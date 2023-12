Conio: Recensione e Guida Pratica 2023 | Pro e Contro

Michelangelo Ricupati Pubblicato il 5 dic 2023

Il wallet per Bitcoin Conio è uno strumento popolare tra gli amanti del mondo cripto, con ottime recensioni e opinioni anche da parte degli esperti. Ciò è dovuto alla sua flessibilità e semplicità di utilizzo, che lo portano al pari di altre soluzioni in commercio.

Per chi non sa di cosa si tratti, Conio è un wallet Bitcoin multi-firma tutto italiano che permette di comprare e custodire BTC e altre criptovalute senza doversi necessariamente affidarsi ad un Exchange.

In poche parole, si tratta di un hot wallet semplice e intuitivo da utilizzare direttamente dal proprio smartphone. L’iscrizione al servizio è gratuita e per i lettori di Punto Informatico è attivo il codice promozionale (PUNTOINFO23) per ricevere fino a 1.000€ di cashback sulle transazioni in app. Per scoprire di più continua a leggere questa guida, in cui vedremo nel dettaglio cos’è Conio, come funziona e quali sono i vantaggi del suo utilizzo rispetto alla detenzione di crypto su Exchange.

Cos’è Conio

🏠 Sede e Nascita: Milano / San Francisco 📑 Regolamentazione: OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi) 🏦 Deposito Minimo: 50€ 📱 App mobile: Sì ☎️ Contatti: via e-mail a support@conio.com oppure via chat live da app e sito 🖥️ Sito Ufficiale: https://www.conio.com/

Conio è un servizio Made in Italy nato per semplificare l’accesso alle criptovalute, aprendo il mondo della blockchain anche agli utenti meno esperti con un prodotto semplice e intuitivo. Si tratta di un wallet che consente di custodire ma anche comprare, vendere e scambiare asset digitali.

In poche parole, Conio è un portafoglio digitale per criptovalute connesso a internet (hot wallet), ideale per detenerle e scambiarle in maniera veloce.

Questo tipo di portafogli viene usato per avere i propri asset digitali sempre a portata di mano, per tutte le operazioni, rispetto ai cold wallet, pensati per la detenzione sul lungo termine (il cosiddetto holding).

Il wallet di Conio è multi-signature, ovvero basato su un sistema multi-firma. Questo significa che per ogni portafoglio esistono 3 chiavi, una in possesso dell’utente, una criptata dai sistemi di Conio e la terza custodita da un ente terzo. Così, se dovessi perdere la tua chiave, è più semplice recuperarla e accedere ai tuoi fondi.

Conio propone anche dei servizi di compravendita, spesso non disponibili con gli hot wallet tradizionali. Il tutto accessibile tramite l’app (non esiste la versione web della piattaforma).

Caratteristiche e servizi di Conio

Come già anticipato, Conio è un portafoglio con sistema multi-firma che assicura un livello di sicurezza elevato per l’utente.

Avendo le proprie chiavi private, questo può recuperare all’occorrenza il portafoglio, sia in caso di smarrimento che in caso di furto o nel caso in cui la piattaforma Conio dovesse smettere di esistere.

Nello specifico, il sistema a 3 firme comprende la chiave privata del cliente, la “chiave Conio” e un’ulteriore chiave di recupero, che viene custodita completamente offline e gestita da un ente terzo per tenerla al sicuro in caso di attacchi alla piattaforma.

Quando si effettuano le transazioni per confermare le operazioni si utilizzano 2 chiavi su 3: la propria e quella Conio. Mentre per il recupero del wallet vanno utilizzate la chiave Conio e la terza chiave.

Un’altra peculiarità di Conio è quella di offrire all’utente la possibilità di effettuare transazioni on-chain. In poche parole, quando si acquistano o ricevono Bitcoin sulla piattaforma, questi vengono trasferiti nel proprio wallet tramite transazioni registrate sulla blockchain, a differenza degli Exchange che nella maggior parte dei casi eseguono transazioni off-chain.

Ciò assicura il pieno possesso degli asset, che saranno detenuti interamente dall’utente e non presso wallet di terze parti. Per quanto riguarda i servizi, le principali funzioni di Conio sono:

Wallet Bitcoin Conio;

Acquisto/vendita criptovalute;

Funzione Converti;

Piano di accumulo.

