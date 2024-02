VeChain (VET): Prezzo, Valore, News e Guida all’Investimento

Michelangelo Ricupati Pubblicato il 14 feb 2024

VeChain, conosciuta anche come VeChainThor, è una blockchain Layer 1 progettata per fornire strumenti per l’adozione di massa di questa tecnologia, nello specifico è rivolta alle realtà aziendali che vogliono ottimizzare i loro processi in maniera scalabile, sicura e con un occhio di riguardo per la privacy.

Lanciata nel 2018, VeChain e la sua crypto VET sono una delle realtà blockchain più conosciute e discusse degli ultimi anni, motivo per cui nel 2021 la criptovaluta $VET ha raggiunto il suo valore massimo di $0,28, partendo da un prezzo di lancio di 0,013$.

In questa guida si vedrà cosa è VeChain, come funziona e quali sono gli andamenti di mercato e le previsioni sul prezzo di $VET.

VeChain: cos’è e come funziona

VeChain è un progetto con sede a San Marino co-fondato nel 2015 da Sunny Lu, precedentemente Chief Information Officer presso Louis Vuitton in China. Questo nasce come ecosistema ospitato sulla blockchain VTHO, ovvero VechainThor.

Si tratta di una piattaforma di smart contract che permette alle aziende di applicare la tecnologia blockchain alle loro esigenze di business, ad esempio conservando informazioni in modo immutabile, sicuro e rispettoso della privacy oppure organizzando la logistica in maniera automatizzata. Per rispondere brevemente alla domanda “cos’è VeChain” si può quindi dire che è una blockchain che punta a risolvere problemi del mondo reale.

Sin dalla sua nascita nel 2015 e dal lancio ufficiale nel 2018, VeChain ha avuto l’obiettivo di essere una piattaforma trasparente, efficiente, scalabile e adattabile alla maggior parte delle attività contemporanee, che hanno bisogno di ospitare una grande mole di dati in tempi brevi. Nel concreto questo si è tradotto nella collaborazione con aziende di rilievo internazionale tra cui Walmart China, BMW, DNV e le istituzioni di San Marino, solo per citarne alcune.

Dal punto di vista della tecnologia, i punti di forza e le innovazioni di VeChain sono:

scalabilità : ovvero è costruita con l’obiettivo di processare un grande numero di transazioni ed elaborare sempre più di dati senza rallentare i processi;

: ovvero è costruita con l’obiettivo di processare un grande numero di transazioni ed elaborare sempre più di dati senza rallentare i processi; le commissioni sono ridotte e prevedibili grazie al modello del doppio token, garantendo bassi costi e stabilità delle gas fees;

sono e grazie al modello del doppio token, garantendo bassi costi e stabilità delle gas fees; il meccanismo di consenso Proof of Authority (PoA) è studiato per essere sostenibile e offrire garanzie di sicurezza, scalabilità e rispetto degli smart-contract, riducendo al contempo l’impronta di carbonio rispetto ad altre blockchain simili;

(PoA) è studiato per essere sostenibile e offrire garanzie di sicurezza, scalabilità e rispetto degli smart-contract, riducendo al contempo l’impronta di carbonio rispetto ad altre blockchain simili; il livello di sicurezza è elevato, tanto che ad ora non sono mai state segnalate violazioni del meccanismo di funzionamento.

Le aziende possono quindi sviluppare facilmente smart contract sulla rete VeChain, dando vita a dei veri e propri prodotti aziendali da lanciare sul mercato in modo sicuro, economico e veloce.

In particolare, come si vedrà più avanti, VeChain si applica alla perfezione nei sistemi di tracciabilità e nei settori della supply-chain e della produzione.

Esempi del funzionamento di VeChain

Per comprendere come funziona VeChain, vediamo un esempio all’interno della sua applicazione all’interno di una generica catena di produzione.

Il primo passo è quello di creare un’identificazione univoca, fornendo ad ogni prodotto o lotto un identificativo, come un chip NFC o un codice QR. Dopodiché, vengono acquisiti i dati rilevanti come il numero del lotto e informazioni sul transito.

