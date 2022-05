Avalanche (AVAX): prezzo, andamento e guida all'investimento

Avalanche, con il suo token interno AVAX, è tra i progetti emergenti più interessanti nel panorama della DeFi (finanza decentralizzata), e più nello specifico all’interno del complesso universo delle criptovalute. Si tratta di un protocollo blockchain open source nato da poco ma che ha davvero molte potenzialità, come conferma la grande attenzione mostrata da investitori ed esperti di questo settore.

Scopriamo quindi più nel dettaglio questo ambizioso progetto, conoscendone meglio la storia e capendo in che modo funziona.

Cos’è Avalanche e come funziona

Avalanche è stato lanciato dal team di Ava Labs a settembre 2020. Avax Labs ha raccolto 6 milioni di dollari tramite la propria campagna di finanziamento; subito dopo si è verificata una vendita privata e pubblica del token, per un totale di 48 milioni di dollari. A capo di Avax Labs ci sono tre persone: Kevin Sekniqi, Maofan “Ted” Yin ed Emin Gün Sirer.

All’interno del protocollo ci sono blockchain open source interoperabili, applicazioni finanziarie decentralizzate e primitive o applicazioni di settore DeFi (finanza decentralizzata). Sembra chiaro come questa blockchain possa nel tempo arrivare a competere con quella di Ethereum, che attualmente è la seconda blockchain con maggiore capitalizzazione del mercato. Ed è principalmente per questo motivo che il suo sviluppo e le notizie su Avalanche Coin attirano le attenzioni di sviluppatori e, più in generale, di esperti di investimenti in crypto.

Ma come funzionano Avalanche e la crypto Avax? La rete di questa blockchain risolve diversi problemi legati al volume di transazioni e alla velocità con cui esse possono essere perfezionate. Infatti, con Avalanche è possibile disporre di milioni di validatori con il potenziale di elaborare circa 6500 transazioni in 1 o 2 secondi. Proprio per queste sue peculiarità, il servizio in questione potrebbe diventare presto una validissima opzione per tutte quelle applicazioni finanziarie decentralizzate che richiedono delle transazioni rapide, senza pagare commissioni esorbitanti.

Prezzo e Andamento di Avalanche Oggi

Monitorare l’andamento del prezzo di una criptovaluta come Avalanche è fondamentale per capirne meglio gli sviluppi e prendere decisioni su come muoversi in fatto di investimenti. Grazie ai grafici come quello presente qui di seguito è possibile analizzare la quotazione di Avalanche (AVAX) nel tempo, osservando i picchi positivi e negativi raggiunti in determinati periodi.

Il valore massimo storico è stato toccato da Avalanche (AVAX) a novembre 2021, mese in cui la crypto ha raggiunto quota 138 €.

Grafico AVAXEUR da TradingView

Dove Comprare Avalanche Coin

Come abbiamo visto, AVAX è la criptovaluta nativa di Avalanche, e viene utilizzata per pagamenti, premi e governance all’interno della piattaforma. Ad oggi è sicuramente uno dei migliori token da comprare. Chi è interessato all’acquisto di Avalanche Coin dovrebbe utilizzare uno dei migliori servizi di exchange e broker; tra quelli più noti e apprezzati troviamo Bitpanda, Coinbase, XTB, e eToro.

Tra queste ne consigliamo in particolare due, accessibili in Italia e in possesso di regolare licenza rilasciata da CySEC e CONSOB: eToro*, tra i broker online più famosi al mondo, che conta 20 milioni di utenti iscritti, e XTB*, piattaforma la cui società madre è quotata in Borsa.

Il servizio offerto da eToro consente sia di comprare direttamente le criptovalute che di negoziarle tramite i CFD, dei derivati finanziari molto economici e versatili. Con i CFD è possibile investire anche in azioni, indici, materie prime, ETF e forex. Per comprare Avalanche Coin basta registrarsi, depositare la cifra che si intende investire e selezionare “AVAX". Fatto questo, bisognerà cliccare su “Acquista". In alternativa, la piattaforma offre la possibilità di appoggiarsi a trader più esperti: eToro mette infatti a disposizione un sistema molto interessante e utile, ossia il Copy Trading. Con questo strumento è possibile scegliere i migliori trader della community e con un clic fare esattamente ciò che fanno loro. In questo modo sarà possibile imparare le migliori strategie operative, ottenendo gli stessi rendimenti dei trader a cui ci si ispira.