Vediamo insieme nel dettaglio.

Wallet Bitcoin Conio

Il wallet di Conio è l’ideale per custodire i propri Bitcoin. Una volta creato, l’applicazione genera una chiave privata che viene fornita esclusivamente all’utente, che avrà il pieno possesso degli asset nel portafoglio.

I Bitcoin vengono acquistati in maniera diretta on-chain, proprio come su un mercato decentralizzato, a differenza di un broker che opera con CFD o che eroga contratti che riproducono i valori degli asset.

Acquisto/vendita criptovalute

Con Conio è possibile acquistare e vendere Bitcoin o altre criptovalute senza rivolgersi a un Exchange.

Per Bitcoin è possibile contare sulle transazioni on chain, verificabili direttamente tramite il Blockchain Explorer, all’interno del quale vengono registrate tutte le transazioni.

Per tutte le altre criptovalute, invece, la compravendita avviene off chain, Conio in questo caso detiene gli asset in vece degli utenti.

L’acquisto di crypto può essere effettuato tramite la Liquidità in Euro che verrà direttamente caricata in App, con i fondi che verranno custoditi da parte di Conio in rispetto degli elevati standard di sicurezza della piattaforma.

Funzione Converti

La funzione “Converti” permette di convertire un asset presente nel tuo Portafoglio – ad esempio Bitcoin – in uno differente tra quelli presenti nel mercato di Conio, senza effettuare una transazione in moneta FIAT.

Avrai quindi la possibilità di modificare la composizione del tuo Portafoglio in pochi click e senza passare dal tuo conto corrente bancario. Per convertire asset è necessario premere il pulsante “Converti” dal menù o dalla pagina mercato dell’asset che si vuole convertire, selezionare l’asset e la quantità da convertire e l’asset da ricevere, controllare il riepilogo e infine completare lo scambio.

Piano di accumulo e acquisto ricorrente

Il Piano di Accumulo Capitale (PAC) è una strategia utilizzata per creare una rendita nel lungo termine attraverso l’acquisto ricorrente di un certo asset.

In questo modo, oltre a mediare il prezzo medio di acquisto di un bene, si possono accumulare grandi importi in modo graduale, apprezzando gli eventuali profitti nel lungo termine. La strategia può richiedere, però, una certa dedizione, nonché una certa precisione nei calcoli e nel tempismo.

Su Conio è possibile eseguire un PAC per ricaricare la tua Liquidità attraverso bonifici ripetitivi.

Per attivare questa funzione basta recarsi nel proprio portale di Home Banking e selezionare “Bonifico Ricorrente”, copiare le coordinate che vedi nell’App Conio durante il processo di ricarica, quando clicchi su “Ricarica con bonifico” ed utilizzarle per impostare il bonifico con l’importo e la ricorrenza con la quale si intende effettuare la transazione.

Alla ricezione del bonifico, Conio accrediterà direttamente i fondi sul tuo Wallet alla voce “Liquidità”. Per far sì che l’operazione vada a buon fine, bisogna avere un conto corrente italiano dello stesso intestatario, mentre il deposito deve essere di almeno 50€.

Criptovalute su Conio

Oltre a Bitcoin, Conio consente di comprare e vendere molte delle criptovalute più gettonate sul mercato.

Ecco un elenco completo degli asset disponibili:

Inizialmente la piattaforma consentiva solamente lo scambio di Bitcoin e qualche altra criptovaluta famosa come Ethereum, mentre ora quelle disponibili sono 13. Su Conio vengono infatti listati regolarmente nuovi asset per incentivare l’utilizzo dell’app e offrire un servizio migliore. La previsione è di arrivare presto a 50.

Liquidità in Euro e metodi di pagamento di Conio

In Conio App puoi ricaricare il tuo saldo di liquidità in euro scegliendo tra carta di credito, carta di debito, prepagata o bonifico. La Liquidità si ricarica a fronte di eventuali vendite e può essere sempre prelevata su un conto corrente italiano intestato.

