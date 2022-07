Previsioni Bitcoin: prezzo BTC 2022, 2023, 2024, 2025, 2030

Fare previsioni sull’andamento Bitcoin non è affatto semplice, visto che questa criptovaluta è caratterizzata da una volatilità decisamente elevata, che può portare a rapidi crolli del prezzo ma anche improvvise impennate.

Per riuscire a capire quando è il momento di investire in Bitcoin (o di fare trading), è necessario osservare e analizzare con attenzione i grafici che ne riportano l’andamento e valutare alcuni importanti aspetti. Alcuni fattori possono infatti incidere su un futuro aumento di prezzo della criptovaluta.

Ricordiamo che le informazioni fornite vanno utilizzare a proprio rischio e pericolo: la redazione non può essere ritenuta responsabile per eventuali perdite economiche derivate dall’utilizzo delle informazioni presenti in questo articolo.

Gli indicatori tecnici per analizzare il prezzo di Bitcoin

Esistono diversi strumenti in circolazione che consentono agli investitori di fare delle previsioni sul prezzo e sull’andamento futuro di Bitcoin, ma non tutti sono così semplici da usare.

Quello più intuitivo in assoluto è senza ombra di dubbio TradingView, piattaforma che permette di eseguire analisi accurate in maniera autonoma.

Al suo interno, infatti, è possibile trovare numerosi strumenti in grado di fornire metriche utili, trendline e molto altro, individuando pattern rialzisti o ribassisti in base al timeframe di riferimento. Così facendo, si può scoprire il momento perfetto per aprire o chiudere le proprie posizioni a seconda della strategia di trading attuata.

Inoltre, TradingView include i cosiddetti indicatori, tra cui:

Media Mobile (MA)

Media Mobile Esponenziale (EMA)

Ritracciamento di Fibonacci.

Ognuno di questi indicatori consente di monitorare l’andamento a seconda della propria strategia. In particolare, la media mobile aiuta a esaminare i livelli di supporto e resistenza, la EMA tiene conto del valore medio in un determinato periodo di tempo, mentre il ritracciamento di Fibonacci consente di prevedere eventuali volatilità di mercato.

Esistono tantissimi altri indicatori che possono essere utilizzati ma, a prescindere dalla loro validità, è bene ricordare che le previsioni su Bitcoin restano comunque sempre delle ipotesi, così come il suo eventuale prezzo futuro.

Ma vediamo la situazione attuale del Bitcoin in base alle ultime news di mercato.

Bitcoin: situazione attuale e previsioni [luglio 2022]

Nonostante gli enormi rialzi di valore e prezzo di BTC visti negli anni passati (in particolare nel 2021), oggi l’andamento del mercato mostra tendenze sempre più bearish. BTC ha infatti chiuso il mese di giugno in zona 20.000 $; tuttavia, nulla toglie la possibilità di eventuali rimbalzi di prezzo fino al range di 28-30.000 $. Ma dopo la chiusura di Wall Street, è molto probabile che il prezzo di Bitcoin riesca a sfondare i 20.000 $ al ribasso, ritracciando intorno ai 17.000 $.

Molto dipenderà anche dall’andamento dei mercati tradizionali, come la pubblicazione di eventuali modifiche dei tassi di interesse. Inoltre, sono da monitorare anche altri asset, in particolare le altcoin, dato che l’intero comparto cripto è attualmente in calo di circa il 40% rispetto ai massimi raggiunti l’anno scorso.

In ogni caso sembra che, per il momento, il crollo sia in linea con i cicli passati; di conseguenza, non ci sarebbe da meravigliarsi di rivedere il prezzo di Bitcoin intorno ai 70.000 $ nel giro di qualche anno.

Per quanto riguarda la situazione odierna, le previsioni sull’andamento di Bitcoin per il mese di luglio parlano chiaro: ci troviamo indubbiamente in una fase di stallo che non si pensa porterà grandi risultati.

Tuttavia, per fare previsioni sul Bitcoin a breve e lungo termine è sempre il caso di tenersi aggiornati sull’andamento, osservando quindi il valore e la quotazione di oggi e facendo le proprie considerazioni, valutando alcuni aspetti di cui parleremo più avanti.

*Il 68% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.

Previsioni Bitcoin (BTC) 2022: possibili scenari

Come anticipato sopra, il prezzo di Bitcoin sembra seguire i suoi cicli passati. Di conseguenza, parlando di previsioni sull’andamento di Bitcoin per un domani piuttosto vicino, molti trader professionisti ritengono che il 2022 non sarà caratterizzato da grandi profitti.

In questi casi, infatti, molti pensano che la strategia più corretta consista nell’escogitare un piano di accumulo, per chi vuole accumulare ancora Bitcoin, in modo da mediare il prezzo d’acquisto.

