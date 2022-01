IQ Option Recensione: come funziona e Tutorial Trading

In questo articolo forniremo una recensione su IQ Option, tra i broker più rinomati per i servizi che offre e le condizioni economiche in termini di spread e commissioni che richiede ai suoi trader.

Vedremo quindi come eseguire il login a Iq Option, quali sono le commissioni richieste da Iq Option, la demo offerta dal broker, le opinioni e le recensioni su Iq Option, come si effettua il prelievo e con quali opzioni disponibili, e così via.

IQ Option è rinomato soprattutto per il fatto che richieda come deposito minimo solo 10 euro, mentre per ogni singolo trade 1 euro.

Ti abbiamo già incuriosito? Siamo solo agli inizi. Partiamo quindi con questa guida completa su IQ Option.

Che cosa è IQ Option

Si tratta di una piattaforma di trading online CFD (acronimo di Contratti per Differenza) , contratti derivati che replicano il prezzo degli asset sul mercato di maggiore interesse, senza commissioni.

IQ Option si propone una ottima soluzione sia per i trader più navigati, sia per i trader agli inizi. I primi troveranno funzioni e servizi altamente professionali, i secondi una piattaforma completamente user-friendly e costi ridotti.

Non è necessario effettuare un deposito per iniziare. Dopo una registrazione veloce, potrai già operare in modalità demo sia per imparare il trading sia per conoscere meglio la piattaforma. Il tutto, senza limiti di tempo.

IQ Option è un broker nato nel 2013, ma velocemente ha scalzato una fetta della concorrenza che operava da molto prima. Basta solo considerare che i trader operativi su questa piattaforma viaggiano verso i 120 milioni, tra cui molti italiani.

Altri numeri interessanti: sono circa 3 milioni le transazioni con pagamenti mensili eseguiti, per un ammontare di quasi 6 milioni di dollari al mese.

Un altro vantaggio che ha fatto del broker un punto a favore, la velocità con cui si eseguono i prelievi: un solo giorno lavorativo, l'importo minimo richiesto è basso e non vengono trattenute commissioni. E possiamo dire che IQ Option è tra i pochi a farlo.

Chiudiamo questa prima infarinatura in bellezza, con un'altra informazione che ti farà senz'altro piacere: IQ Option offre assistenza clienti in Live chat, con una media di attesa di soli 46 secondi.

Mentre per chi opta per il classico ticket, la media è di 24 minuti. Quando di solito la media è di un giorno di attesa. Troppo per chi ha delle richieste urgenti.

Come funziona IQ Option

Per iniziare, basta inserire pochi semplici dati richiesti e si inizierà ad operare già con il conto demo.

Quando ti sentirai pronto per il trading reale, dovrai completare l'iscrizione verificando la tua identità ed effettuando il primo deposito minimo richiesto.

IQ Option rientra nel novero dei broker market maker, proprio perché consente di operare con i succitati Contract for difference. Sono dunque intermediari a tutti gli effetti, con il vantaggio che con i CFD è possibile puntare sia sul rialzo che sul ribasso del prezzo degli asset.

Posizionandoti long o short in base alle tue previsioni future. Col grande vantaggio che, rispetto ai possessori diretti, non dovrai sperare solo che il prezzo salga, ma puoi guadagnare anche quando il suo prezzo scende.

Di recente, IQ Option ha introdotto una nuova funzionalità della dashboard: la percentuale del profitto del broker. In questo modo, potrai visualizzare come il profitto viene distribuito fra il broker e l’affiliato in termini percentuali.

Interessante è anche la funzione Ricarica della posizione. Potrai impostare uno stop-loss superiore al 95%, investendo un importo ulteriore dal proprio saldo per mantenere aperta la posizione più a lungo.

Pertanto, se un trade aperto non sta andando come si sperava, ma si confida che possa migliorare in futuro, il trader potrà selezionare l’opzione “Utilizza il saldo per mantenere la posizione aperta”. In questo modo, il trader ha maggiore controllo sulle proprie posizioni aperte e potrà gestirle come meglio crede anche in corso d'opera.

Come registrarsi e attivare un conto demo gratis

Aprire un account su questo broker è molto semplice e veloce. Basterà seguire le istruzioni che la procedura di registrazione fornirà di volta in volta.

