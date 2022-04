Cardano (ADA): Prezzi, Valore, News e Guide all’Investimento

Cardano Coin è una criptovaluta piuttosto giovane: nata dall’idea di Charles Hoskinson, è stata lanciata nel 2017 e rappresenta un’evoluzione di Ethereum.

In questa guida dettagliata scopriremo meglio tutte le sue caratteristiche specifiche, cercando di capirne nel dettaglio il funzionamento e le potenzialità.

Cosa è Cardano e come funziona

Cardano è un progetto nato nel 2014 che è ad oggi ancora in fase di sviluppo. Questa valuta digitale in ambito economico finanziario viene contraddistinta con la dicitura ADA.



A controllare Cardano Coin ci sono ben tre organizzazioni che curano tutti i dettagli di questa criptovaluta innovativa:

Cardano Fundation: ente no profit che si adopera per promuovere, progettare e standardizzare la tecnologia di Cardano.

IOHK (Input Output Hong Kong): società fondata da Hoskinson stesso con l’aiuto di Jeremy Wood, che si occupa di ricerca e sviluppo di tecnologie in ambito blockchain.

Emurgo: ha l’incarico di sviluppare alcune incentivazioni commerciali per promuovere questa criptovaluta.

Stiamo parlando di una criptovaluta a suo modo rivoluzionaria, visto che è stata creata con un intento preciso: unire il meglio dei Bitcoin e degli Ethereum in un unico sistema. In virtù di un background di alto livello – potremmo dire accademico – Cardano è sicuramente una delle criptovalute più in crescita nel panorama mondiale.

L’obiettivo della piattaforma è costruire una blockchain più sostenibile a livello ambientale e che si colloca all’opposto rispetto a Bitcoin, estremamente dispendioso. Proprio per questo motivo, gli investitori preferiscono investire su altre criptovalute, per cui l’andamento di Cardano risulta essere in ascesa nel momento in cui scriviamo.

La blockchain di Cardano è infatti basata sulla cosiddetta proof-of-stake, decisamente meno dispendiosa in termini energetici rispetto alla proof-of-work con cui i miner di Bitcoin gestiscono la catena di blocchi.

Come dicevamo, Cardano è il nome che identifica la piattaforma (ADA è invece la criptovaluta vera e propria), che funziona mediante un sistema di layer. All’interno di esso vengono gestiti gli smart contracts, ossia i contratti digitali creati per diminuire i costi di transazione.

Prezzo e Andamento di Cardano (ADA) Oggi

Anche grazie all’endorsement di Elon Musk, il valore di Cardano (ADA) è cresciuto in maniera esponenziale nella prima metà del 2021. Nel settembre 2021, infatti, il valore della criptovaluta ha raggiunto il suo massimo storico, superando di poco i 3 dollari.

Questa interessante crescita, visibile dai grafici che riportano l’andamento di Cardano, ha registrato in seguito una tendenza opposta, riprendendosi a marzo 2022. Per conoscere nel dettaglio la quotazione e il prezzo di Cardano in tempo reale basta controllare il grafico qui presente.



Come Tradare Cardano Coin

Le piattaforme di Exchange e CFD che permettono di scambiare Cardano Coin sono davvero molte e propongono diverse funzionalità utili.

Abbiamo deciso per questa ragione di selezionarne tre che permettono di svolgere la compravendita di questa interessante cripto.

Plus500

È praticamente l’alternativa a eToro. A differenza di quest’ultimo, però, Plus500* utilizza degli intermediari, i cosiddetti CFD. Plus500 offre una vasta gamma di mercati su cui è possibile investire. Oltre ai mercati di valute sono disponibili anche indici, azioni, materie prime e gli ETF. Proprio come eToro, Plus500 offre un conto demo gratuito, molto utile per capire come funziona il trading CFD.