In seguito, si procede secondo i seguenti step:

inserimento dei dati acquisiti all’interno della blockchain, con tanto di marchio temporale;

acquisiti all’interno della blockchain, con tanto di marchio temporale; attivazione degli smart-contract predefiniti che eseguono automaticamente determinate azioni, come come il rilascio dei pagamenti o l’aggiornamento dello stato del prodotto;

predefiniti che eseguono automaticamente determinate azioni, come come il rilascio dei pagamenti o l’aggiornamento dello stato del prodotto; tracciamento e verifica in tempo reale delle informazioni, garantendo trasparenza a clienti, fornitori, venditori e produttori;

in tempo reale delle informazioni, garantendo trasparenza a clienti, fornitori, venditori e produttori; interazione con l’utente finale , che potrà verificare la veridicità delle informazioni;

, che potrà verificare la veridicità delle informazioni; aggiornamenti e controlli continui per garantire la massima qualità durante il ciclo di vita del prodotto;

per garantire la massima qualità durante il ciclo di vita del prodotto; processi di KYC per verificare l’identità delle aziende e degli stakeholder;

per verificare l’identità delle aziende e degli stakeholder; registrazione attraverso i nodi sulla blockchain, che promuovono la trasparenza e il corretto funzionamento dei processi;monitoraggio delle vulnerabilità grazie a partnership con società come Hosho, SlowMist e HackenProof.

Tutto ciò permette di avere un prodotto di qualità, verificabile in tempo reale da qualsiasi individuo interessato, dall’azienda produttrice al consumatore finale. Ogni processo, grazie al già citato meccanismo di consenso PoA, garantisce la massima sostenibilità e un impatto notevolmente ridotto dell’impronta di carbonio.

Le ultime news

Come tutti i progetti di criptovalute, anche VeChain continua a lanciare nuovi progetti e nuove collaborazioni.

Negli ultimi mesi, uno degli aggiornamenti più importanti è stato il lancio del nuovo Wallet VeWorld. Dopo poco tempo dal lancio, l’app mobile di VeWorld ha registrato oltre 210.000 installazioni complessive tra utenti Apple e Android, dimostrando la sua efficienza e comodità per la gestione delle proprie criptovalute.

Tramite l’app è possibile:

creare il proprio portafoglio o importare portafogli preesistenti;

navigare e interagire con tutte le dApp costruite su Vechain, connettendosi in modo sicuro tramite un’interfaccia semplice e intuitiva;

firmare transazioni e smart-contract ovunque e in qualsiasi momento;

gestire i propri beni digitali in modo sicuro;

mantenere il massimo livello di decentralizzazione grazie all’uso di un hot wallet;

inviare e ricevere asset basati su blockchain VechainThor

interagire con hardware wallet per mantenere le criptovalute ancora più al sicuro.

Con VeWorld le chiavi private del wallet sono completamente nelle mani dell’utente, offrendo il massimo controllo sotto ogni aspetto.

Un’altra notizia interessante è legata al lancio di VORJ, ovvero una piattaforma che rientra tra le cosiddette “Web3-as-a-service” per creare smart contract in maniera semplificata, alla portata anche di chi è estraneo a codice e programmazione.

A cosa serve VeChain (VET)?

L’ecosistema VeChain si distingue per l’adozione di un doppio sistema di token: VeChain Token (VET) e VeChainThor Energy (VTHO).

La crypto VET è un utility token, usato per effettuare tutte le operazioni utili al funzionamento della piattaforma come lo staking, ovvero la partecipazione alla validazione delle transazioni in cambio di ricompense erogate in token VET. Allo stesso tempo, la crypto VET permette di regolare gli smart-contract per l’uso delle applicazioni all’interno dell’ecosistema e partecipare ai processi di governance, ovvero votare sulle decisioni future del progetto.

Dal punto di vista tecnico si tratta di un token ERC-20, che si basa dunque sullo standard di Ethereum.

Naturalmente la crypto VET viene utilizzata anche nella compravendita per sfruttare le variazioni dell’andamento del prezzo nel breve, medio o lungo termine facendo trading.

Dall’altro lato, il token VTHO è utilizzato per pagare le gas fees. Questo a differenza dell’altro token, non ha una supply circolante ma viene emesso in proporzione alla detenzione di VET. In questo modo i costi per processare le transazioni sono mantenuti stabili nel tempo perché si basano su VTHO e non su VET il cui prezzo è suscettibile alle dinamiche di mercato.

Il modello del doppio token è scelto proprio per evitare il pagamento di commissioni eccessive dovuto alla forte oscillazione dei prezzi che caratterizza il mercato delle criptovalute.

Questo elemento è di fondamentale importanza sia per i singoli utenti che per le imprese, che possono usare l’ecosistema assicurandosi costi ridotti a prescindere dalle condizioni di mercato.

Prezzo e Andamento di VeChain Oggi

Monitorare l’andamento del valore di VeChain (VET) è cruciale per comprenderne gli sviluppi e formulare decisioni ponderate in vista di un rialzo o ribasso.

Attraverso l’analisi di grafici, è possibile esaminare la quotazione di VeChain (VET) nel tempo, identificando con precisione i massimi e minimi registrati in specifici periodi. In questo modo, si possono prevedere possibili punti di entrata o di uscita dal mercato, così da portare a casa eventuali profitti.

