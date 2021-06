Come investire su Binance Coin? Conviene farlo? Ecco una guida completa su Binance Coin, che cercherà di fugare ogni tuo dubbio a riguardo.

Probabilmente, avrai sentito parlare dell'Exchange Binance. Del resto, se ti interessano le criptovalute, ciò è inevitabile. Dato che stiamo parlando di uno dei principali Exchange al mondo in termini di volumi di transazioni annui mossi. In costante crescita.

Da qualche anno Binance ha lanciato anche Binance Coin. Inizialmente per uso interno alla piattaforma ma ben presto si è trasformata tra le principali criptovalute per capitalizzazione di mercato.

Vediamo di seguito cos'è e dove comprare Binance Coin e tutte le questioni ad essa correlate.

Cos'è Binance Coin

Binance Coin è nata nel 2017, inizialmente con lo scopo di essere una delle monete di scambio interna a Binance Exchange.

Tuttavia, il successo è stato rapido, tanto che la sua valutazione è passata da qualche centesimo di dollaro a 2 dollari nel giro di pochi mesi. Registrando una crescita di oltre il 2.000%.

La crescita è proseguita ancora, superando nel giro di un paio di anni i 25 dollari per Token.

Le ragioni del successo vanno individuate nel fatto che Binance Coin permette di investire in una criptovaluta alternativa, con un mercato indipendente e con caratteristiche uniche.

Binance Coin vanta una tecnologia all’avanguardia, la stessa della blockchain di Ethereum (ETH). Infatti, l’algoritmo è lo stesso di ETH ed è il Proof-of-Stake (POS). Binance Coin può essere quindi considerato come uno smart contract Erc20.

Il che significa anche una discreta scalabilità, anche se stanno emergendo altre criptovalute più veloci ed efficienti, tanto da essere denominate “Ethereum Killer“.

Quando è avvenuta la Initial coin offering (meglio nota come Ico, la raccolta fondi per reperire finanziamenti per lanciare una criptovaluta) del Binance Coin furono introdotti più di 200 milioni di token.

Il team di Binance Coin è riuscito così ad ottenere un totale di 80mila token, mentre gli altri investitori ne hanno ricevuti circa 20 mila in totale.

Token BNB cos'è e come funziona

Vediamo cos'è e come funziona il token BNB, che è parte integrante della blockchain Binance Coin.

BinanceCoin (BNB) è un token ERC20 emesso sulla blockchain di Ethereum dall'exchange Binance. Tramite esso è possibile pagare una commissione per le transazioni direttamente sull’exchange Binance.

Pagando commissioni su Binance tramite Binance Coin, è possibile ricevere sostanziosi sconti. Con questa proporzione:

Primo anno: sconto del 50%

Secondo anno: sconto del 25%

Terzo anno: sconto del 12,5%

Quarto anno: sconto del 6,75%

L'offerta totale di BNB è di 200 milioni. Il Whitepaper prevede che Binance utilizzi il 20% dei profitti ogni trimestre per riacquistare e “bruciare” BNB, fino a quando non andrà esaurita la metà dell’offerta totale di BNB (ossia 100 milioni).

Il token BNB permette altresì di ottenere sconti sui servizi offerti sulla piattaforma Binance.

Infine, il token BNB fornisce agli utenti l’accesso a funzionalità avanzate.

Come e dove acquistare Binance Coin

Puoi acquistare Binance Coin in modo indiretto, tramite il trading CFD. Oppure direttamente tramite Exchange.

Nel primo caso, non possederai direttamente la criptovaluta, ma potrai speculare su di essa sia al rialzo che al ribasso del valore, posizionandoti long o short a seconda dei casi.

Nel secondo caso, la possederai direttamente, e la utilizzerai come moneta virtuale. Oppure potrai fare leva sui cambi di prezzo, ottenendo un profitto acquistandola a prezzi bassi e vendendola quando il prezzo sarà aumentato.

Vediamo qualche buon Broker per comprare Binance Coin con il trading CFD e qualche Exchange per farlo direttamente.

Migliori Broker CFD per comprare Binance Coin

Ecco un elenco di broker affidabili sui quali fare trading cfd su Binance Coin:

IQ Option

eToro

FP Markets

Plus500

Su questi broker troverai commissioni e spread competitivi, un deposito minimo alla portata e tanti servizi che ti aiuteranno nella tua attività.

Migliori Exchange per comprare Binance Coin

Veniamo invece agli Exchange per comprare Binance Coin.

Binance

Coinbase

BitPanda

Coinhouse

Su questi Exchange troverai commissioni basse, un discreto elenco di criptovalute, una piattaforma user-friendly.

I migliori wallet per Binance Coin

Vediamo quali sono i migliori wallet per conservare Binance Coin in totale sicurezza una volta acquistata.

Trust Wallet

Trust Wallet è un portafoglio digitale multi-cripto, quello ufficiale proprio di Binance. Di recente, è stato aggiunto il supporto per i pagamenti con le carte di credito per le criptomonete.

Inoltre, ha integrato XRP, il token di Ripple, una delle più importanti criptovalute e terza per capitalizzazione di mercato per molto tempo (al momento della scrittura rientra comunque ancora nella Top ten).