Tutto ciò va fatto in vista di futuri rialzi nel giro di qualche anno, in quanto molti esperti pensano che il 2024, anno dell’halving di Bitcoin, potrebbe essere il nuovo anno bullish per questo asset.

L’andamento storico di Bitcoin (BTC)

Nel 2017, il prezzo di Bitcoin si aggirava intorno ai 1.000 $, raggiungendo poi i 2.000 $ a metà maggio. Tuttavia, la vera corsa si è vista il 15 dicembre, con un pump che l’ha portato a raggiungere quota 19.345 $.

Da lì in poi, è nata una vera e propria competizione per cercare di creare monete alternative a Bitcoin. I due anni a venire hanno visto una lunga lateralizzazione, con qualche picco sopra i 10.000 $ a giugno 2019, anche se poi il prezzo è sceso intorno ai 6500 $ nel mese di dicembre.

Ha seguito poi l’anno della pandemia, il 2020, con un’attività del prezzo fuori dal comune. Il prezzo di Bitcoin è infatti schizzato dai 6.965,72 $ di inizio pandemia a quasi 29.000 $ nel mese di dicembre, aumentando di oltre il 400% nel giro di un anno.

Per quanto riguarda le previsioni su come andrà il Bitcoin in futuro, il primo fattore da analizzare per cercare di capire l’andamento a lungo termine è l’analisi dello storico del prezzo, da effettuare su una finestra temporale molto estesa (almeno 1 anno).

Nella tabella che segue è possibile trovare i valori relativi all’andamento storico di Bitcoin dal 2017 a oggi.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Valore minimo $ 716 € 2.881 € 3.265 € 3.618 € 25.277 € 18.127 Valore massimo $ 18.248 € 16.327 € 13.446 € 31.340 € 58.407 € 45.883 Chiusura $ 11.429,34 € 2.785,3 € 6.779 € 31.340 € 45.770 € N/A

Sapere a quanto ammonta la quotazione di Bitcoin oggi può essere di grande aiuto per fare previsioni sul suo andamento e, di conseguenza, prendere decisioni in termini di investimenti.

Analizzando il grafico è possibile notare che, nella stragrande maggioranza dei casi, le variazioni di prezzo si sono concretizzate con 3 o 4 rialzi improvvisi, seguiti da 2 o 3 ribassi (in alcuni casi molto estesi).

Anche se questo schema non è possibile replicarlo con precisione assoluta (purtroppo non è una “scienza esatta”), può essere un buon punto di partenza per fare trading sul prezzo di Bitcoin, senza dover per forza acquistare nuova criptovaluta.

Se decidiamo di puntare sul ribasso del Bitcoin può essere una buona strategia iniziare a investire sul ribasso dopo 3 rialzi nel valore.

Viceversa è consigliabile investire sul rialzo del Bitcoin dopo almeno 2 ribassi, così da poter ottimizzare le probabilità di generare un utile sia quando la criptovaluta scende sia quando il suo valore schizza alle stelle.

Utilizzando i grafici dell’andamento del Bitcoin è possibile conoscere le valutazioni aggiornate in tempo reale, così da ricavare i dati annuali anche in futuro, usando quindi le indicazioni fornite su Bitcoin come spunto per previsioni e analisi future.

Conviene investire in Bitcoin adesso?

Capire se conviene investire in Bitcoin adesso non è semplice: i possibili esiti sono infatti davvero tantissimi, e nella maggior parte dei casi tutto dipende dal prezzo medio d’acquisto.

Se, infatti, un utente ha acquistato a prezzi particolarmente bassi, ad esempio intorno ai 5.000 $, questo si troverà ancora in profitto nonostante i ribassi attuali di mercato.

Viceversa, se un utente ha comprato Bitcoin per la prima volta durante i massimi, ovvero intorno ai 60-70.000 $, acquistare altri BTC a 20.000 $ potrebbe essere un ottimo affare per mediare il prezzo d’acquisto.

In questo modo, anche se le previsioni sul fatto che Bitcoin torni a 70.000 $ non dovessero essere veritiere, l’utente riuscirebbe comunque a trarre dei profitti da eventuali rialzi che lo portano al di sopra dei 20.000 $.

Tutto, ovviamente, richiederà un pizzico di fortuna e una buona strategia d’investimento; inoltre, come già detto, è sempre consigliabile tenere d’occhio i grafici che riportano la quotazione in tempo reale di Bitcoin.

Come investire in Bitcoin oggi

Per investire in Bitcoin, al giorno d’oggi non servono chissà quali competenze tecniche. Ecco i principali requisiti fondamentali per farlo:

avere un computer o un dispositivo mobile

essere registrati a un Exchange centralizzato o un broker

avere dei fondi disponibili all’interno dell’Exchange o broker.