Il massimo storico della crypto VET è stato raggiunto il 17 aprile 2021, quando la criptovaluta ha raggiunto la cifra di 0.2823$.

Nell’ultimo anno, invece, il valore massimo raggiunto è di 0.03916$, mentre il valore minimo si attesta a 0.01317$.

Grafico Andamento VeChain (VET)

Come già anticipato, monitorare il grafico della crypto VET può aiutare ad individuare i momenti più favorevoli per aprire o chiudere una posizione o per entrare e uscire dal mercato.

I movimenti di questi asset possono essere molto improvvisi, quindi è bene monitorare attivamente gli andamenti.

Grafico VET/USD da TradingView

Dove comprare VeChain?

La crypto di VeChain (VET) è ormai diffusa a livello globale, e può essere scambiata sulla maggior parte degli exchange di criptovalute, ovvero le piattaforme di compravendita.

Tra questi rientrano:

Chiaramente, può essere acquistato anche sui mercati decentralizzati, anche se si tratta di un metodo adatto a utenti con un po’ di esperienza.

Valore VeChain/Euro: conversione

Per conoscere in tempo reale a quanti euro corrisponde una determinata quantità di crypto VET, possiamo effettuare una semplice conversione del valore di VET in euro.

Online sono disponibili tantissimi tool come quello integrato di seguito, in cui inserire l’importo dei VET da convertire in euro.

VeChain Previsioni 2024 e 2025

Come spesso accade nel settore, a consolidare i prezzi delle criptovalute sono lo sviluppo del progetto di origine, la diffusione dei suoi casi d’uso e l’ampliamento delle funzionalità.

Da questo punto di vista, gli esperti si aspettano che, con la premessa di un costante miglioramento dell’ecosistema e l’allargamento delle partnership con le aziende internazionali, il prezzo della crypto VET possa salire fino a 0,0537$ entro la fine del 2024 (Coinpedia).

Secondo le previsioni ribassiste, invece, il prezzo minimo del 2024 potrebbe essere di 0,045$, un valore comunque più alto di quello attuale.

Per il 2025, invece, il valore minimo potrebbe essere di 0,0664$, mentre il valore massimo raggiungibile è di 0,0776$.

Come guadagnare con VeChain

Per sfruttare le opportunità di guadagno con VeChain (VET), si possono considerare diverse strategie, dalla semplice compravendita dell’asset allo staking o holding:

compravendita di token VET : partecipare attivamente al mercato acquistando e vendendo la crypto in base alle variazioni di prezzo può offrire delle opportunità di guadagno. Tuttavia, il trading richiede lo sviluppo di una mentalità propensa al rischio e di competenze specifiche per l’analisi dei grafici, il monitoraggio delle news e il money management.

: partecipare attivamente al mercato acquistando e vendendo la crypto in base alle variazioni di prezzo può offrire delle opportunità di guadagno. Tuttavia, il trading richiede lo sviluppo di una mentalità propensa al rischio e di competenze specifiche per l’analisi dei grafici, il monitoraggio delle news e il money management. Staking : ovvero il meccanismo che consente di bloccare un certo importo di VeChain (VET) nella rete per migliorarne la sicurezza e ricevere ricompense periodiche in cambio, pagate direttamente in token VET.

: ovvero il meccanismo che consente di bloccare un certo importo di VeChain (VET) nella rete per migliorarne la sicurezza e ricevere in cambio, pagate direttamente in token VET. Holding: ovvero detenere token VET per diversi anni, con l’obiettivo di apprezzarne al massimo il valore. In questa strategia si opta spesso per Piani di Accumulo (PAC) e Dollar-Cost-Averaging (DCA) per mediare il prezzo di acquisto e accumulare più token possibili nel tempo.

Chiaramente, soprattutto per chi opta per strategie di lungo periodo, è bene affidarsi a un wallet crypto per tenere i propri token VET al sicuro, conservando le chiavi private in autonomia.

Wallet per VeChain Raccomandati

Per conservare la crypto VeChain (VET) al sicuro, come già anticipato, è consigliabile optare per i cosiddetti hot wallet, ovvero dei portafogli digitali online che permettono di detenere e gestire criptovalute in autonomia.

Sono dotati di chiavi private che permettono l’accesso al wallet, rimanendo offline durante i momenti di inutilizzo per prevenire attacchi informatici. In alternativa, esistono desktop wallet e mobile wallet, ovvero portafogli disponibili su PC e/o smartphone.

