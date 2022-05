Shiba Inu (SHIB): Prezzi, Valore, News e Guide all'Investimento

Shiba Inu è un token lanciato ad agosto 2020 sulla scia di Dogecoin, criptovaluta nata 7 anni prima e avente come simbolo proprio quella razza canina di cui porta il nome.

Shiba Inu ha sin da subito attirato l’attenzione degli investitori, cosa che ha innescato decisivi rialzi di prezzo. Tuttavia, come accade per ogni criptovaluta, l’investimento va fatto con la dovuta parsimonia e con gli strumenti giusti.

Vediamo in questa guida completa su Shiba Inu quali sono le caratteristiche di questa crypto e come investirci nel migliore dei modi.

Cos’è Shiba Inu Coin (SHIB)

Shiba Inu Coin, il cui ticker è SHIB, è un meme token che gira sulla tecnologia introdotta da Ethereum ERC 20. Nata sulla scia del progetto Dogecoin, ne riprende anche il simbolo (sebbene in formato disegno).

Rispetto a Dogecoin, però, Shiba Inu Coin ha fin da subito messo su un progetto serio, destinato a durare. Si differenzia quindi anche da molti altri meme token, che sembrano legati a un fenomeno momentaneo. E il fatto di aver scelto ERC 20 (protocollo per la creazione di token legato a Ethereum) conferma l’idea di serietà e solidità, al contrario di altri meme token che hanno preferito basarsi sulla BSC di Binance per avere dei costi più bassi anche in avvio.

La SHIBARMY è invece la community su cui si basa Shiba Inu, che si mostra molto attiva ed è parte integrante del progetto.

Sarà per queste premesse che alcune piattaforme molto importanti (come Coinbase o eToro* ad esempio) hanno deciso di inserire nel proprio elenco questa criptovaluta. Questi attestati di stima, inutile dirlo, non fanno che portare acqua al mulino di un progetto ancora in erba, rendendo decisamente più solida la sua credibilità.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.

L’ecosistema di Shiba Token è dotato di un AMM, molto simile a progetti come Uniswap o Pancakeswap. Questo è destinato a generare utili per chi detiene i token, per un sistema di profitti che si chiama staking e che punta ad aumentare il valore di una crypto spingendo i detentori a trattenerla (e non a scambiarla di continuo per brevi speculazioni).

ShibaSwap risulta essere anche l’unico canale di accesso a BONE, uno dei tre crypto-token collegati al progetto. Oltre a SHIB e BONE, infatti, troviamo anche LEASH (“bone” e “leash” in inglese significano rispettivamente “osso” e “guinzaglio”, si tratta quindi sempre di termini riferiti al mondo canino).

A tal proposito è bene tenere presente che, nel momento in cui si diversifica l’offerta dei token, si punta anche a diversificare gli investitori.

Un’obiezione che viene avanzata riguardo il progetto Shiba Inu Coin è che si sa pochissimo del team che lo avrebbe sviluppato, e lo stesso può dirsi dei membri più attivi della community SHIBARMY.

In realtà si tratta di un’obiezione relativa, dato che anche dello stesso Bitcoin, la criptovaluta più importante e che ha spianato la strada a tutte le altre, si sa ancora poco o nulla, a distanza di oltre 10 anni dal suo lancio. Nonostante questo mistero, infatti, Bitcoin resta la criptovaluta con la più alta capitalizzazione di mercato al mondo e macina sempre nuovi massimi storici.

Altro progetto interessante legato al token è lo Shiba Inu Games, un progetto che si concentra sulla collaborazione con consulenti e appaltatori eccezionali al fine di realizzare un gioco per il mobile che dovrebbe chiamarsi Oshiverse. È ormai noto quanto anche il mondo dei videogiochi includa sempre di più le criptovalute, in particolar modo il Metaverso.

Come funziona Shiba Inu Coin?

Abbiamo già detto che Shiba Inu Coin riprende quanto si vede in Pancake. Lo Swap è già attivo ed è riuscito a raggiungere una liquidità incredibile.

Si basa sul sistema ERC 20, il che significa che si tratta di una struttura dati prestabilita, progettata per facilitare l’implementazione di varie funzionalità sulla blockchain di Ethereum, nonché il lavoro di creazione per gli sviluppatori.

