liquidità per volume di monete distribuite.

Nel caso del USD Coin, è possibile investire con tranquillità, visto che il consorzio che gestisce questa criptovaluta è Coinbase, uno dei siti di exchange per criptovalute più grandi e apprezzati al mondo. Tramite un sistema di emissione di bond a durata variabile il sito di exchange è in grado di garantire la liquidità per questa stablecoin in qualsiasi momento della giornata: Coinbase ha investito così tanto su questa criptovaluta che la utilizza come metodo di pagamento principale per chi effettua acquisti e vendite in criptovaluta.

Prezzo e Andamento di USD Coin Oggi

Qui in basso possiamo trovare il grafico con il prezzo e l’andamento di questo stablecoin sul mercato finanziario. Trattandosi di una cripto legata al valore del Dollaro statunitense, il prezzo di USD Coin sarà molto stabile e legato al cambio 1:1, anche se con alcune piccole oscillazioni di prezzo (comprese tra gli 96 e i 99 centesimi di dollaro).

Grafici di questo tipo, che riportano nel dettaglio l’andamento e la quotazione di USD Coin in tempo reale, sono molto utili per considerare le proprie mosse in fatto di investimenti.

Dove Comprare USD Coin

Chi desidera acquistare questa stablecoin legata al Dollaro statunitense può utilizzare i siti di exchange per criptovalute più famose, come Bitpanda o Coinbase, dove viene regolarmente scambiata e accettata sia per comprare sia per vendere le criptovalute.

Ecco di seguito le migliori piattaforme su cui è possibile convertire denaro in USD Coin o convertire le nostre criptovalute in una stablecoin. Altre piattaforme compatibili con questa criptovaluta possono essere visionati nel nostro articolo dedicato.

Valore USD Coin/Euro

Chi acquista la stablecoin dall’Italia o dall’Unione Europea vorrà sicuramente conoscere quanto viene a costare il cambio della criptovaluta in Euro. Dato che il valore di questa criptomoneta è legato al Dollaro, il prezzo sarà molto simile al cambio Euro/Dollaro statunitense, incluse le inevitabili flessioni dovute all’andamento del mercato monetario.

Qui in basso abbiamo inserito uno strumento di conversione molto semplice da usare. Un tool di questo tipo è l’ideale per sapere in tempo reale a quanti USD Coin corrisponde una certa quantità di Euro (e viceversa), considerando i valori aggiornati della crypto.

Come Guadagnare con USD Coin

USD Coin è una criptovaluta diversa da tutte le altre, visto che la sua stabilità non si presta a grandi investimenti o a operazioni di trading efficaci. Acquistare USD Coin equivale ad acquistare Dollari statunitensi sui mercati forex e il suo utilizzo è limitato ai seguenti scenari:

Conversione rapida di criptovalute : grazie ad esso è possibile fare scambi molto rapidi (senza commissioni o con commissioni molto basse) tramite un token che vale un dollaro. In questo modo si può capitalizzare un profitto di una criptovaluta molto volatile (come il Bitcoin) stabilizzando il suo valore in USD Coin.

: grazie ad esso è possibile fare scambi molto rapidi (senza commissioni o con commissioni molto basse) tramite un token che vale un dollaro. In questo modo si può capitalizzare un profitto di una criptovaluta molto volatile (come il Bitcoin) stabilizzando il suo valore in USD Coin. Velocità di acquisizione : questa stablecoin non richiede complessi calcoli per essere “minata”, ma può essere emessa su richiesta nelle piattaforme supportate. Così facendo si otterrà una criptovaluta rapidissima su cui convertire i guadagni o spendere gli utili generati dagli investimenti.

: questa stablecoin non richiede complessi calcoli per essere “minata”, ma può essere emessa su richiesta nelle piattaforme supportate. Così facendo si otterrà una criptovaluta rapidissima su cui convertire i guadagni o spendere gli utili generati dagli investimenti. Investimenti duraturi: essendo legata al Dollaro, di fatto permette di investire sul suo stesso valore senza acquistare realmente Dollari sul mercato forex.

Questa stablecoin diventa a tutti gli effetti una criptovaluta stabile per congelare gli investimenti, conservando i profitti generati dalla vendita di criptovalute volatili e aspettando il momento propizio per tornare a reinvestire o effettuare un prelievo.

Per capire come può essere efficace investire su USD Coin proponiamo un esempio pratico:

Immaginiamo di possedere 10 Bitcoin (al cambio attuale circa 380mila dollari)

Il giorno successivo il valore del Bitcoin schizza alle stelle, portando questi 10 Bitcoin a valere 500mila dollari

Vendiamo questi 10 Bitcoin chiedendo il pagamento in USD Coin, che verranno depositati nel nostro wallet digitale

Il giorno successivo il Bitcoin scende a soli 200mila dollari, ma il nostro guadagno di 500 dollari (in USD Coin) è al sicuro sul wallet, visto che siamo riusciti a convertire velocemente le criptovalute quando il valore era ai massimi.

Questo esempio fa capire come può essere utilizzata una stablecoin sul mercato delle criptovalute, ossia come sistema di conversione rapido dei guadagni generati dalle fluttuazioni del prezzo delle altre criptovalute. Così facendo i guadagni restano conservati sul wallet (in attesa di prelievo o di successivo reinvestimento) a un valore fisso e facilmente calcolabile.