Mentre il conto demo è attivo dopo appena 15 secondi, il tutto, come anticipato nell'incipit, senza dover effettuare alcun versamento iniziale o dare altri dati personali.

Per quanto concerne il Conto Live, occorrerà convalidare il conto con la verifica dei propri documenti di identità (in ottemperanza alla normativa anti-riciclaggio) e con un primo versamento di soli 10 euro. Una cifra abbordabile per tutti, anche per i giovanissimi che vogliono intraprendere l'attività di trader ma non hanno fonti di guadagno.

A ciò, come detto, occorre aggiungere che è possibile aprire una posizione con un solo euro.

Iniziare con un Conto Demo è molto importante, perché permette a chi è alle prime armi di avvicinarsi al trading senza rischi. Facendo prove su prove. Ma anche di conoscere meglio la piattaforma a cui ci si vuole affidare.

Ma il conto demo è importante anche per i trader navigati, perché hanno bisogno di testare nuove strategie o di operare su nuovi asset senza correre rischi.

Occorre però sempre ricordare che il conto demo non è un gioco e che va usato come si stesse operando con capitali reali. Altrimenti non si imparerà nulla e il rischio è di subire perdite quando si inizierà a fare sul serio.

Primo utilizzo: login e deposito minimo

Una volta effettuata la registrazione, dovremo effettuare iq option login . Ecco i passaggi da seguire:

Recarsi su ” Accedi ” posizionato in alto a destra della schermata Inserire indirizzo email e password utilizzati per registrarsi (con la IQ Option app è possibile preimpostare i propri codici personali per non doverli ridigitare ogni volta. Oppure, sarà possibile inserire ad ogni accesso user e password

Opzioni di deposito Iq Option

Queste le opzioni di deposito offerte da Iq Option:

Webmoney

Skrill

Carte di credito, di debito o prepagate collegate al circuito Visa

Carte di credito, di debito o prepagate collegate al circuito Mastercard

Neteller

Bonifico bancario

Come si può notare, le opzioni disponibili sono molte e si va dalle classiche carte collegate ad uno dei 2 circuiti più diffusi al mondo a piattaforme per le transazioni online. I più attenti noteranno però l'assenza di PayPal.

Abbiamo più volte rimarcato l'importo minimo di deposito particolarmente agevole: solo 10 euro.

Trading su IQ Option

Vediamo alcune caratteristiche principali del trading su IQ Option.

Asset disponibili

Ecco gli asset finanziari su cui è possibile fare trading CFD su IQ Option:

Azioni : su questo broker troverai i titoli azionari più allettanti, come quelli tecnologici, che regalano spesso rialzi incredibili. O titoli azionari più stabili e solidi da tenere in portafoglio per controbilanciare gli asset più volatili

: su questo broker troverai i titoli azionari più allettanti, come quelli tecnologici, che regalano spesso rialzi incredibili. O titoli azionari più stabili e solidi da tenere in portafoglio per controbilanciare gli asset più volatili ETF : gli Exchange Traded Fund sono fondi che replicano il valore di un sottostante. I più diffusi sono azioni e materie prime, sebbene di recente si stanno facendo strada anche ETF che replicano le criptovalute

: gli Exchange Traded Fund sono fondi che replicano il valore di un sottostante. I più diffusi sono azioni e materie prime, sebbene di recente si stanno facendo strada anche ETF che replicano le criptovalute Valute Forex : le coppie forex riguardano l'incontro tra le valute di due stati. In base alla loro importanza o volatilità, avremo tre tipi di coppie: major (dove è presente sempre il dollaro statunitense e una delle valute minor); minor (sono presenti valute come Euro, Franco svizzero, Sterlina britannica, Dollaro australiano, Yen giapponese, ma mai il dollaro americano); esotiche (è presente sempre la valuta di un paese in via di sviluppo con o senza il dollaro)

: le coppie forex riguardano l'incontro tra le valute di due stati. In base alla loro importanza o volatilità, avremo tre tipi di coppie: major (dove è presente sempre il dollaro statunitense e una delle valute minor); minor (sono presenti valute come Euro, Franco svizzero, Sterlina britannica, Dollaro australiano, Yen giapponese, ma mai il dollaro americano); esotiche (è presente sempre la valuta di un paese in via di sviluppo con o senza il dollaro) Materie Prime : si dividono in Hard e soft. Nel primo caso, si tratta delle materie prime che necessitano di trivellazione del sottosuolo per essere reperite (petrolio, gas, metalli preziosi). Nel secondo caso, di materie prime reperibili sul suolo (carne, prodotti agricoli, ecc.)