ShibaSwap, invece, consente di accedere a NFT (not fungible token) esclusivi e che potranno essere scambiati tra gli utenti.

Inoltre, tramite Amazon Smile viene raccolta una percentuale di donazioni destinate alla Shiba Inu Rescue Association. Questa si occupa dell’implementazione di SHIB e della creazione di centri per la loro protezione, sebbene il team di sviluppatori non ha ancora approfondito come funzionerà.

Il woofpaper, invece, non è altro che ciò che generalmente viene chiamato whitepaper. Si tratta di un PDF che a grandi linee spiega il funzionamento intrinseco del progetto e che aiuta ad analizzare gli aspetti meno ovvi del meme token. Può essere liberamente scaricato, sebbene sia disponibile per ora solo in lingua inglese.

In ogni caso, anche sul sito internet ufficiale del progetto ci sono tante informazioni di base utili, insieme ai collegamenti al whitepaper e a ShibaSwap.

Prezzo e Andamento Shiba Inu Oggi

Sappiamo bene quanto l’hype di un’intera community per un determinato progetto possa fare la differenza, soprattutto nel mondo dinamico e volatile come quello delle criptovalute.

Il valore di Shiba Inu risulta infatti fortemente influenzato anche da questo aspetto: questo processo funziona e continua a far aggiungere nuovi holder, cioè coloro che detengono token nel medio e lungo periodo.

Ciò ha una ripercussione positiva sulla quotazione di Shiba Inu, che in questo momento è lontana dal massimo storico di ottobre 2021 (0,00008845 dollari) ma continua a essere interessante.

Shiba Inu Coin rientra infatti tra le crypto con maggiore capitalizzazione di mercato. E le previsioni future da parte degli esperti del settore sembrano confermare una certa fiducia riguardo all’andamento di Shiba Inu, che nel medio-lungo periodo potrebbe riservare sorprese molto gradite per chi deciderà di investirci.

Per restare sempre aggiornati sul valore di Shiba Inu in tempo reale può essere utile affidarsi a dei grafici come quello qui presente.

Dove comprare Shiba Inu Coin

Per investire in una criptovaluta come Shiba Inu, le strade sono principalmente due: l’acquisto diretto tramite piattaforme di exchange e il trading online con i CFD (contracts for difference). Queste due modalità presentano delle differenze importanti.

Nel caso dell’acquisto diretto, si comprerà la criptovaluta Shiba Inu per rivenderla in futuro (aspettando che il prezzo aumenti, così da ottenere una plusvalenza), per utilizzarla scambiandola con altre criptovalute o per utilizzarla nel quotidiano, dove possibile, per fare acquisti su negozi fisici o online.

Nel caso del trading online con i CFD, invece, Shiba Inu non verrà acquistata direttamente ma investendo in un contratto derivato che ne replica il valore, avendola come sottostante. Una situazione di questo tipo offre l’opportunità di investire su una criptovaluta o qualsivoglia asset, puntando sia sul rialzo del suo prezzo sia sul suo ribasso, aprendo posizioni long o short in base alle proprie previsioni.

Sarà poi possibile sfruttare una leva finanziaria, che moltiplica il profitto, pur rammentando che si tratta di un’arma “a doppio taglio”.

La scelta di una piattaforma che sia sicura ma al contempo conveniente – in termini di commissioni – è un altro passaggio delicato ma doveroso, se si vuole investire su Shiba Inu in totale sicurezza. Le truffe nel mondo crypto sono purtroppo ancora molto diffuse, e approfittano degli incredibili rialzi di prezzo di criptomonete meno conosciute.

Ecco le piattaforme di broker ed exchange più consigliate per investire in Shiba Inu.

Valore Shiba Inu/Euro

Il valore di Shiba Inu può essere convertito in Euro attraverso dei pratici strumenti come quello qui presente, messi spesso a disposizione direttamente dalle stesse piattaforme di exchange e broker.

Grazie a questi comodi tool è possibile conoscere in tempo reale qual è il valore aggiornato di Shiba Inu, tramite una rapida conversione di una determinata quantità di Shiba Coin in Euro. Basterà infatti inserire la quantità di Shiba Inu Coin in proprio possesso per ottenere velocemente un cambio automatico della cifra in questione in Euro.

