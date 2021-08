The Rock Trading Exchange: come funziona, commissioni e opinioni

Cos'è e come funziona The Rock trading Exchange? Si tratta di uno dei più utilizzati Exchange per la compravendita diretta dei migliori asset digitali. Il tutto, con commissioni che partono dallo 0,20%. Quindi, altamente concorrenziali. Ma i numeri da soli non bastano. Serve la certezza di operare con una piattaforma che non abusi dei nostri dati personali o crei situazioni peggiori.

Vediamo se The Rock trading garantisce tutto ciò.

Cos'è The Rock Trading

Si tratta di una piattaforma per lo scambio e per l’acquisto di valuta digitale. Fondata da un team di sviluppatori con oltre un decennio di esperienza.

Una nota che farà piacere a molti, è anche completamente italiana, elemento non marginale visto che gli Exchange che prevalgono sono americani o asiatici.

Negli anni si è fatta strada sia per le commissioni relativamente basse rispetto a buona parte della concorrenza, sia per la serietà confermata nel tempo.

Oltre all'intuito nel credere alle criptovalute fin dalla loro nascita, comprendendone le potenzialità.

La storia di The Rock Trading

Nato nel 2007 con sede legale a Malta, ha negli anni avviato pure diversi uffici operativi in Italia. Non a caso, il sito ufficiale è disponibile anche in lingua italiana.

La denominazione iniziale era The Rock Insurance Co e fungeva da Virtual Insurance company.

Nel 2010 è avvenuto il primo importante cambiamento. A partire dal nome, diventato quello attuale e avviando un servizio per la gestione dei fondi e per il trading di quote e valute.

Nel 2011 ha introdotto il Bitcoin, nato 2 anni prima, intuendone subito le grandi potenzialità. E l'anno seguente introducendo anche altre nuove.

Nel 2013 arriva un'altra importante novità: la piattaforma diventa un gateway della nascente criptovaluta Ripple, come noto centralizzata, nonché un rivenditore ufficiale del token XRP.

Come funziona The Rock Trading

The Rock trading utilizza indirizzi multisig e depositi immediati dei Bitcoin senza ulteriori conferme.

Prevede altresì un accordo con uno dei wallet di Bitcoin più sicuri: Green Address. Oltre ad un sistema di alta protezione della privacy, generando un nuovo indirizzo Bitcoin ad ogni nuova transazione. Così da rendere impossibili i furti.

Se non vuoi usare il Wallet, puoi contare su una carta prepagata da parte di un utente verificato. La ricarica avverrà direttamente sugli Exchange in tempi molto veloci e importi massimi fino a 10mila euro.

Ecco i principali servizi della piattaforma:

Trading sulle criptovalute

Dopo il primo deposito, puoi subito fare trading sulle criptovalute con commissioni molto convenienti riservate ad ogni nuovo utente.

Assistenza clienti

Il Customer care è ben fatto, con un ticketing sistem disponibile 24/7. E' disponibile anche in chat su Telegram, sia in un gruppo in lingua inglese che in lingua italiana.

API Trading

Prevede con una interfaccia non solo user-friendly ma anche altamente personalizzabile tramite API, di seguire i mercati delle criptovalute in real time e di accedere a servizi di trading automatico.

Depositi e prelievi semplici e vari

Tanti i metodi a disposizione per il prelievo e per il deposito. Dai tradizionali a quelli peculiari che non troverai altrove. Approfondiremo questo aspetto più in avanti.

Processo di verifica profilo

La verifica del proprio profilo prevede delle agevolazioni. Come i depositi di valute crypto in tempi più rapidi.

Sconti per volumi elevati

Per i trader più attivi, sono previsti sconti fino al 90% sulle commissioni. Le quali possono scendere fino allo 0,02.

Come iscriversi e metodi di pagamento

Vediamo i passaggi da seguire e approfondiamo i metodi di pagamento disponibili.

The Rock trading iscrizione

Ovviamente, dovrai scegliere una username e una password per gli accessi al servizio online. Ed inutile dire che dovrai anche utilizzare un indirizzo email attivo.

Ecco i passaggi da seguire:

Pigia su Account e Sign Up per creare direttamente un nuovo profilo

Inserisci una user, una mail e una password

Conferma i tuoi dati e approva dopo averli letti, i termini di utilizzo del servizio

Attendi una mail di conferma (se non la visualizzi in Posta in arrivo, prova nella cartella Spam) e clicca il link al suo interno per attivare il nuovo profilo

Per verificare l’account dovrai inviare sia un documento d’identità valido per almeno sei mesi e inviare una prova del tuo indirizzo di residenza (per esempio, un certificato di residenza o una bolletta).

Infine, dovrai entrare nel tuo account e selezionare la voce My personal data e Verification dal pannello di controllo. E’ qui che dovrai caricare in JPEG i due documenti per il controllo sull’account. Infine, attendi una mail di notifica.

Tuttavia, essendo un Exchange di criptovalute e non un Broker con licenza, ricordiamo ancora una volta che la verifica non è obbligatoria. Ma ti consente di avere ulteriori servizi esclusivi. Tra questi, per esempio, una modalità di deposito molto veloce.