Per quanto riguarda XTB, si tratta sicuramente di un intermediario affidabile, che mette a disposizione degli utenti la possibilità di investire in criptovalute tramite CFD, senza pagare commissioni. Per comprare su XTB bisogna prima registrarsi gratuitamente, poi fare un piccolo deposito, selezionare “Avalanche" e cliccare su “Compra". Una volta deciso l’importo da investire, si potrà effettuare il pagamento. Da segnalare che XTB offre ai suoi utenti un Corso di Trading, che insegna le basi del trading online e le migliori strategie di investimento.

Visto che il prezzo di questa criptovaluta varia velocemente consigliamo di utilizzare un sito che offre commissioni basse o nulle sullo scambio di criptovaluta, così da poter vendere subito la quantità di criptovaluta che si conserva non appena raggiunge il valore desiderato.

Valore Avalanche/Euro

Per conoscere in tempo reale a quanti Euro corrisponde una determinata quantità di crypto AVAX, sarà necessario fare una semplice conversione del valore di Avalanche Coin in Euro.

Alcuni tool di conversione presenti online, come quello integrato qui di seguito, sono davvero semplici da usare e consentono di sapere in pochissimi secondi qual è il valore aggiornato di Avalanche Coin, facendo un rapido cambio in Euro.

Come Guadagnare con Avalanche Coin

Per guadagnare con Avalanche Coin è bene sapere che è possibile utilizzare due tipologie di intermediari. I primi sono gli exchange di criptovalute, grazie ai quali è possibile dedicarsi alla compravendita di crypto. A chi decide di acquistare criptovalute, consigliamo di trasferire subito i token acquistati in un wallet sicuro come quelli di cui parleremo più avanti, così da limitare ogni possibile rischio.

In alternativa si può guadagnare grazie ai broker CFD, speculando quindi sulle variazioni di valore delle criptovalute come Avalanche.

Per quanto riguarda il mining, invece, bisogna sapere che non è possibile estrarre Avalanche. Questa criptomoneta è infatti basata sul meccanismo di consenso Proof-of-Stake. Una soluzione alternativa per guadagnare con Avalanche consiste quindi nell’ottenere ricompense mettendo in staking i token sulla rete.

Wallet Avalanche Raccomandati

I wallet sono l’unico modo per custodire le proprie criptovalute e metterle al riparo da ogni rischio, poiché conservano la chiave privata (che è la firma digitale e dimostra la proprietà sul portafoglio e le monete sulla rete) in un chip sicuro.

Ma quali sono i wallet per Avalanche Coin migliori tra quelli presenti in circolazione? Cominciamo con gli hot wallet, messi a disposizione dalle più note piattaforme di investimento.

Piattaforma Facilità d'uso Costo Download / Commissioni Token supportati Metodi di Pagamento Ideale per: Facile Costo Download / Commissioni: Gratis / 1%-3,99% Token supportati: 500+ Metodi di Pagamento: Carta , Bonifico Apri un wallet Recensione Ideale per: Facile Costo Download / Commissioni: Gratis / Zero Token supportati: 600+ Metodi di Pagamento: Carta , Bonifico Apri un wallet Recensione

Un altro portafoglio digitale che merita di essere considerato è MetaMask, wallet con estensione del browser e per i dispositivi iOS e Android. È nato principalmente come un servizio per Ethereum, ma può essere configurato anche per molte altre blockchain (compresa quella di Avalanche). Infine, menzioniamo anche Coinomi, che ha versioni per tutti i sistemi operativi. Tuttavia, la versione desktop lascia abbastanza a desiderare: meglio preferire quella mobile per iOS e Android.