Come guadagnare con Shiba Inu

Molti investitori si chiederanno a questo punto come si può guadagnare con Shiba Inu. Prima di entrare nel dettaglio della risposta, facciamo qualche precisazione utile per quanto riguarda l’argomento in questione.

Secondo i detrattori di Shiba Inu Coin, si tratta di una crypto di poco conto, uno scherzo che si sgonfierà alle prime difficoltà. Essendo legata a un meme, infatti, in pochi la prendono sul serio. C’è però un dato di fatto: in poco tempo Shiba Inu è riuscita a dar vita a una community molto compatta e indipendente.

Detto questo, comprando SHIB oggi si investe sulla possibilità che questi progetti crescano e abbiano sempre più successo, dunque prima di tutto da un punto di vista speculativo. Chi è nel mondo delle criptovalute sa che maggiore è la volatilità e migliori sono le opportunità speculative e, com’è ovvio, l’instabilità va di pari passo con i guadagni.

Investire su Shiba Inu Coin può sembrare quasi un azzardo, una scommessa sull’esplosione di questa crypto, lontana dai massimi del passato. L’obiettivo è sempre quello di far strada a un utilizzo concreto di Shiba Token, che lo renderebbe anche utile per uno scambio. Di conseguenza, si aprirebbero le porte anche per il mercato di NFT.

Di sicuro esse rimarranno sempre chiuse per quanto concerne il mining. Trattandosi di un token ERC 20, non è possibile fare mining su Shiba Inu in alcun modo. Parliamo infatti di una criptovaluta che viene pre-minata e non generata tramite algoritmo di consenso PoW, come nel caso di Ethereum e Bitcoin, ad esempio.

Wallet per Shiba Inu Raccomandati

Se si sceglie di acquistare i token SHIB, consigliamo di depositarli su un wallet affidabile e sicuro. In fase di scelta è bene conoscere meglio le due principali tipologie di portafogli virtuali: hot e cold wallet.

Gli hot wallet sono quei portafogli che memorizzano le chiavi private in luoghi che sono sempre connessi a Internet; proprio per questo motivo sono più inclini ad attacchi informatici. Spesso questi wallet vengono proposti dalle stesse piattaforme di exchange, come accade con Coinbase e Binance ad esempio. Ma anche Electrum e Mycelium sono tra i più utilizzati e rientrano in questa categoria.

Passando ai cold wallet, parliamo di portafogli che utilizzano chiavi generate da una fonte che non è collegata alla blockchain. Ciò significa che il loro livello di sicurezza è molto elevato, e per questo motivo sono i più utilizzati dagli utenti per depositare e salvaguardare grandi quantità di criptovalute. Inoltre, data la loro natura, non sono inclini ad attacchi di hacking o furto di chiavi; naturalmente il rischio di perdere il proprio denaro resta, poiché se si perde l’hardware o la carta che li contiene non si avranno più in possesso le crypto.

Consigliamo in particolare il Ledger Nano S, il modello più economico della popolare azienda produttrice di wallet hardware. Questo supporta lo standard ERC 20 e rappresenta una delle soluzioni migliori per proteggere i token. Lo stesso può dirsi per il Ledger Nano X, che rispetto al modello precedente presenta alcune comode funzionalità aggiuntive.

In ogni caso, per quanto riguarda i wallet per Shiba Inu c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Essendo un token realizzato secondo gli standard ERC 20, infatti, risulta compatibile con qualunque tipo di wallet in grado di supportarlo, hardware o meno.

Pro e Contro di Shiba Inu

Pro Contro Pro Community forte, solida e numerosa, in forte espansione

ShibaSwap, che significa capacità di evolversi

Capitalizzazione alta, mai vista prima per un meme token così giovane

Volatilità adatta al trading, specialmente di breve periodo Contro Incertezza su dove arriverà il progetto e se riuscirà ad attrarre nuovi investitori

Meme token, quindi volatilità alla massima potenza. Nel medio-lungo periodo ciò potrebbe avere un suo peso.

Conclusioni

Shiba Inu Coin (SHIBA) è un token meme nato ad agosto 2020 e avente come simbolo l’omonima razza canina giapponese alla quale si ispira un altro token meme, ossia Dogecoin (DOGE).