Metodi di pagamento

Ecco i vari metodi di deposito e prelievo previsti da The Rock trading:

Euro: Bonifico (SEPA), Ripple, Skrill Bonifico (SEPA), Ripple, Skrill

Bitcoin: Bitcoin (segwit, bech32), Liquid sidechain, Lightning Network, Ripple, CheckSig – Transparent Bitcoin Custody

Litecoin: Litecoin, Ripple

Peercoin – Peercoin, Ripple

Ripple: Ripple

Ethereum: Ethereum

Zcash: Zcash (inclusi z_addresses)

Bitcoin Cash: Bitcoin cash

Noku EUR: Ethereum

Noku: Ethereum

Friendz: Ethereum

Gemini Dollar: Ethereum

Seed: Ethereum

Dai: Ethereum

USD Coin: Ethereum

Dogecoin: Dogecoin, Ripple

British Pound: Bonifico (SEPA), Ripple Bonifico (SEPA), Ripple

PhiToken: Ethereum

ChainLink: Ethereum

Uniswap: Ethereum

Tether USD: Ethereum

Critpovalute supportate

Le criptovalute supportate dall'Exchange The Rock trading sono molte. Ci trovi, tra le altre:

Bitcoin

Litecoin

Peercoin

Ripple

Ethereum

…. e inoltre, Zcash, Bitcoin Cash, Noku EUR, Noku, Friendz, Gemini Dollar, Seed, Dai, USD Coin, Dogecoin, British Pound, PhiToken, ChainLink, Uniswap, Tether USD

L'elenco può essere soggetto a variazioni, dai sempre un'occhiata sul sito ufficiale.

Costi e commissioni

Vediamo quali sono i costi e le commissioni previste da The Rock trading.

Commissioni generiche

Valute: 0.02% – 0.20%

Ordini dark, Commissione di base: 0.30%

Fastlane: 1.39%

Piani ordini automatici – (FIAT/stablecoins) vs crypto: 1,39% + 1 unità in FIAT/stablecoin

Piani ordini automatici – Crypto/crypto: 1,49%

Depositi e prelievi

Ecco qualche esempio:

Bonifici (Sella)

Prelievi EUR: 1.5

Prelievi EUR NON SEPA 0.15% (min: 25.0 EUR)

Prelievi EUR SEPA (oltre i 100k EUR al giorno) 0.1%

Prelievi EUR SEPA (superiori a 1000 EUR) 2.5

Bonifici (Clearjunction)

Prelievi EUR 1.5

Prelievi EUR NON SEPA 0.15% (min: 25.0 EUR)

Prelievi EUR SEPA (oltre i 100k EUR al giorno) 0.1%

Prelievi EUR SEPA (superiori a 1000 EUR) 2.5

Prelievi GBP 1.9 Prelievi GBP SEPA (oltre i 100k GBP al giorno) 0.1%

Depositi GBP 1.9

In generale, The Rock Trading applica commissioni molto convenienti per la compravendita diretta delle criptovalute, nonché per l'attività di trading e il deposito ed i prelievi.

Per esempio, per il trading prevede fee molto bassi tra lo 0,2 e lo 0,20%. Per i Bonifici Sepa è previsto un costo di appena 1,5 euro se inferiori ai 1000 euro e di 2,5 euro se superiori ai 1.000 euro. Non sono applicate commissioni per i depositi.

Per un quadro completo e aggiornato su depositi e prelievi, rimandiamo al sito ufficiale.

Depositi e prelievi tempi quali sono

Riguardo i tempi, dipende dalla modalità prevista. Il Bonifico impiega massimo 1-2 giorni lavorativi prima dell'accredito sul proprio conto su The Rock trading. Per sicurezza, meglio comunque non allarmarsi fino al terzo giorno. Altrimenti poi è consigliabile contattare l'assistenza clienti.

Ricordiamo ancora che solo gli utenti verificati possono vedersi convertire e rendere prelevabili i rispettivi guadagni in Euro.

Gli utenti che non intendono verificarsi possono invece convertire i loro guadagni in una delle tante criptocurrency trattate.

Gli utenti verificati possono altresì trasferire i fondi sui conti correnti personali (quelli bancari per intenderci), e godere di ulteriori benefici. Il prelievo è disponibile in Euro, in Dollari, o in qualsiasi altra criptovaluta.

The Rock Trading è affidabile?

The Rock trading ha ormai quindici anni di storia alle spalle e quindi già questo fa capire che non si tratta di una truffa, altrimenti sarebbe sparita col malloppo dopo aver fregato un buon numero di utenti. La app si attiene crupolosamente alle normative Europee vigenti e al loro sviluppo per garantire un servizio affidabile.

Disponibile su Google Play store, gode di buone recensioni. Con una media di 3.7 su circa una cinquantina di recensioni. Ha la propria sede legale proprio in Italia, a Milano. Quindi non certo in un Paradiso fiscale. Precisamente a: Corso di Porta Romana 61, 20122 Milano, Italia.

The Rock Trading è sicuro?

La piattaforma prevede una assistenza clienti presente H24 e molto celere nel fornire risposte. Oltre una ampia Faq per informazioni più generiche.

Oltre a ciò, puoi contattare lo staff su Telegram con dei gruppi sia in inglese che in italiano.

Prevede l'indirizzo bitcoin “usa e getta” che così mette in sicurezza da malintenzionati. E la verifica, pur non essendo obbligatoria, dà diritto a molti servizi e vantaggi esclusivi.

La piattaforma ottempera a tutte le norme riguardo l'antiriciclaggio e l'antiterrorismo.

Giudizio conclusivo

The Rock trading è una piattaforma nata nel 2007, che ha iniziato ad occuparsi di criptovalute dal 2011. Quindi molto prima di altri che si sono accodati solo dopo il boom del Bitcoin nel 2017.

The Rock trading offre diverse misure di sicurezza e ottempera alle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo. Ottimo il piano relativo alle commissioni e ai costi. La verifica del proprio profilo non è obbligatoria, ma consente di ottenere vari sconti e privilegi.