Bitpanda

Il secondo sito dove è possibile eseguire transazioni di Cardano Coin è Bitpanda, piattaforma di Exchange molto sicura e affidabile, con commissioni ridotte rispetto ai competitor. Oltre a Cardano, offre la possibilità di acquistare numerose altre criptovalute: è quindi adatto per chi vuole investire su più cripto utilizzando un’unica piattaforma. Iniziare a comprare i Cardano Coin è davvero molto semplice ed intuitivo: basterà infatti creare un account e confermare la propria identità.

eToro

Tra le tre piattaforme non poteva mancare di certo eToro*, uno dei migliori per il trading di criptovalute e non solo. La piattaforma è gratuita ed è molto consigliata per svolgere le proprie attività di trading, essendo sicura e semplice da usare, cosa che la rende adatta anche ai meno esperti. Per comprare Cardano su eToro è necessario versare 200 euro di deposito.



Valore Cardano/Euro

In rete esistono degli strumenti utili per la conversione in tempo reale tra Cardano e Euro. In sostanza, tramite tool come quello qui presente è possibile verificare sul momento il valore di una singola cripto di Cardano (ADA), procedendo al cambio in Euro. Si tratta quindi di tool di conversione, capaci di calcolare il prezzo di qualsiasi criptovaluta (Cardano incluso) in Euro, tramite degli specifici criteri e fattori.

In alcuni casi sono le stesse piattaforme di Exchange a mettere a disposizione dei propri utenti degli strumenti di questo tipo. Uno dei più apprezzati e utilizzati è il convertitore di Binance, ma molti altri portali hanno predisposto dei tool con le stesse funzionalità.

Strategia per Guadagnare con Cardano Coin

Moltissimi utenti e potenziali investitori si chiedono come guadagnare Cardano coin. La risposta è semplice, dal momento che è possibile ottenere cripto Cardano solo comprando ADA direttamente.

Più precisamente, il primo passaggio da fare è acquistare Bitcoin tramite una piattaforma di exchange: i Cardano Coin, infatti, non possono essere acquistati direttamente con euro, dollari o altre valute fiat. Dopodiché, sarà possibile scambiare i Bitcoin con la criptovaluta ADA. Ogni piattaforma richiede operazioni differenti, ma sono tutte estremamente semplici e intuitive e in pochi minuti si potranno avere cripto ADA direttamente nel proprio portafoglio.

I modi per guadagnare con Cardano, ad eccezione del mining (che approfondiremo più avanti), sono simili alle altre criptovalute e si basano sulla compravendita della moneta.

Vediamo quali sono:

holding , che consiste nell’acquistare criptovalute, detenerle per un periodo di tempo e rivenderle a un prezzo superiore all’acquisto

trading , effettuato tramite piattaforme Exchange con cui si cerca di trarre il massimo profitto nel minor tempo possibile, possedendo le cripto quanto basta per guadagnare e poi rivenderle

arbitraggio , che permette di guadagnare dalla differenza di prezzo che si crea tra due o più Exchange

Per quanto riguarda il mining di Cardano, la politica di questo progetto è stata fin da subito molto chiara, escludendo la possibilità di effettuarlo. L’estrazione di ADA, infatti, non è consentita e l’unico metodo per ottenere nuovi ADA è l’acquisto. Ciò accade perché la piattaforma Cardano utilizza il protocollo Proof-of-Stake, che non consente il mining.

Il mining consiste nell’estrazione di monete virtuali attraverso un lungo e complesso lavoro che sfrutta la capacità di calcolo dei computer. Tali dispositivi devono essere dotati di un’elevata potenza di calcolo, risultando quindi molto dispendiosi e poco accessibili ai più. Per ovviare a questo problema sono nati i mining pool e il cloud mining.

Una valida (ma meno impegnativa) alternativa al mining per Cardano può essere lo staking, che consiste nel tenere fondi in un wallet di criptovalute per sostenere la sicurezza e le operazioni di un progetto o di una blockchain. In altre parole, lo staking consiste nel bloccare le criptovalute per ricevere ricompense.

Quali Wallet per Cardano Coin?

Custodire i propri Cardano Coin è forse la scelta più importante da intraprendere. È infatti di vitale importanza scegliere un wallet sicuro, per evitare furti da parte dei malintenzionati. A tal proposito è bene sapere che esistono diversi tipi di wallet, adatti a esigenze specifiche diverse.

Se si preferisce il digitale, è possibile scegliere i cosiddetti hot wallet (ossia collegati alla rete internet). Rientrano in questa categoria i wallet proposti da Coinbase e Binance.