Per quanto riguarda la ricarica con carte, la piattaforma è abilitata ai circuiti MasterCard e Visa, quindi funziona con la maggior parte dei conti correnti con IBAN e senza in circolazione.

L’importo minimo di ricarica è di 50€ e, come già ribadito, la carta di credito o debito deve essere intestata alla stessa persona, come anche nel caso del bonifico. Viceversa, l’operazione non andrà a buon fine.

Inoltre, si sottolinea che l’importo, soprattutto in caso di bonifici ricorrenti, deve rispettare i limiti previsti dal proprio conto corrente onde evitare problemi in fase di transazione.

Per quanto riguarda i bonifici, tra l’altro, si consiglia di verificare più volte gli indirizzi e i dati inseriti nei campi così da non inviare il denaro a indirizzi sbagliati. Un ulteriore consiglio riguarda i pagamenti con carta: se si usano carte come PostePay, è consigliabile abilitare tutti i tipi di pagamenti per risolvere eventuali errori.

Commissioni e prezzi

Conio non applica nessun costo di gestione o di utilizzo del servizio, in quanto l’obiettivo è quello di consentire l’accesso a qualsiasi tipologia di utente. Gli unici costi sono applicati al servizio di ricarica o prelievo della Liquidità in Euro tramite bonifico o carta di credito, di acquisto, di vendita e di conversione.

Le attività di ricarica con carta prevedono una commissione fissa del 2%, diversamente dalla ricarica con bonifico che prevede lo 0,5% (a partire da un minimo di 1€) di commissioni per un minimo di 50€ caricati.

Le operazioni di prelievo di liquidità sul proprio conto prevedono invece una commissione fissa di 2€ per un minimo di 3€ prelevabili.

Per gli acquisti, che verranno scalati direttamente dalla liquidità in Euro, la commissione è pari al 2%, mentre l’importo minimo di acquisto è di 30€

Anche la vendita oltre alla commissione fissa del 2%, prevede un importo minimo di 20€.

Nel caso in cui si effettui una vendita di Bitcoin, viene applicata in aggiunta la Mining Fee – cioè la commissione pagata direttamente alla rete Bitcoin per la conferma della transazione- che può variare a seconda della congestione della rete (solo in caso di transazioni on-chain).

Infine le operazioni di conversione prevedono sempre il 2% di commissioni del valore dell’ asset che si desidera convertire. In caso di conversione di Bitcoin in un altro asset sarà applicato anche il costo della mining fee.

Non sono previsti ne limiti massimi ne minimi per le conversioni da altcoin.

Per quanto riguarda le operazioni di conversione da o per Bitcoin invece è applicato un limite minimo pari a 17.000 SAT, per ragioni tecniche.

Non sono previsti limiti per il trasferimento dei fondi o massimali relativi alle criptovalute detenute.

Ecco una tabella riassuntiva dei costi di ricarica prelievo e compravendita suddivisi per metodi di pagamento:

Operazione e Metodo di Pagamento Importo Minimo Commissione Mining Fee Carta (Ricarica Liquidità) €50 2% N/A Bonifico (Ricarica Liquidità) €50 0,5% N/A Prelievo Liquidità €3 fissa a €2 N/A Liquidità in App (acquisti) €30 2% Mining Fee (on-chain) Liquidità in App (vendite) €20 2% Mining Fee (on-chain)

Come acquistare e vendere su Conio

Le operazioni di acquisto e vendita su wallet Conio sono abbastanza semplici e intuitive, in quanto non richiedono competenze particolari come nel caso di altri hot wallet, in cui è necessario utilizzare gli indirizzi e selezionare la blockchain di riferimento.

L’acquisto può essere fatto direttamente in app e scalato dalla propria liquidità in Euro precedentemente ricaricata.

Accedendo alla sezione Mercato e cliccando su “Acquista”, verrà richiesto l’importo desiderato e la scelta della Liquidità come metodo di acquisto.

Dopodiché verrà mostrato un riepilogo in cui vengono indicati gli importi e il tasso di cambio, insieme all’eventuale commissione Conio e il controvalore del totale da pagare. Cliccare quindi su “Avanti” e confermare l’operazione tramite autorizzazione 2FA (a 2 fattori), finché non compare la schermata con su scritto “Acquisto avvenuto con successo!”.