: si dividono in Hard e soft. Nel primo caso, si tratta delle materie prime che necessitano di trivellazione del sottosuolo per essere reperite (petrolio, gas, metalli preziosi). Nel secondo caso, di materie prime reperibili sul suolo (carne, prodotti agricoli, ecc.) Criptovalute : l'asset in forte ascesa per la volatilità che lo caratterizza. Il Bitcoin resta ancora principale, con Ethereum in seconda battuta. Stanno poi avanzando quelle legate alla DeFi e al Metaverse

: l'asset in forte ascesa per la volatilità che lo caratterizza. Il Bitcoin resta ancora principale, con Ethereum in seconda battuta. Stanno poi avanzando quelle legate alla DeFi e al Metaverse Indici: gli indici azionari sono panieri che replicano il valore medio degli asset sottostanti, divisi per categoria o per area geografica. Il calcolo del valore espresso varia da caso a caso. Gli indici azionari più importanti sono sicuramente quelli americani, come Il NASDAQ 100 o l'S&P 500. In Italia il principale è FTSE MIB

IQ Option opzioni binarie

La direttiva MiFID varata dall'ESMA (massima autorità di controllo sui mercati finanziari dell'Unione europea) dal 2 luglio 2018, ha fatto sì che le opzioni binarie non possono più essere rese disponibili per clienti al dettaglio (detti anche trader retail).

Anche e soprattutto per questo scopo, il broker IQ Option ha diviso i suoi utenti in:

clienti al dettaglio clienti professionisti

Ricordiamo che le opzioni binarie si chiamano così perché il trader deve scegliere solo tra 2 opzioni: CALL o PUT, indicati con il colore Verde o Rosso. Si tratta di un modo di operare semplice e rapido, e per questo anche molto pericoloso. Per questo l'ESMA l'ha vietato ai trader retails, perché sono coloro che investono meno o sono alle prime armi. Quindi i più esposti al rischio.

La scommessa al rialzo nelle opzioni, qualunque esse siano, viene chiamata CALL, mentre quella al ribasso PUT. Con la prima si scommette sul fatto che il prezzo dell'asset in questione salga, con la seconda che scenda.

Il rendimento, detto anche payout, dipende dalla durata dell’opzione binaria e dell’asset scelto. IQ Option offre un rendimento del 90% per opzioni binarie a 60 secondi.

Per operare sulle opzioni binarie Iq option occorre recarsi nel menu a tendina eselezionare “opzioni” e dopo di che scegliere l’asset che si desiderano.

Infine occorre selezionare:

importo che si desidera investire

durata temporale

una opzione tra Call e Put

L’investimento minimo per le opzioni binarie è pari a 1$.

Ecco i vantaggi delle opzioni binarie su IQ Option:

profitti elevati

protezione del saldo negativo in caso di previsione errata

possibilità di chiudere prima l’opzione manualmente, senza attendere la scadenza

IQ Option piattaforme

Oltre alla versione web-based, IQ Option consente di scaricare gratuitamente una piattaforma di trading online.

Sarà possibile investire sugli asset succitati, così come rimanere intatta l’esecuzione degli ordini. Sulla piattaforma 4.0 il trader potrà studiare i grafici, selezionando il timeframe desiderato.

A destra della schermata il trader troverà queste impostazioni:

pulsanti per comprare o vendere: qui puoi decidere se posizionarti longo o short (prima di cliccare su uno di questi pulsanti, dovrai decidere le altre impostazioni) Sezione Importo: qui dovrai selezionare la cifra da investire per la tua posizione sul trading forex Moltiplicatore: qui dovrai scegliere la leva finanziaria da usare Chiusura automatica posizione

Non manca ovviamente una app per quanti vogliono operare comodamente da smartphone, sia per il sistema operativo Android che iOS.

Tuttavia, molti preferiscono operare con un Pc fisso (o desk) perché più professionale, usando lo smartphone solo per controllare le posizioni aperte.

