Cosmos (ATOM): prezzo, valore, news e guida all'investimento

Cosmos è un progetto molto interessante per gli investitori in criptovalute e in DeFi, visto che ha come obiettivo costruire un sistema di interoperabilità blockchain decentralizzato veloce e sicuro. Infatti viene spesso proposto come “l’Internet delle Blockchain”, dove una serie di reti diverse possono entrare in contatto e fruttare la blockchain per ottenere risorse di sviluppo, nuovi strumenti finanziari, smart contract e molto altro ancora.

A livello di criptovaluta è possibile investire su ATOM, ossia la criptovaluta che alimenta la rete Cosmos e che può essere facilmente ottenuta lavorando alla crescita della rete, consolidando i blocchi come validatore (gli equivalenti dei minatori su rete Bitcoin).

Nei capitoli che seguono è possibile scoprire da vicino cos’è Cosmos, qual è il prezzo e l’andamento della criptovaluta ATOM, come comprare nuova criptovaluta, qual è il suo valore in Euro e quali wallet utilizzare per conservare la criptovaluta scambiata o generata.

Cos’è Cosmos (ATOM)

Cosmos (ATOM) è un progetto pensato per offrire un’infrastruttura per tutte le reti decentralizzate di tipo blockchain: le singole reti lavorano in maniera indipendente una dall’altra ma sono interoperabili tra loro, utilizzando protocolli comuni e semplici da implementare.

L’intenzione di Cosmos quindi è fornire uno standard che garantisce operazioni comuni e velocità di esecuzione molto rapide, tipiche delle nuove blockchain nate nel corso degli ultimi anni. Questo standard sarà utilizzabile su tutte le nuove blockchain associate a quella principale (Cosmos Hub), utilizzerà delle risorse dedicate ma sarà comunque interconnessa a quella principale, da cui otterrà governance e sistemi di validazione dei pacchetti.

Il funzionamento della rete è di tipo Proof of Stack, quindi solo chi ha contribuito con molte operazioni di verifica (tramite le figure note come validatori) potrà a sua volta entrare nella creazione di nuovi blocchi e di riflesso ottenere nuova criptovaluta ATOM. Questo tipo di algoritmo facilita le operazioni veloci e permette anche di risparmiare un sacco di energia elettrica nella validazione di nuovi blocchi, in maniera totalmente opposta a quando visto sulla rete di Bitcoin (che lavora invece sul Proof of Work, dove ottiene di più chi elabora un quantitativo di calcoli matematici via via sempre più complessi).

Cosmos rientra tra quelle definite “Ethereum killer”, ossia una blockchain che, per funzionamento e prestazioni, rimpiazzerà la rete Ethereum nella realizzazione di smart contract, nuove app decentralizzate, token non fungibili e molto altro ancora. Questo ha portato la criptovaluta associata alla rete (ATOM) a valori sempre più interessanti per gli investitori, che possono quindi prendere in considerazione l’acquisto diretto della criptovaluta sui siti di exchange più famosi.

Prezzo e andamento di Cosmos (ATOM) oggi

Prima di fare qualsiasi investimento sulla criptovaluta ATOM conviene tenere sempre sotto controllo il grafico con l’andamento del valore in riferimento al Dollaro americano. Come tutte le criptovalute anche ATOM è soggetta a improvvisi cambiamenti di valore, con una volatilità elevata anche su brevi periodi di tempo.

Grafico e andamento di Cosmos (ATOM)

Dove comprare Cosmos (ATOM)

Comprare criptovaluta ATOM è tutto sommato molto semplice: è sufficiente scegliere tra i migliori siti di exchange disponibili per il mercato italiano, associare un metodo di pagamento valido, scegliere la quantità di criptovaluta da comprare o scambiare e procedere con l’operazione (che richiederà pochi secondi, vista anche la velocità della blockchain).

I migliori siti dove comprare ATOM sono:

Su questi siti è sufficiente selezionare come valuta da acquistare ATOM o COSMOS ATOM, scegliere la somma da acquistare e confermare l’operazione. Tutti i siti offrono elevati standard di sicurezza, offrono dei loro wallet personali su cui salvare le criptovalute ed è possibile utilizzarli anche con altri wallet specifici per criptovalute alternative.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.

Valore Cosmos (ATOM)/Euro: il cambio

L’Euro è la moneta che utilizziamo per acquistare le criptovalute in Italia, quindi non è sbagliato tenere sotto controllo il valore della criptovaluta ATOM anche su questa valuta FIAT. Qui in basso è possibile utilizzare un comod0 convertitore ATOM/Euro, per capire sempre quando andremo a spendere investendo in questa criptovaluta.

Convertitore Cosmos (ATOM)/Euro

Investimento: come guadagnare con Cosmos

Con Cosmos è possibile guadagnare criptovaluta o investire nel valore della criptovaluta ATOM in diversi modi:

Acquisto e vendita diretta : possiamo acquistare la criptovaluta sui siti di exchange già visti nel capitolo dedicato. Dopo l’acquisto la criptovaluta può essere conservata su un wallet a scelta e messa in vendita al momento opportuno (quando il suo valore cresce).

: possiamo acquistare la criptovaluta sui siti di exchange già visti nel capitolo dedicato. Dopo l’acquisto la criptovaluta può essere conservata su un wallet a scelta e messa in vendita al momento opportuno (quando il suo valore cresce). Trading CFD : come molte altre criptovalute è possibile investire sul rialzo del valore della criptovaluta e, su alcuni siti, anche sul calo di valore (vendita allo scoperto). Il miglior sito dove fare trading di ATOM è eToro, regolamentato a livello europeo e nazionale e attualmente il miglior sito per investire su criptovalute.

