Previsioni Litecoin: prezzo LTC 2022, 2023, 2024, 2025, 2030

Nel settore della digital economy, Litecoin è nota con l’appellativo di criptovaluta d’argento. Per anni, infatti, la sua fama è stata seconda soltanto a quella di Bitcoin. Oggi le cose non stanno più così, con le principali criptovalute emergenti da tempo al centro dell’attenzione. Ciò non significa però che l’interesse intorno a LTC sia andato a scemare, anzi: merito soprattutto dei continui sviluppi apportati all’intera piattaforma, tali da indurre numerosi investitori a cercare informazioni più dettagliare sulle previsioni Litecoin a medio e a lungo termine.

In questo nostro nuovo approfondimento ci occuperemo delle previsioni future su Litecoin, provando a delineare il suo andamento dal 2022 al 2030. Per farlo, prenderemo in esame da una parte gli indicatori tecnici, dall’altra le analisi dei principali esperti del settore. Inoltre dedicheremo un breve capitolo ai più importanti servizi disponibili oggi per investire in LTC, in vista di un possibile acquisto di Litecoin nel breve termine.

Gli indicatori tecnici per analizzare il prezzo di Litecoin

Iniziamo dunque ad analizzare le previsioni sul prezzo di Litecoin partendo dagli indicatori tecnici, uno dei supporti fondamentali per gli analisti. Essi si possono suddividere in due classi principali: le medie mobili e gli oscillatori.

Le medie mobili sono dei calcoli specifici grazie a cui è possibile acquisire informazioni accurate sulle medie dei prezzi. Dall’altra parte, gli oscillatori sono indicatori tecnici più specifici, che possono essere impiegati sia sul grafico che sui valori di LTC al fine di tracciare un’analisi sull’andamento del prezzo.

Al momento, gli oscillatori maggiormente in uso sono:

MOMENTUM

RSI

AWESOME

MACD

CCI

Rispetto alle medie mobili, secondo quanto riferiscono i più autorevoli siti di informazione delle criptovalute, il Litecoin si contraddistingue per un trend al rialzo. Ciò significa che le proiezioni delle medie mobili forniscono una previsione di rialzo, da qui l’invito a considerare l’acquisto di LTC.

Tornando invece agli oscillatori, le indicazioni cambiano da indice a indice. Ecco un breve riepilogo nell’elenco che segue:

CCI: vendi

RSI: aspetta

AWESOME: aspetta

MACD: compra

MOMENTUM: compra

Lo schema, quindi, è abbastanza chiaro: MACD e MOMENTUM sono due indicatori ottimisti, CCI è associato a un trend negativo, mentre AWESOME e RSI sono neutri e invitano gli investitori all’attesa.

Litecoin: la situazione attuale e previsioni maggio 2022

L’anno che ci siamo da poco lasciati alle spalle è stato tra i più complicati per le criptovalute. Se nella prima parte si è assistito a una crescita record del settore, negli ultimi mesi ha prevalso invece il trend ribassista. In questo non ha fatto eccezione nemmeno Litecoin, che a maggio 2021 ha raggiunto la quotazione record di $412.

L’inizio del 2022 è proseguito sulla falsariga della parte finale dell’anno precedente. Oggi un LTC vale circa $100, ma numerosi analisti tendono a credere che nei prossimi mesi possa esserci una ripresa vigorosa.

Alla luce di ciò, le previsioni su Litecoin oggi più ottimistiche indicano un valore che si aggirerà intorno ai $300 nella seconda parte del 2022. Se si tiene in considerazione il punto di partenza attuale, le nuove previsioni LTC suggeriscono un forte trend rialzista da qui ai prossimi mesi.

Previsioni Litecoin (LTC) 2022: possibili scenari

Per delineare le previsioni su Litecoin nel 2022, è importante rimanere aggiornati sulle ultime notizie relative alla criptovaluta d’argento. E il miglior modo per ricevere aggiornamenti puntuali su LTC è seguire la Litecoin Foundation, l’organizzazione che sta dietro ai tanti progetti legati all’ecosistema di LTC.

Grazie alla Litecoin Foundation si possono consultare numerose news riguardanti la criptovaluta, attraverso cui è poi più semplice ricostruire previsioni future su Litecoin più dettagliate. Ad esempio, sappiamo che nel primo trimestre di quest’anno LTC ha lanciato l’aggiornamento MWEB, dal quale sono attese numerose migliorie all’intero ecosistema.

Tra i miglioramenti associati all’implementazione di Mimblewimble, i più importanti sono:

una maggiore efficienza e rapidità nei processi di scambio;

un incremento della privacy degli utenti.

Secondo gli analisti del settore fintech, l’aggiornamento MWEB porterà Litecoin a concorrere con le criptovalute di nuova generazione, tra cui Zcash, ritenuta una delle criptovalute più sicure al mondo dal punto di vista della privacy dei suoi investitori.