Naturalmente le operazioni possono anche essere eseguite tramite dApp o Exchange decentralizzati (DEX), ma la cosa diventa molto più complicata per un utente alle prime armi.

Per quanto riguarda gli Exchange centralizzati, invece, alcuni dei più famosi sono Bitpanda, Coinbase e Kucoin. Ognuno di essi ha un’interfaccia abbastanza intuitiva e richiede la registrazione e un primo deposito per iniziare a investire in Bitcoin.

In alternativa, ci si può rivolgere a dei broker online come eToro, Plus500 o Libertex. Sceglierne uno piuttosto che un altro dipenderà esclusivamente dalle proprie attitudini e dalle proprie esigenze da trader.

Previsioni Bitcoin: stime nel medio termine 2023 – 2025

Dopo l’analisi dei prezzi di Bitcoin negli anni precedenti, si presume che nel 2023 il prezzo minimo del Bitcoin sarà di circa 53.038,77 $, se questo dovesse riuscire a rimbalzare dopo aver raggiunto i valori minimi del 2022.

Invece, le previsioni su Bitcoin per il suo nuovo prezzo massimo sembrano indicare una cifra approssimativa di 64.000 $; che potrebbero diventare oltre 90.000 $ nel 2024.

Inoltre, alcuni investitori sostengono che il prezzo di Bitcoin per il 2025 potrebbe addirittura superare i 100.000 $, raggiungendo punte di oltre 135.000 $.

Previsioni Bitcoin: stime nel lungo termine 2025 – 2030

Sono in tantissimi a sostenere che il Bitcoin è destinato a raggiungere 1.000.000 $ per singola coin, nonostante molti esperti siano piuttosto scettici su queste previsioni future.

Ovviamente, dirlo con certezza è molto difficile, ma se consideriamo il numero ridotto di investitori rispetto alla popolazione mondiale, e una capitalizzazione del mercato cripto attualmente molto inferiore rispetto a quella di alcune aziende.

Basti pensare che la sola Apple ha raggiunto punte di 2.85 trilioni di dollari, mentre la market cap del mercato cripto è al momento sotto il trilione. Di conseguenza, non ci sarebbe da stupirsi se tra il 2025 e il 2030 il prezzo di ogni singolo Bitcoin passasse da 100.000 $ a 1.000.000 $, considerati anche i futuri halving e i vari movimenti di mercato.

Previsioni andamento Bitcoin: fattori esterni

In parallelo all’analisi dei grafici della criptovaluta, è fondamentale tenere sotto controllo anche tutti gli altri fattori “esterni” che influenzano il valore del Bitcoin, così da poter anticipare il mercato e intuire da soli quando il Bitcoin salirà o scenderà.

I principali fattori da prendere in esame per fare delle previsioni future su Bitcoin sono:

Aggiunta/rimozione di Bitcoin come metodo di pagamento : ogni notizia sull’adozione del Bitcoin come nuovo sistema di pagamento (sia su siti online sia in negozi fisici) porta a un aumento del valore della criptovaluta, proporzionale alla diffusione della notizia stessa e al soggetto che ha eseguito l’adozione. Tuttavia, è necessario fare molta attenzione anche alla rimozione del Bitcoin come metodo di pagamento: il caso Bitcoin-Tesla, per esempio, ha fatto crollare il valore del Bitcoin nel mese di maggio.

: ogni notizia sull’adozione del Bitcoin come nuovo sistema di pagamento (sia su siti online sia in negozi fisici) porta a un aumento del valore della criptovaluta, proporzionale alla diffusione della notizia stessa e al soggetto che ha eseguito l’adozione. Tuttavia, è necessario fare molta attenzione anche alla rimozione del Bitcoin come metodo di pagamento: il caso Bitcoin-Tesla, per esempio, ha fatto crollare il valore del Bitcoin nel mese di maggio. Bitcoin come moneta legale : se uno stato decide di riconoscere al Bitcoin valore legale alla pari della valuta autoctona, il valore del Bitcoin tenderà a salire, soprattutto se l’adozione avviene da parte di Paesi con una grande economia alle spalle. Al momento il Bitcoin è moneta legale solo a El Salvador, ma anche altri stati stanno valutando questa possibilità.