Anche per la vendita bisogna accedere alla sezione mercato, scegliendo la criptovaluta che si vuole vendere e premendo il pulsante “Vendi”.

Basterà inserire la cifra desiderata, facendo attenzione che rispetti i limiti di vendita. Nella schermata di riepilogo potrai verificare tutte le informazioni riguardanti la vendita, tra cui anche il tasso di cambio, e confermare l’operazione.

La criptovaluta che vendi sarà prelevata dal tuo Portafoglio e ti verrà immediatamente accreditato l’equivalente nella tua Liquidità in Euro.

Pro e Contro del wallet Conio

Come qualsiasi altro servizio disponibile sul mercato, anche l’app Conio ha i suoi vantaggi e svantaggi. Molti utenti apprezzano l’applicazione per la sua intuitività ed efficienza, nonché per la possibilità di avere un vero e proprio hot wallet flessibile che permette di depositare tramite carta o bonifico.

Inoltre, il sistema multi-firma e la procedura di recupero aiuta ad aumentare notevolmente il livello di sicurezza. Tuttavia, alcuni potrebbero lamentare la mancanza di alcune criptovalute e l’assenza di funzioni come lo staking.

Ecco un riassunto dei pro e contro di Conio Wallet:

Pro Ottima soluzione per la compravendita di Bitcoin

Interfaccia semplice e intuitiva

App efficiente compatibile con iOS e Android

Hot wallet con possibilità di depositare tramite carta o bonifico

Sistema multi-firma per una maggiore sicurezza

Possibilità di recuperare i propri fondi qualsiasi cosa succeda (sia in caso di perdita delle credenziali che in caso di fallimento di Conio)

Servizio clienti al 100% italiano e senza bot Contro Non sono disponibili tutte le criptovalute

Mancanza di funzioni come lo staking

PAC solo per Bitcoin

Conio è sicuro?

Conio Wallet può essere considerata una soluzione sicura sotto numerosi punti di vista, a partire dalle certificazioni di regolamentazione fino ai vari sistemi di sicurezza utilizzati.

In primo luogo, sottolineiamo proprio la registrazione della società presso l’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi), che gestisce e regola gli enti e le società di attività finanziaria.

Ciò assicura il massimo rispetto delle leggi in vigore e la piena conformità della piattaforma. A ciò si aggiunge il sistema di doppia verifica in fase di transazione: quando si effettua un’operazione, viene richiesto il PIN sul wallet e la conferma tramite la propria chiave e la chiave Conio.

Ciò offre ben 3 livelli di sicurezza, che contribuiranno alla prevenzione delle frodi e delle transazioni non autorizzate. In più, la presenza di una terza chiave criptata permette di recuperare l’intero portafoglio in caso di furto o smarrimento.

Tra l’altro, dato che viene creato un vero e proprio hot wallet indipendente, l’utente è protetto anche in caso di insolvenza o fallimento della piattaforma. In un caso del genere, tramite la prima chiave dell’utente e la terza chiave sarebbe possibile trasferire i Bitcoin dell’utente su un altro wallet.

Ciò è possibile poiché i fondi sono detenuti direttamente dall’utente nel proprio wallet, che avrà il pieno controllo sugli asset in suo possesso.

Come iscriversi su Conio

Iscriversi su Conio Wallet è semplicissimo e non richiede alcun tipo di competenza tecnica come accade con altri hot wallet sul mercato. Basta seguire i passaggi qui sotto:

scaricare l’app Conio sullo smartphone tramite il sito ufficiale, il Play Store o l’App Store;

sullo smartphone tramite il sito ufficiale, il Play Store o l’App Store; cliccare su “Registrati” e inserire la propria e-mail, scegliere una password e confermare tramite il codice di conferma che viene inviato tramite SMS;

una volta inserito il codice, basta cliccare su “Crea Account”, e verrà generato un portafoglio Bitcoin Conio.

Tuttavia, la semplice registrazione al wallet non consente di comprare e vendere criptovalute, in quanto per farlo bisogna completare la procedura di verifica dell’identità (KYC).