Al di là dell’update MWEB, in merito alle previsioni rialziste su LTC è significativo un altro dato: l’aumento considerevole del numero di transazioni. Rispetto alle prime settimane di gennaio, quando si contavano tra i 50/60.000 scambi giornalieri, a fine marzo si è passati fino a 100/116.000 operazioni al giorno. Nell’arco di tre mesi, dunque, il valore è di fatto raddoppiato.

L’andamento storico di Litecoin (LTC)

Le previsioni sull’andamento di Litecoin non possono prescindere dall’analisi di ciò che è accaduto in questi dieci anni, da quando cioè LTC è nel mondo delle criptovalute.

Dal 2011, primo anno distribuzione, fino al 2017, il valore della criptovaluta d’argento si è attestato intorno ai $5, per poi aumentare in maniera esponenziale a dicembre 2017, quando raggiunse il valore massimo di $240. Sono poi seguiti anni altalenanti: nel 2020, ad esempio, si è passati da un valore di circa $40 a gennaio a una quotazione di $130 a fine dicembre.

Segue ora lo storico dettagliato degli ultimi cinque anni:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Valore minimo $ 3,62 $ 22,36 $ 29,37 $ 24,35 $ 104,05 $ 91,70 Valore massimo $ 420,00 $ 304,00 $ 145,50 $ 139,41 $ 412,80 $ 153,50 Media $ 50,30 $ 105,35 $ 69,43 $ 56,20 $ 185,72 $ 118,09

Fonte: investing.com

Conviene investire in Litecoin adesso?

Risposta breve: sì, conviene investire in Litecoin. Il consiglio rimane però sempre quello di consultare gli indicatori di analisi tecnica segnalati in precedenza e presenti sulle più autorevoli piattaforme di scambio o compravendita di criptovalute.

In primis, si segnala l’opzione del trading sul breve periodo, così da sfruttare l’alta volatilità di LTC, in aumento nell’ultimo periodo per le difficoltà incontrate sia dalle criptovalute sia dai beni rifugio.

L’ideale comunque, anche in base alle previsioni di crescita di Litecoin, sarebbe fare trading sul medio e lungo periodo. In questo caso è importante affidarsi a piattaforme dove si pagano commissioni più basse rispetto alla concorrenza, così da ridurre in maniera sensibile (o eliminare del tutto) le spese overnight legate ai CFD (contratti per differenza).

Come investire in Litecoin (LTC) oggi

Nel campo dell’investimento, la parola d’ordine è sicurezza. Questo vale tanto per gli asset tradizionali quanto per le criptovalute (e Litecoin non fa di certo eccezione). Per fortuna le alternative non mancano: si va dalle piattaforme di trading agli exchange, con le prime che consentono di operare prevalentemente in CFD, le seconde invece danno accesso diretto non solo a LTC ma a centinaia di altre criptovalute.

Tra i migliori exchange si segnalano:

Bitpanda: spread minime, basse commissioni, ideale per chi vuole investire su Litecoin nel medio-lungo periodo;

Plus500: una delle soluzioni migliori nel mercato per il trading di CFD;

IQ Option: apertura del conto con soli 10 euro, ideale per gli investitori meno esperti che vogliono entrare nel mercato delle criptovalute senza rischiare ingenti somme di denaro.

Previsioni Litecoin: stime nel medio termine 2023-2025

Passiamo ora alle stime sul valore di LTC nel medio termine. Queste le previsioni su Litecoin fino al 2025:

2023: target price previsto per la fine dell’anno $245

2024: target price previsto per la fine dell’anno $248

2025: target price previsto per metà anno: $280

Fonte: litefinance.com

Previsioni Litecoin: stime nel lungo termine 2025-2030

Queste invece sono le previsioni su Litecoin nel lungo termine:

2025: target price previsto per la fine dell’anno $312

2026: target price previsto per la fine dell’anno $361

2027: target price previsto per la fine dell’anno $420

2028: target price previsto per la fine dell’anno $478

2029: target price previsto per la fine dell’anno $526

2030: target price previsto per la fine dell’anno $582

Fonte: litefinance.com

Conclusioni

A differenza di tante altre criptovalute oggi protagoniste del mercato, in oltre dieci anni di esistenza Litecoin ha acquisito larga fiducia tra numerosi investitori. Non è un caso se, come Bitcoin, LTC venga considerato alla stregua di un bene rifugio, ripercorrendo così le orme di BTC.

C’è poi tutto il discorso legato ai continui sviluppi all’intera piattaforma, come dimostra l’ultimo importante aggiornamento Mimblewimble, che fa ben sperare per il futuro dell’ecosistema LTC.

E in ultimo le previsioni favorevoli su Litecoin nel medio-lungo termine, a conferma di come la criptovaluta d’argento, a distanza di oltre dieci anni dalla sua distribuzione, sia più viva che mai.