Trust Wallet supporta una ventina di blockchain e fornisce agli utenti l'accesso a centinaia di DApp tramite il suo browser Web3. Gli utenti di Trust Wallet possono anche acquistare:

XRP

BTC

BCH

LTC

ETH

TRX

con le principali carte di credito e di debito attraverso la sua integrazione con la società di elaborazione dei pagamenti Simplex.

Prevede altresì Trust Wallet Core, una cross-platform wallet library open source. Il quale riunisce ulteriormente la comunità di blockchain permettendo agli sviluppatori di creare facilmente DApp e portafogli in modo nativo.

Trust Wallet offre, oltre alla versione web-based, anche una app con un'interfaccia pulita e un elevato livello di sicurezza.

Il suo browser dApp integrato può essere utilizzato per comunicare con dApps e scambiare crypto e collectibles, direttamente da uno smartphone o tablet.

eToro

Oltre ad essere uno dei migliori broker CFD, eToro si propone anche come ottimo wallet per custodire con sicurezza le criptovalute acquistate su Exchange esterni.

Infatti, eToro soddisfa gli attuali standard di sicurezza anti-hacker. Inoltre, ottempera alle normative antiriciclaggio richiedendo l'invio di documenti.

La piattaforma è semplice ed intuitiva ed è anche possibile decidere di fare trading CFD sulle criptovalute possedute. Il tutto, senza dover cambiare piattaforma o dover creare un nuovo account.

Su eToroX, infatti, valgono le credenziali utilizzate per registrarsi sul broker eToro.

S-Pen

Un'altra valida opzione è quella di usare wallet “freddi” quali sono le S-Pen. Che sono dispositivi simili alle pennette usb che utilizzi per portare con te documenti digitali o Mp3.

Si definiscono freddi poiché puoi utilizzarli senza che sia necessaria la connessione internet, il che ti mette a riparo dagli attacchi Hacker. Un po' come i wallet cartacei, con il QR Code.

Ecco a nostro avviso alcuni tra i migliori:

Ledger Nano X

Ledger Nano S

Keepkey

SafePal Wallet S1

Binance Coin conviene?

Prima abbiamo accennato alla veloce crescita del valore di questa criptovaluta. La quale è accelerata dopo l'esplosione della Pandemia Covid-19, passando dai circa 10 dollari di metà febbraio agli oltre 330 dollari a febbraio 2021.

Dopo un momento di stasi, la crescita è ripresa, tanto da sfondare i 670 dollari ad inizio maggio 2021, sebbene nel corso dello stesso mese abbia finito per dimezzare il proprio valore. Comunque di nuovo in rialzo alla fine del mese.

Dunque, Binance Coin mostra la principale caratteristica delle criptovalute: la volatilità. Ed è possibile approfittarne sia col trading CFD sia acquistandola direttamente.

Altro dato che rende Binance Coin molto appetibile è la piattaforma che l'ha lanciata: l'Exchange Binance. Uno dei principali Exchange al mondo.

Infine, Binance Coin si presenta come punto di riferimento per la DeFi, la finanza decentralizzata. Per il fatto che si basa, come visto, su un token di tipo ERC20 emesso sulla blockchain di Ethereum.

Sappiamo bene come la DeFi sia in grande crescita e sempre più imperante nell'economia. E le piattaforme che ne permettono la concretizzazione, non possono che beneficiarne.

Previsioni su Binance Coin

Con le criptovalute è sempre difficile fare previsioni. Tuttavia, il target price di fine 2021 dovrebbe essere superiore ai 750 dollari americani, stando a quanto dicono 13 esperti.

Decisivo, oltre alla crescita generale delle criptovalute potrebbe essere il The Burn. Vale a dire la possibilità di andare a modulare il quantitativo totale dei Binance Coin (BNB) in circolazione, riducendo il numero totale.

Esso consentirà ai BNB di conservare il loro valore, agendo quasi come processo antinflazionistico. Si tratta di un meccanismo strategico, basato sul volume di trading generato sull’exchange nel corso di un determinato periodo di tempo.

Maggiore risulta il volume, maggiore risulta il quantitativo bruciato. Siamo già al 15mo The Burn di Binance Coin, il quale ha mostrato valori da record.

Conclusioni

Binance Coin è la criptovaluta lanciata nel 2017 da uno dei più importanti Exchange di criptovalute al mondo: Binance.

La criptovaluta è diventata presto una delle più importanti, con una crescita incredibile, acceleratasi con l'inizio della Pandemia Covid-19. Toccando anche un massimo storico di oltre 670 dollari americani ad inizio maggio.

Molto importante è, oltre alla solidità dell'Exchange che l'ha lanciata, anche il fatto che Binance Coin si ponga tra i punti di riferimento della Finanza Decentralizzata (DeFi). La New Economy 2.0 verso cui sta andando il mondo.

Puoi investire su Binance coin tramite trading CFD o acquistandola tramite Exchange. Oltre a custodirla su S-Pen come quelle elencate nel corso di questa guida completa.