Electrum wallet (guida): cos'è, come funziona, opinioni

I Wallet non sono altro che i portafogli delle nostre criptovalute. Scegliere quello che più si adatta alle nostre esigenze è sicuramente la scelta più oculata da fare. In questa recensione che fra poco inizieremo a stilare per voi abbiamo deciso di parlarvi di Electrum Wallet, uno dei tanti portafogli per le vostre criptovalute disponibili nei vari siti dedicati.

Tra poco dunque vi parleremo di questo wallet dando poi anche un giudizio conclusivo così da farvi capire se vale o meno la pena scegliere questo Electrum come Wallet di riferimento per le proprie cripto. Questo dipende ovviamente anche dalle valute virtuali che volete custodire.

Cos'è Electrum wallet

Electrum è un wallet molto interessante in quanto non prevede il download obbligatorio della blockchain. Questo fattore comporta una minore occupazione di spazio sul proprio Hard Disk o SSD. Il compromesso in questione permette comunque di svolgere tutte le azioni principali come in un qualsiasi altro wallet.

Il Wallet Electrum è un portafoglio di criptovalute assai leggero che permette di rinunciare alla blockchain grazie alla connessione su dei server specifici in grado di essere sempre aggiornato anche senza l’intera blockchain.

Come funziona Electrum Wallet

Come abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, Electrum Wallet permette di custodire con estrema sicurezza le proprie cripto.

Il portafoglio in questione permette di avere tutte le informazioni anche senza scaricare la blockchain. Questo evita all’utente di occupare molto spazio nel proprio computer oppure nei vari Hard Disk o SSD adibiti alla blockchain.

Il funzionamento è davvero molto semplice, non dovrete necessariamente possedere un Hard Disk capiente per poter utilizzare questo Wallet.

Electrum Wallet, come detto, funziona semplicemente scaricando il software nel proprio PC. Il programma è davvero leggero e grazie al linguaggio Python può essere installato anche su un computer non recentissimo.

Critpovalute supportate

Questo wallet supporta, per ora, solo Bitcoin. È un wallet molto apprezzato dagli utenti viste le recensioni positive rilasciate dagli utenti di tutto il mondo.

Il software è completamente open source e questo è sicuramente uno dei maggiori vantaggi di questo wallet.

Il team di assistenza è molto efficiente e permette di risolvere i problemi in pochissimo tempo.

Come abbiamo detto all’inizio, questo portafoglio e utilizzabile per la compravendita di soli Bitcoin. Questa caratteristica è sicuramente limitante visto che come caratteristiche è sicuramente uno dei più interessanti Wallet disponibili nel mondo Fintech.

Inoltre, non supporta la valuta FIAT – Euro/Dollaro.

Caratteristiche specifiche di Electrum

Electrum ha molte caratteristiche a suo favore, vediamole insieme:

Wallet criptato: decifrare la password del proprio portafoglio è praticamente impossibile anche per gli hacker più esperti. Recuperare il proprio wallet, in caso di dimenticanza della password è un gioco da ragazzi. Questo è sicuramente un punto a favore di questo wallet. Quelli tradizionali, infatti, in caso di rottura dell’hard disk dove è contenuta la blockchain sono praticamente irreparabili. Open Source: il wallet Electrum è completamente gratuito questo significa che chiunque può apportare modifiche al progetto. Inoltre, oltre ad essere free è anche molto sicuro da utilizzare. Multipiattaforma: il software Electrum Wallet è compatibile con i sistemi operativi Linux, Windows e Mac. Questo garantisce il pieno utilizzo anche su più PC. Inoltre, questo portafoglio per Bitcoin pesa davvero pochissimo ed è scaricabile anche sui computer con poche prestazioni. Semplice da usare: il wallet è di una facilità disarmante nell’utilizzo. Anche i meno esperti potranno iniziare in autonomia a vendere e acquistare Bitcoin in completa autonomia. Sicuro: il wallet Electrum è praticamente inviolabile. Lo scripting da parte dei malintenzionati non sarà in alcun modo possibile.

Vantaggi e svantaggi

I vantaggi di questo wallet gratuito e multipiattaforme sono davvero molteplici. Ma come tutte le cose, anche questo portafoglio ha alcune note dolenti.

Il wallet avendo un cold storage non è utilizzabile offline, inoltre non supporta l’autenticazione a due fattori.

Inoltre, è possibile comprare e vendere solo Bitcoin, al momento infatti questa è la sola criptovaluta supportata dal wallet in questione.

Electrum non supporta neppure la valuta FIAT in dollaro ed euro.

Sicurezza

Partiamo dicendo che Electrum Wallet è sicuramente uno dei più affidabili e sicuri portafogli per cripto disponibili attualmente online.

Come abbiamo detto influisce positivamente anche sulla sicurezza di questo wallet è anche il fatto che sia basato su un progetto open source.

Inoltre, Electrum è praticamente inviolabile. Gli hacker insomma staranno alla larga da questo wallet.

Per scegliere un portafoglio per le proprie cripto è fondamentale controllare se il wallet in questione è sicuro o meno.

Giudizio conclusivo

Se da un punto di vista di affidabilità e di facilità d’uso sia uno dei migliori wallet attualmente disponibili, così non è per il supporto di più cripto.

Questo portafoglio è dunque sconsigliato a chi ha bisogno di compravendere più di una cripto oltre al Bitcoin.

Se invece vi piace l’idea e il progetto che sostiene Electrum Wallet potete optare, nel caso abbiate più criptovalute, di scaricare un altro portafoglio.

Tutto sommato, è un wallet gratuito, sicuro, multipiattaforma e zollò stesso tempo molto facile da usare anche per i meno esperti.