Anche in tal caso, comunque, iqoption offre le proprie prestazioni sui principali sistemi operativi:

Windows

Linux

MAC

Ubuntu

Bitcoin e criptovalute su IQ Trading

Dedichiamo un paragrafo specifico alle criptovalute. Nate inizialmente come moneta digitale per sfidare l'economia centralizzata tradizionale, in mano a pochi potentati.

Ed invece diventate col tempo un autentico ecosistema parallelo. Grazie alle molteplici funzionalità delle blockchain, in primis mediante gli smart contract.

Per approfondire, vedi al nostra guida al Bitcoin e alle criptovalute.

Più di recente, stanno diventando l'olio che muove gli ingranaggi di due novità molto importanti: la Finanza Decentralizzata (DeFi) e il Metaverse.

Inoltre, le criptovalute sono molto in voga perché hanno un'altissima volatilità. Quindi permettono, a chi sa gestirne al meglio questa caratteristica, delle plusvalenze molto alta.

IQ Option non può ovviamente privare i suoi trader della possibilità di investire su questo asset. Elencare tutte le critovalute disponibili su Iq Option sarebbe fuorviante. Sia perché l'elenco è molto lungo, sia perché viene aggiornato continuamente.

Tuttavia, possiamo elencarne alcune tra le più interessanti:

Bitcoin

Bitcoin Cash

Ethereum

Ripple

EOS

Bitcoin

Litecoin

Cardano

Dash

IOTA

TRON

NEO

Ethereum Classic

NEM

Zcash

OmiseGo

Bitcoin Gold

QTUM

L'elenco di IQ Option è sempre aggiornato e permette di negoziare senza commissioni di trading sempre con i CFD. Che, per le loro caratteristiche, ben si prestano alla loro volatilità, visto che è possibile posizionarsi long o short.

Vedi anche: come fare trading in Bitcoin.

Commissioni IQ Option: cosa c'è da sapere

Quali sono le commissioni previste su Iq Option? In effetti porsi questa domanda è molto importante, poiché si tratta di costi che col tempo inficeranno il nostro profitto. Dunque, più sono alte, più rischiano di corrodere i nostri guadagni.

Per quanto concerne questa piattaforma di trading, la buona notizia è che non prevede commissioni sulle posizioni aperte, nonostante il fatto che richieda solo 1 euro per aprire un trade. Si tratta quindi di un broker spread-only, giacché prevede solo lo spread sui trades.

Lo spread è un costo ineludibile. Ogni asset ha un prezzo leggermente diverso per l’ordine di acquisto o di vendita. Lo spread è esattamente la differenza tra questi due prezzi. Ciò su cui occorre fare attenzione è la misura dello spread, espressa in pips.

Per fortuna, anche su questo IQ Option non delude. Il livello dei pips è alquanto contenuto.

Pagamenti su IQ Trading: come prelevare

Per quanto concerne i prelievi su Iq Option, anche qui abbiamo diverse buone notizie da dare.

Iq Option prelievo: opzioni disponibili

Come per i depositi, anche per i prelievi su IQ Option le opzioni sono diverse. E le ricordiamo di seguito:

Neteller

Skrill

Carte di credito, debito o prepagate collegate ai circuiti Visa o Mastercard

Neosurf

Webmoney

Bonifico

Costi prelievi su IQ Option

Il broker non aggrava alcun costo al trader quando preleva, il che è raro nella concorrenza. Ciò a cui occorre badare, però, sono i costi previsti dal circuito che si è deciso di adoperare.

Generalmente, l'opzione più costosa sono i bonifici, perché talvolta le banche impongono commissioni importanti soprattutto da bonifici esteri. Quindi meglio controllare il quadro dei costi della propria banca.

Per quanto concerne le carte, di solito i costi, ove previsti, sono inferiori rispetto ai bonifici. Ma occorre stare attenti, per esempio, alle commissioni legate al cambio di valuta. Quindi, anche qui è meglio dare un'occhiata al quadro dei costi previsto dalla società emittente la carta.

Le altre opzioni non dovrebbero essere particolarmente esose, visto che si tratta di piattaforme dedite alle transazioni online.

Prelievi su IQ Option: quanto tempo ci vuole

Il broker solitamente prevede come tempo di accredito un solo giorno lavorativo. Tuttavia, anche qui è meglio sempre valutare l'opzione scelta. In genere il bonifico è quello che impiega più tempo, mentre le carte si posizionano in modo intermedio. I circuiti online sono invece di solito i più immediati.