Piattaforma Facilità d'uso Costo Download / Commissioni Token supportati Metodi di Pagamento Facile Ideale per: Costo Download / Commissioni: Gratis / 1%-3,99% Token supportati: 500+ Metodi di Pagamento: Carta , Bonifico Apri un wallet Recensione Facile Ideale per: Costo Download / Commissioni: Gratis / Zero Token supportati: 600+ Metodi di Pagamento: Carta , Bonifico Apri un wallet Recensione

Inoltre, tra i web wallet troviamo AdaLite Wallet, conosciuto anche come CardanoLite, portafoglio sicuro e anche piuttosto leggero. Per quanto concerne i desktop wallet, invece, consigliamo il Daedalus Wallet, wallet ufficiale dei Cardano Coin e disponibile per PC. Tra i mobile wallet per Cardano Coin troviamo Yoroi Wallet, app disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Oltre alle applicazioni per smartphone, sono disponibili anche web wallet con relative estensioni per il browser Chrome.

Chi desidera avere un più elevato livello di sicurezza dovrebbe invece scegliere un portafogli di crypto non connesso a internet. Parliamo in questo caso di cold wallet (o hardware wallet) come il Trezor o il Ledger Nano X, per esempio.

Pro e Contro di Cardano Coin

Pro Contro Pro Algoritmo di consenso Proof-of-Stake, uno dei più sicuri al mondo

Problemi di scalabilità risolti (tipici invece di Bitcoin ed Ethereum)

Ideale per smart contract, grazie alla struttura layer

Valore contenuto e più accessibile anche ai piccoli investitori

Ha uno dei portafogli più sicuri, ossia Deadalus Contro Moneta virtuale relativamente giovane, quindi più rischiosa

Non è possibile acquistare direttamente ADA: bisogna prima investire in Bitcoin o Ethereum

Tempi di acquisto che richiedono alcune ore

Conclusioni

Come abbiamo visto nei precedenti paragrafi, acquistare Cardano Coin è davvero semplice e veloce, a patto di seguire le indicazioni fornite. Infine, investire su questo genere di criptovaluta potrebbe fruttare molto nel lungo periodo. Sta quindi all’investitore decidere se acquistare o meno questa criptovaluta giovane, considerando le opinioni degli esperti su vantaggi e limiti di Cardano, ma soprattutto in base ai propri obiettivi.

Domande Frequenti su Cardano (ADA) È possibile minare Cardano? No, non è possibile effettuare il mining per Cardano. ADA non può essere minata come la maggior parte delle criptovalute, perché Cardano utilizza l’algoritmo di consenso Proof-of-Stake, che funziona mediante lo staking di criptovalute. Conviene investire in Cardano? La risposta è si, conviene investire in Cardano adesso. Ma solo se si ha un orizzonte temporale sufficientemente lungo per riuscire a far fruttare l’investimento. D’altra parte, le analisi tecniche degli esperti di settore sono chiare: al momento ADA è una delle criptovalute più candidate a incrementare il proprio valore sul lungo periodo. Come convertire Cardano in Euro? In rete esistono diversi tool che permettono di convertire velocemente il valore di uno o più Cardano coin in Euro. Basta utilizzare i servizi di piattaforme exchange come eToro o Binance, ad esempio, oppure affidarsi a strumenti di portali terzi. Quando conviene comprare Cardano? Secondo quanto analizzato dagli esperti del settore, conviene comprare Cardano già da ora. Gli indicatori di breve periodo infatti sostengono che ci sarà un rialzo di breve termine per Cardano. Certo, bisogna anche avere un po’ di pazienza e ascoltare i consigli anche di medio e lungo periodo, che prevedono una forte crescita di questa criptovaluta. Il nostro consiglio è di svolgere anche analisi per conto proprio, utilizzando gli strumenti di analisi tecnica messi a disposizione dalle piattaforme exchange e CFD. Come prevedere l’andamento di Cardano? Per prevedere l’andamento di Cardano è necessario tenere conto sia dell’analisi tecnica che di quella fondamentale. Un’altra valutazione importante è quella fatta dagli specialisti del settore. Tutti comunque sono d’accordo su un punto: i target sono al rialzo. Attualmente, i target price di breve periodo sono quelli più solidi, mentre per quelli di medio e lungo periodo bisogna sicuramente prendere in considerazione altri aspetti.