: se uno stato decide di riconoscere al Bitcoin valore legale alla pari della valuta autoctona, il valore del Bitcoin tenderà a salire, soprattutto se l’adozione avviene da parte di Paesi con una grande economia alle spalle. Al momento il Bitcoin è moneta legale solo a El Salvador, ma anche altri stati stanno valutando questa possibilità. Fattori energetici e ambientali : probabilmente uno dei fattori più sottovalutati ma che può fare la differenza tra un guadagno forte o una perdita da capogiro quando parliamo di Bitcoin. Il mining di Bitcoin si sta rivelando sempre più dispendioso in termini di risorse energetiche, mettendo in grande difficoltà le reti elettriche dei Paesi in cui il costo dell’energia è (ancora) molto accessibile. La Cina era di fatto il principale “produttore” di Bitcoin, salvo poi imbattersi nella scure del governo cinese, che ha fatto tornare il prezzo del Bitcoin a inizio 2021 (dopo rialzi fino a 60.000 $). In base a dove si sposterà ora la produzione di Bitcoin o dove verrà bloccata, varieranno il prezzo finale e le oscillazioni.

: probabilmente uno dei fattori più sottovalutati ma che può fare la differenza tra un guadagno forte o una perdita da capogiro quando parliamo di Bitcoin. Il mining di Bitcoin si sta rivelando sempre più dispendioso in termini di risorse energetiche, mettendo in grande difficoltà le reti elettriche dei Paesi in cui il costo dell’energia è (ancora) molto accessibile. La Cina era di fatto il principale “produttore” di Bitcoin, salvo poi imbattersi nella scure del governo cinese, che ha fatto tornare il prezzo del Bitcoin a inizio 2021 (dopo rialzi fino a 60.000 $). In base a dove si sposterà ora la produzione di Bitcoin o dove verrà bloccata, varieranno il prezzo finale e le oscillazioni. Interventi social di personalità illustri: al giorno d’oggi basta anche un semplice tweet per far alzare o abbassare il valore della criptovaluta. Conviene quindi seguire su Twitter o su altri social i personaggi che hanno interessi in gioco con le criptovalute o che gestiscono attività legate alle criptovalute, così da poter comprendere da soli se vale la pena investire o no. Per capire il peso di questi interventi social basta leggere le notizie su Elon Musk e Bitcoin Mining Council o le minacce arrivate al già citato magnate americano da parte di Anonymous.

Non bisogna quindi sottovalutare nessun fattore: la cosa migliore è restare sempre aggiornati leggendo quotidianamente le notizie relative al Bitcoin, magari seguendo anche lo speciale dedicato al Bitcoin presente sul nostro sito.

Conclusioni

Come abbiamo visto in questa guida, prevedere con assoluta precisione il futuro andamento del Bitcoin è impossibile, ma la differenza tra chi sa investire bene e chi invece investe “di pancia” sta nell’analisi di tutte le informazioni disponibili: dai grafici di Bitcoin ai fattori esterni che, come detto in precedenza, possono influenzarne anche pesantemente l’andamento, sia in positivo sia in negativo.

Informarsi e restare aggiornati, quindi, è la strategia più efficace per guadagnare con i Bitcoin, sia se si è intenzionati ad acquistare criptovaluta sia se si preferisce fare trading sul valore di mercato del Bitcoin, utilizzando una piattaforma come eToro* o simili.

Non potevano mancare le FAQ sull’argomento, così da poter sciogliere gli ultimi dubbi su come avere delle previsioni attendibili sull’andamento del Bitcoin.

Domande frequenti sulle previsioni andamento Bitcoin Possiamo prevedere con precisione l'andamento del Bitcoin? Attualmente non è possibile prevedere con precisione l’andamento del Bitcoin: potrebbe benissimo scoppiare la bolla da un momento all’altro oppure riprendere la sua corsa e superare i 100 mila dollari nel giro di pochi giorni o anche poche ore, basta solo che venga comunicata la “notizia giusta”. Il Bitcoin è destinato a salire o scendere? Il Bitcoin è un asset ad alta volatilità, quindi non è possibile indicare con precisione se salirà o scenderà. Analizziamo tutte le informazioni e i grafici della criptovaluta, quindi decidiamo su cosa scommettere. Le altre criptovalute seguono le stesse regole del Bitcoin? Il Bitcoin è la moneta con la maggiore valutazione di mercato e di riflesso i suoi rialzi o ribassi influenzano anche le altre criptovalute minori. Se abbiamo quindi un portafoglio composto da criptovalute diverse conviene sempre seguire l’andamento del Bitcoin, visto che di fatto quest’ultimo funziona come una sorta di “locomotiva” per l’intero settore delle criptovalute. Meglio acquistare criptovaluta o fare trading? Probabilmente al momento conviene fare trading sulla criptovaluta, così da poter guadagnare sia dai rialzi sia dai ribassi (quando vengono azzeccati!). Se decidiamo di acquistare criptovaluta conviene farlo sempre nei momenti di ribasso, così da poterla in seguito rivendere (dopo ore, giorni mesi o anni) ad un prezzo più alto rispetto a quello d’acquisto.