Wallet Raccomandati per USD Coin

Per conservare efficacemente gli USD Coin è possibile utilizzare la maggior parte dei wallet di criptovaluta presenti sul mercato, molti dei quali associati anche a siti di exchange molto famosi (dove è possibile scambiare USD Coin). I migliori hot wallet che è possibile utilizzare per questa stablecoin sono i seguenti.

Piattaforma Facilità d'uso Costo Download / Commissioni Token supportati Metodi di Pagamento Ideale per: Facile Costo Download / Commissioni: Gratis / 1%-3,99% Token supportati: 500+ Metodi di Pagamento: Carta , Bonifico Apri un wallet Recensione Ideale per: Facile Costo Download / Commissioni: Gratis / Zero Token supportati: 600+ Metodi di Pagamento: Carta , Bonifico Apri un wallet Recensione

Chi vuole il massimo della sicurezza può puntare anche sui cold wallet (detti anche hardware wallet), ossia dispositivi fisici dove conservare le criptovalute fuori da Internet. I migliori per conservare questo stablecoin sono indubbiamente Ledger Nano X, Ledger Nano S e Trezor.

In alternativa, è possibile utilizzare anche DCENT wallet o Ewent EW7040 case esterno criptato.

Dispositivi offline di questo tipo permettono di conservare le criptovalute fuori da Internet e dalle app hot wallet, lasciando al sicuro le somme di denaro che abbiamo investito ed evitando gli attacchi degli hacker.

Vantaggi e Svantaggi: Pro e Contro di USDC

Arrivati a questo punto, appaiono evidenti i vantaggi di utilizzare una stablecoin: non essendo legata a nessun algoritmo (cosa che ne rende impossibile il mining), USD Coin viene rilasciata subito non appena richiesta, mantiene il suo valore legato al dollaro inalterato nel tempo e può essere utilizzata per “cristallizzare" i guadagni generati dagli investimenti.

USDC è basato sulla rete di Ethereum, per la precisione è identificato come token ERC-20. Questo permette di replicare i numerosi vantaggi visti sulla rete Ethereum anche su questa stablecoin: Ethereum gestisce i contratti intelligenti (smart contract) basati sulla moneta virtuale Ether e, nel caso della stablecoin che stiamo analizzando, permettono di certificare l’emissione di bond USA per coprire la quantità di crypto richiesta, con tempi d’emissione molto rapidi.

Purtroppo, però, USDC ha anche dei difetti: essendo il cambio con il Dollaro statunitense sempre 1:1, USD Coin non si presta ad investimenti o a trading, non generando mai un vero utile o profitto dalle sue oscillazioni di prezzo (che sono sempre molto piccole e rare).

Altro aspetto problematico è che, man mano che viene richiesta sul mercato, è necessario coprire il corrispondente valore in Dollari statunitensi. Con il passare del tempo, quindi, potrebbe essere necessario coprire una spesa troppo elevata per tutte le criptovalute in circolazione, portando a un rapido declino del valore della moneta. In altre parole, ci sarebbero più criptovalute in giro rispetto alle riserve in Dollari in possesso all’azienda.

Quest’ultimo è un rischio che si corre con tutte le stablecoin (come accade per Tether, ad esempio) e non è possibile verificare con certezza la presenza della riserva necessaria a coprire tutte le criptomonete in circolazione.

Pro Contro Pro è ancorata al valore del Dollaro

basata sulla rete di Ethereum

non estraibile tramite processi di mining

tempi di emissione rapidi

utile per “congelare” i guadagni degli investimenti

gestita da un consorzio cofondato da Coinbase Contro a causa del rapporto 1:1 con il Dollaro, non è adatta all’attività di trading

non genera un vero profitto

come per tutte le stablecoin, si rischia di avere più cripto che riserve in dollari

Recensione e Opinioni Conclusive

Gli utenti che decidono di acquistare USD Coin devono essere consapevoli delle sue caratteristiche che la rendono molto diversa rispetto alle altre criptovalute.

Non è consigliabile acquistare questo tipo di criptovaluta con la speranza di fare trading e di rivenderla al momento opportuno: rispetto al Bitcoin l’USD Coin è una stablecoin, quindi il valore non avrà grandi fluttuazioni nel corso del tempo e rimarrà stabile al cambio 1:1 con il Dollaro statunitense.

Questo non significa che sia una criptovaluta inutile: essa può essere facilmente utilizzata per scambiare il valore di qualsiasi criptovaluta in Dollari statunitensi pagando zero commissioni (o commissioni molto basse) e ottenendo subito il corrispondente in denaro della valuta scambiata, così da poter congelare efficacemente i guadagni generati dalla cessione delle criptovalute e avere una riserva in Dollari pronta da investire su altre criptovalute emergenti.

Trattandosi di una stablecoin, poi, bisogna sempre prestare attenzione all’azienda, al gruppo o al consorzio che forniscono supporto ad essa: in questo caso specifico, USD Coin è gestita da un consorzio che coinvolge anche Coinbase, ossia una delle aziende più famose al mondo nella gestione delle criptovalute, con quotazione in borsa e riserve di denaro molto ampie (necessarie per garantire il cambio 1:1 con il Dollaro statunitense).