Passando ai cold wallet (detti anche “hardware wallet"), si tratta di dispositivi offline, quindi non connessi a internet. Per questo motivo, questa tipologia di portafogli si dimostra decisamente più sicura e molto meno vulnerabile a eventuali attacchi informatici.

Di seguito elenchiamo i migliori cold wallet per conservare i propri token AVAX.

Ledger Nano X è uno dei portafogli hardware più sicuri e affidabili, ed è ideale come wallet per AVAX. La sua capacità di integrarsi con i portafogli di terze parti come il portafoglio web Avalanche lo ha reso molto popolare e leader sul mercato. Funziona con il software Ledger Live e può essere utilizzato sia su dispositivi desktop che mobile (è compatibile con tutti i sistemi operativi). Supporta oltre 1.500 monete e token e lo stesso Ledger Live permette di fare un sacco di cose come comprare, scambiare, prestare, scommettere criptovalute. Il tutto in un ambiente sicuro.

Pro e Contro di Avalanche Coin

Avalanche presenta dei vantaggi e degli svantaggi, a seconda delle esigenze di ogni utente. Tra i pro c’è senza ombra di dubbio la sua completezza: Avalanche è un protocollo completo per la finanza decentralizzata, in grado di offrire scambio di valore, smart contract, creazione di token e NFT. In un solo progetto sono quindi raccolte tutte le funzionalità del mondo della DeFi: è questo il grande valore di Avalanche, che consente di accedere a diversi tipi di funzionalità, dagli smart contract alla tokenizzazione degli asset finanziari esterni alla sua blockchain.

Il secondo pro di questa piattaforma è la sua scalabilità. In sintesi, il network può progressivamente supportare sempre più transazioni al secondo. Si tratta di un aspetto fondamentale, tenendo conto che progetti ormai storici come Bitcoin ed Ethereum continuano a far fatica in tal senso, anche per via dei costi in continua crescita.

Infine, va considerato che Avalanche è un progetto green. Il suo consumo energetico è infatti davvero basso se paragonato a quello delle altre blockchain. Questo aspetto è particolarmente apprezzato dagli utenti, in quanto rappresenta il segno di una tecnologia superiore che viene implementata dalla piattaforma.

Veniamo ora ai contro di Avalanche: nonostante la grandissima versatilità di questo progetto, è necessario valutare alcune problematiche, in particolar modo se ci si avvicina a questo mondo per la prima volta. Il primo svantaggio riguarda i token, difficili da scambiare al di fuori dei circuiti classici degli exchange. Il secondo è che effettivamente Avalanche è un progetto complesso. Anche in questo caso, soprattutto chi si avvicina al mondo della blockchain potrebbe sentirsi un po’ spiazzato e confuso.

Pro Contro Pro Molto versatile e completo, il progetto raccoglie tutte le funzionalità della DeFi

Scalabile, può supportare sempre più transazioni al secondo

Consumo energetico molto basso rispetto ad altre blockchain Contro Token difficili da scambiare fuori dai circuiti classici

Progetto complesso

Conclusioni e Opinioni

Le opinioni su Avalanche Coin in generale sono piuttosto positive. In ogni caso, chiunque abbia intenzione di investire all’interno di questa piattaforma dovrebbe prima sincerarsi di conoscerla bene. Nonostante la sua complessità, Avalanche è un progetto che sta diventando ogni giorno più interessante, per completezza e affidabilità.

Per farsi un’idea completa sul progetto può essere utile leggere le diverse recensioni su AVAX presenti sul web, sia su forum che su canali tematici social. Il forum ufficiale di Avalanche può essere uno spazio molto utile, soprattutto per chi desidera fare domande specifiche o vuole entrare in contatto con la community che anima il progetto. Anche il canale Reddit dedicato ad Avalanche è molto frequentato, anche da persone che sono direttamente coinvolte. Infine, per farsi una valida opinione di Avalanche, consigliamo anche Bitcointalk, lo storico forum dedicato a Bitcoin e non solo.