Ecco i passaggi da seguire per completarla:

andare su “Abilita mercato” e cliccare su “Completa il profilo”;

caricare i documenti d’identità richiesti e inserire nome e cognome;

il documento andrà fotografato fronte/retro e caricato per le procedure di verifica;

verranno poi chieste informazioni quali codice fiscale e indirizzo di residenza;

rispondere alle domande sui motivi per cui è stato scelto Conio per custodire i fondi;

attendere la verifica, che potrebbe richiedere un paio di giorni lavorativi.

Una volta verificati i documenti, Conio invierà l’apposita comunicazione, e sarà possibile effettuare la compravendita di Bitcoin e altre criptovalute direttamente dall’app.

Per i lettori di Punto Informatico, inoltre, è attiva una promozione per provare Conio Wallet con un cashback fino a 1.000€ in crypto sulle operazioni effettuate in 3 mesi. Per usufruirne, una volta completata la procedura di iscrizione, sarà sufficiente inserire nel Profilo in App il Promo Code: PUNTOINFO23, il tutto entro il 31/12/2023. Maggiori informazioni e il regolamento completo sono disponibili a questo link.

Assistenza clienti

Conio vanta recensioni ottime anche per quanto riguarda il canale di assistenza clienti, che risulta abbastanza efficiente e reattivo nelle risposte. Si può contattare l’assistenza premendo semplicemente il pulsante “Aiuto” nella propria dashboard, che rimanderà ad una pagina completa di tutte le risposte alle domande più comuni.

Tra queste si trovano il glossario, le procedure di registrazione, le informazioni sui sistemi di sicurezza, sul recupero wallet, sui pagamenti e su tutte le altre funzionalità della piattaforma.

Per contattare l’assistenza si può avviare una chat live con un operatore tramite App o sito, o inviare una mail all’indirizzo support@conio.com. Gli operatori saranno pronti a dare tutte le informazioni richieste.

Scrivendo in chat o alla mail si possono anche effettuare operazioni specifiche come il cambio della mail legata all’account, o il recupero del wallet in caso di necessità. Il servizio chat è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00.

Conio: opinioni finali

Alla luce di tutte le caratteristiche che abbiamo illustrato, Conio Wallet risulta un’ottima applicazione per chiunque voglia detenere Bitcoin e le principali criptovalute in modo sicuro ed efficiente.

D’altronde, la soluzione risulta abbastanza economica e non prevede alti costi di gestione, se non per le commissioni del 2% in fase di ricarica, prelievo, acquisto o vendita che risultano comunque in linea con i competitor.

Ad oggi, le recensioni su Conio sono molto positive, tant’è che si registrano oltre 50.000 download soltanto su Play Store. L’unica pecca, secondo le opinioni di utenti più esperti che necessitano di più funzioni, è l’assenza di sezioni specifiche come quelle per lo staking e altre strategie passive.

Inoltre, non trattandosi di un Exchange, non sono presenti funzioni di trading avanzate, che porterebbero l’applicazione ad un livello decisamente superiore. Tutto sommato, però, si tratta di una soluzione molto conveniente se confrontata con altri hot wallet, che risultano spesso complicati e poco intuitivi.

Domande frequenti su Conio Come si usa Conio? Per usare l’app Conio basta scaricarla sul proprio smartphone tramite App Store o Play Store, effettuare la registrazione e completare le procedure di KYC. Fatto questo, si possono comprare e vendere criptovalute in una manciata di click, tramite i pulsanti “Acquista” o “Vendi”. Quanto costa aprire il wallet Conio? L’apertura del wallet Conio è completamente gratuita. Gli unici costi previsti, infatti, sono le commissioni del 2% per l’acquisto o la vendita di crypto, e le mining fee per le operazioni di vendita on-chain. Dove trovo l'indirizzo del wallet? Per trovare l’indirizzo del wallet Bitcoin Conio basta andare nella sezione “Portafoglio”>“Mostra indirizzo”. Sarà mostrato l’indirizzo pubblico che può essere copiato e inviato ad un altro utente o incollato nel campo “destinatario” di altri Exchange o wallet da cui inviare dei fondi. In alternativa, si può far scansionare il codice QR al mittente.