A differenza della maggior parte di questi token meme, però, Shiba Inu poggia su un progetto solido. Sebbene ci siano diversi aspetti da valutare, le premesse ci sono tutte affinché questo token faccia parlare di sé ancora molto nei prossimi anni.

Shiba Inu ha avuto fin dalle origini molti detrattori, ma non mancano le opinioni entusiaste di chi crede nel progetto. Per esempio, c’è chi sottolinea l’importanza dell’avvenuto audit di Certik, uno degli enti più importanti nel mondo delle criptovalute, che valida la sicurezza e la resilienza di un progetto cripto. ShibaSwap verrà infatti passato al setaccio (insieme all’intero ecosistema), alla ricerca di eventuali problematiche nel codice e nel funzionamento degli smart contract.

E poi c’è l’apprezzamento di quanti stanno puntando su questa criptovaluta, aiutando i rally di prezzo. Ovviamente, si consiglia sempre una certa prudenza, considerando la caratteristica principale delle criptovalute, ossia l’estrema volatilità del valore.

Il futuro di Shiba Inu Coin dipende da molti fattori. Prima di tutto occorre capire se questa crypto Enfant prodige, cresciuta in fretta e a ritmo serrato, saprà effettivamente superare altre prove in futuro. Proprio il suo boom ha infatti causato qualche sbavatura su ShibaSwap nella sua configurazione iniziale, nonché a qualche mancanza tecnica rispetto ad altri progetti.

Molto dipenderà anche dalla sua community, se saprà affrontare i moltissimi speculatori che proveranno ad affondare il prezzo di un progetto meme. D’altronde, di mini short squeeze nella storia di Dogecoin se ne sono visti molti, fomentati anche dai repentini cambi di posizione di un influencer come Elon Musk.

I recenti sviluppi del protocollo di SHIB sembrano comunque voler conferire un’utilità al progetto, in termini di AMM ma anche di staking ad alto tasso di ricompensa.

Volendo ipotizzare dei target price per i prossimi anni:

2022-2023 : 0.00009000 – 0.0001 $

2024-2025 : 0.0002 $ – 0.0003 $

Oltre a leggere news e approfondimenti utili per capire meglio questa crypto, per restare sempre aggiornati è possibile iscriversi al canale Telegram di Shiba Inu, che vanta oltre 200mila iscritti ed è diventato sin da subito un punto di ritrovo della SHIBARMY. Anche r/SHIBArmy, subreddit ufficiale della community, è sempre più utilizzato dagli investitori, mentre il canale ufficiale di Shib su Twitter può essere utile per venire a conoscenza dei listing su nuovi exchange e broker.

Domande Frequenti su Shiba Inu Quali competenze occorrono per investire in Shiba Inu? Occorre avere almeno un minimo di conoscenza tecnica ed esperienza prima di lanciarsi negli investimenti in criptovalute, che sono per loro natura rischiosi (per via della volatilità delle cripto). Il nostro consiglio è quello di iniziare con somme piccole o comunque parametrate al livello reddituale dell’investitore, e seguendo sempre attentamente le analisi tecniche degli esperti del settore. Come convertire Shiba Inu in Euro? Esistono degli appositi strumenti in grado di convertire il valore di Shiba Inu in Euro, ne abbiamo incluso uno proprio in questa guida. Tool di questo tipo sono presenti anche sulle più note piattaforme di exchange, che consentono agli utenti di effettuare il cambio Shiba Inu in euro. Quanto varrà in futuro Shiba Inu? Risulta davvero complesso dare una risposta sicura e precisa. Gli analisti più esperti sostengono che Shiba Inu potrà aumentare il proprio valore, ma l’alta volatilità insita nei meme coin non dà alcuna certezza. I trend comunque sono al rialzo e vale la pena provare a effettuare investimenti per diversificare il proprio portafoglio, in attesa di capire quale potrà essere l’evoluzione di Shiba. Quando conviene vendere Shiba Inu? La quotazione di Shiba Inu potrebbe beneficiare di un upgrade nei prossimi tempi, quindi invitiamo alla calma laddove si avesse già nel proprio portafoglio una certa quantità di Shiba Inu Coin. Bisogna considerare che al momento attuale il metodo migliore per guadagnare con questa crypto è il trading di breve periodo speculativo.