Tra i wallet raccomandati per conservare token VeChain (VET) ci sono:

Sync : desktop wallet disponibile su Windows, Linux e Mac, compatibile con dApp e wallet hardware tra cui Ledger;

: desktop wallet disponibile su Windows, Linux e Mac, compatibile con dApp e wallet hardware tra cui Ledger; Atomic Wallet : portafoglio desktop per Windows, Linux e Mac con supporto per oltre 1000 token tra cui VET, con funzioni di Swap e Gateway di pagamento in valute FIAT.

: portafoglio desktop per Windows, Linux e Mac con supporto per oltre 1000 token tra cui VET, con funzioni di Swap e Gateway di pagamento in valute FIAT. Ledger Nano: tra i migliori hot wallet, è compatibile con Linux, Windows e Mac, permettendo di conservare le crypto offline e accedere alle dApps, il tutto su un sistema open-source.

tra i migliori hot wallet, è compatibile con Linux, Windows e Mac, permettendo di conservare le crypto offline e accedere alle dApps, il tutto su un sistema open-source. VeWorld: mobile wallet già illustrato in questa guida, che permette di interagire con tutte le dApp su VeChain, firmare transazioni e inviare asset.

mobile wallet già illustrato in questa guida, che permette di interagire con tutte le dApp su VeChain, firmare transazioni e inviare asset. Trust Wallet : disponibile su App Store e Google Play, permette di interagire con oltre 1000 token, la maggior parte delle dApps e accedere a un DEX interno, con Gateway di pagamento per le valute FIAT;

: disponibile su App Store e Google Play, permette di interagire con oltre 1000 token, la maggior parte delle dApps e accedere a un DEX interno, con Gateway di pagamento per le valute FIAT; Comet: web wallet disponibile su Chrome, Mozilla, Safari e Opera, con marketplace integrato e possibilità di inviare e ricevere criptovalute.

Chiaramente, chi vuole semplicemente scambiare la crypto VET e seguire una strategia di trading, può anche usare broker come eToro per operare tramite CFD, ovvero contratti che emulano il prezzo di $VET.

VeChain: Pro e Contro

Come tutte le criptovalute, anche VeChain ha i suoi punti di forza e punti deboli. Com’è facile intuire, si tratta di un token con diversi casi di utilizzo, sia nel mondo decentralizzato degli NFT e della GameFi, sia nel mondo reale all’interno delle aziende, come nel caso dei settori della supply-chain e dei servizi.

Tuttavia, con il fatto che la VeChain Foundation è il gestore della blockchain, si corre il rischio di modifiche unilaterali nel sistema economico e decisioni riguardanti il futuro del progetto, nonostante siano presenti meccanismi di governance in cui sono coinvolti gli utenti. In altre parole, VeChain non è un progetto completamente decentralizzato.

Allo stesso tempo, i clienti retail potrebbero vedere poco potenziale nel token, in quanto il suo utilizzo è maggiormente adatto al mondo aziendale della supply-chain.

Pro Token utilizzabile nel mondo NFT e nel mondo della GameFi

Bassi costi di transazione e elevato livello di scalabilità

Perfetto per eseguire micropagamenti

Compatibile con gli smart contract

Wallet nativo VeWorld per una gestione completa dell’asset

Utilizzabile per condurre strategie di staking

Adatto alle aziende della supply-chain per il tracciamento della produzione Contro Rischio di centralizzazione e modifiche da parte della VeChain Foundation

Utilizzabile principalmente dalle aziende

Depositi minimo per la gestione di un nodo

Aprire un nodo richiede la verifica KYC

Meno popolare rispetto a competitor con scopi simili

Conclusione

La blockchain VeChain, con i suoi token VET e VTHO, si rivela essere un progetto particolarmente interessante per le aziende, che possono effettuare il tracciamento dei prodotti e della catena di produzione a costi ridotti, ottimizzando le tempistiche e automatizzando i processi. La sua applicazione ha attratto l’interesse anche degli investitori retail, che puntano sulla sempre maggiore diffusione del progetto.

Proprio per tale motivo, il prezzo della crypto VET negli anni ha raggiunto ottimi livelli rispetto al prezzo di lancio, consentendo anche ai trader retail di ottenere risultati positivi con le proprie strategie di investimento.

Per farsi un’idea completa di questo asset, è consigliabile visitare il sito ufficiale e leggere il Whitepaper. Inoltre, è possibile seguire VeChain sui social come X per rimanere sempre aggiornati sui nuovi progetti ed eventuali collaborazioni e implementazioni.

Presta attenzione al fatto che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L’81% degli investitori perde denaro quando fa trading di CFD con questo broker. Considera se hai compreso il funzionamento dei CFD, e se puoi prenderti l’alto rischio di perdere i tuoi soldi. Le performance passate non sono indicazione di risultati futuri. La storia degli andamenti di trading è inferiore a 5 anni completi e può non essere sufficiente come base per decisioni di investimento.