Ciò che però ci preme dire è che, in sede di prelievo, proprio come già fatto in sede di registrazione, IQ Option chieder di verificare i documenti per identificare l'utente in maniera univoca.

Questo passaggio però è previsto solo al primo prelievo ed è un'ennesima conferma di quanto IQ Option sia un broker serio e affidabile. Non fa altro che ottemperare gli obblighi normativi in materia di anti-riciclaggio e anti-frode.

Meglio invece diffidare da quelle piattaforme che rendono tutto facile e veloce senza alcun controllo preventivo. Il rischio è quello di perdere pure il denaro versato, oltre che quello vinto.

Del resto, attraverso la procedura di verifica documenti (che peraltro dura pure pochi minuti), IQ Option metterà al sicuro da rischi di frode, per operare e prelevare denaro in maniera sicura e tutelata.

Infine, non è possibile utilizzare conti o carte di altre persone (anche genitori o fratelli o sorelle). Lo strumento prescelto deve riportare il nome dell'utente che sta effettuando il prelievo (così vale anche per il deposito).

Affidabilità e opinioni su IQ Option

Quali sono le opinioni e le recensioni su IQ Option? Viene considerato largamente uno dei migliori Broker per il trading online di CFD. L’unico ad avere un deposito minimo di appena 10 euro e il valore minimo dell’operazione di un solo euro.

Ancora, buona parte delle opinioni su IQ Option confermano che si tratta di una piattaforma di trading online estremamente semplice da utilizzare, anche per i neofiti del trading.

Molto apprezzato è il conto demo, subito utilizzabile con una iscrizione veloce (solo e-mail e password), senza alcun deposito iniziale e ha pure un importo illimitato. Oltre a nessun limite di tempo per usarlo.

Per quanto concerne i pagamenti, il broker paga in modo rapido e richiede un importo minimo di prelievo basso per poter sbloccare il pagamento.

Altri aspetti spesso citati nelle recensioni dei trader sono:

professionalità

attenzione continua al trader

supporti e assistenze qualificate

materiale formativo e didattico sempre aggiornato

piattaforme user-friendly in ogni loro formato

Conto Demo gratuito e illimitato

Deposito minimo di soli 10 €

Vasta gamma di materiale informativo

Regolamentato CySEC

Grafici per una dettagliata analisi tecnica

Depositi e prelievi veloci

App mobile iOS ed Android

Software per i principali sistemi operativi desk in circolazione

Questo broker riporta tutti i dati della società che lo gestisce, vale a dire: IQ Option Europe Ltd , proprietaria del brand IQ Option in Europa.

Così come l'indirizzo: presso il Yiannis Nicolaides Business Center, Agiou Athanasiou Avenue 33, 4102, Agios Athanasios, Limassol, Cipro.

Inoltre, vengono riportati diversi numeri di telefono, tra cui uno in Italia:

Cipro: +357 25 262 010

Italiano: +39 06 94 80 04 70

Inglese: +44 20 3318 7173

Spagnolo: +34 91 198 23 55

I numeri sono attivi dalle 7 alle 20 dal lunedì alla venerdì. Sebbene si possa contattare l'assistenza clienti IQ Option anche altri strumenti molto rapidi e più comodi, quali:

ticket sulla piattaforma

indirizzo e-mail

Live chat

Oltre alla trasparenza della riconoscibilità della società che fa capo a Iq Option, ricordiamo anche che vanta licenza CySEC per operare. Quindi è in linea con i dettami della succitata ESMA.

IQ Option: considerazioni finali

In conclusione, il BrokerIQ Option è sicuramente una piattaforma di trading seria ed affidabile.

Oltre che conveniente. E' anche una scelta ideale per chi è alle prime armi, grazie ad un conto demo illimitato per importi e tempo di utilizzo. Oltre che un materiale molto ricco per la formazione teorica.

Questa piattaforma di trading ha diverse versioni per tutte le abitudini e preferenze. Dal desk alla app. Tutte user-friendly e confortevoli.

Le opinioni e le recensioni sono largamente positive, anche per quanto riguarda il Customer care e i depositi e i prelievi.