: come molte altre criptovalute è possibile investire sul rialzo del valore della criptovaluta e, su alcuni siti, anche sul calo di valore (vendita allo scoperto). Il miglior sito dove fare trading di ATOM è eToro, regolamentato a livello europeo e nazionale e attualmente il miglior sito per investire su criptovalute. Partecipazione attiva: partecipando alla blockchain attivamente e fornendo le risorse per l’autenticazione dei blocchi è possibile ricevere la nomina a validatore, che riceve in cambio del suo lavoro nuova criptovaluta ATOM non assegnata in precedenza. Rispetto a Bitcoin sono richieste molto meno risorse (energetiche e informatiche), ma l’assegnazione della validazione è pseudocasuale e facilita solo chi ha già una grande quantità di criptovaluta già accumulata (funzionamento alla base del Proof of Stack).

Per gli investitori la via più semplice è ovviamente l’acquisto diretto della criptovaluta, così da poterla rivendere al momento opportuno. Chi non vuole acquistare direttamente ATOM può comunque guadagnare effettuando trading sul valore di mercato, utilizzando siti di trading sicuri e controllati.

Vista l’elevata volatilità della criptovaluta generare un guadagno (anche elevato) non è affatto impossibile, specie se abbiamo tutti gli strumenti necessari per tenere sotto controllo il valore di ATOM nel corso del tempo.

Puntare su Cosmos e ATOM può essere quindi un’ottima scelta se necessitiamo di diversificare gli investimenti su tante criptovalute diverse, evitando di puntare sempre sulle solite come Bitcoin o Ethereum.

Wallet raccomandati per Cosmos

I wallet dei siti di exchange possono essere utilizzati senza problemi per conservare valuta ATOM, ma per ottenere la massima sicurezza è preferibile conservare i token ATOM su uno dei seguenti hot wallet:

Piattaforma Facilità d'uso Costo Download / Commissioni Token supportati Metodi di Pagamento Ideale per: Facile Costo Download / Commissioni: Gratis / 1%-3,99% Token supportati: 500+ Metodi di Pagamento: Carta , Bonifico Apri un wallet Recensione Ideale per: Facile Costo Download / Commissioni: Gratis / Zero Token supportati: 600+ Metodi di Pagamento: Carta , Bonifico Apri un wallet Recensione

Gli utenti che vogliono ottenere un livello di sicurezza superiore possono acquistare un cold wallet, che conserva le criptovalute lontano da Internet e dalle minacce informatiche. I migliori wallet hardware che è possibile acquistare sono:

Salviamo le criptovalute che abbiamo acquistato in questi dispositivi speciali ed evitiamo inserire la chiave privata su qualsiasi sito, così da ridurre praticamente a zero il rischio di furto informatico.

Vantaggi e svantaggi: i pro e contro di Cosmos

Cosmos condivide i vantaggi di tutte le blockchain basate su Proof of Stack: anche questa blockchain si presenta come estremamente veloce, dalla scalabilità infinita e dal basso impatto ambientale. Il core della rete (Cosmos Hub) funziona come una sorta di “libro mastro" per tutto quello che avviene su tutte le blockchain collegate ad esso: questo garantisce una velocità nella verifica dei pacchetti e nell’approvazione delle modifiche strutturali mai viste prima su una blockchain, con la possibilità di elaborare operazioni complesse (smart contract, app decentralizzate) senza consumare troppe risorse.

Dal punto di vista puramente finanziario Cosmos è uno dei contendenti al ruolo di promotore della DeFi (Finanza Decentralizzata), dove ogni operazione finanziaria viene certificata e approvata direttamente dalla blockchain senza istituti di credito o compagnie finanziarie annesse. Tutti questi vantaggi hanno portato ad un rialzo della criptovaluta associata alla rete (ATOM), che rappresenta il volano per far crescere ancor di più la rete.

L’unico difetto di questa blockchain è legato al suo impegno in un settore con forte concorrenza: Ethereum è sicuramente quello più agguerrito (anche perché molto più diffuso), ma anche Polkadot si presenta come un avversario ostico da affrontare, visto che lavora con velocità e con protocolli simili a quelli visti su Cosmos.

La presenza di troppe blockchain simili potrebbe a lungo andare disorientare gli investitori, portandoli ad investire sulla rete con maggiore capitalizzazione (Ethereum) nonostante gli indubbi vantaggi dell’approccio operato dalla rete di Cosmos.

Vediamo la sintesi dei Pro e Contro di Cosmos:

Pro Contro Pro Blockchain basate su Proof of Stack

Scalabilità, ogni applicazione è dotata di una propria blockchain

Cosmos Hub veloce per verifica dei pacchetti

Promotore e direttamente legato alla DeFi

IBC, consente agli utenti di spostare coin con semplicità fra le varie chain Contro Presenza di troppe blockchain simili

Occorre avere un portafoglio per usarlo Keplr nativo di questa rete

Recensione e opinioni conclusive su Cosmos

Cosmos è diventato in ambito finanziario un prodotto ad elevata capitalizzazione, con un volume di scambi considerevole rispetto ad altre criptovalute o blockchain alternative a Bitcoin o Ethereum.

Con la sua velocità, i continui aggiornamenti e l’accesso facilitato al token ATOM (dal valore altalenante ma con picchi di crescita interessanti) è diventato subito uno dei punti di riferimento per chi cerca una blockchain innovativa su cui investire o su cui realizzare il prossimo progetto DeFi o il prossimo gioco NFT.

Per gli investitori puri resta un’ottima opportunità di guadagno grazie al token ATOM, molto facile da ottenere sui siti di exchange più famosi. Il token in questione si comporta bene anche come strumento CFD, prestandosi quindi ad un trading produttivo in qualsiasi momento dell’anno.

Domande frequenti su Cosmos Conviene investire su Cosmos? Cosmos e la sua criptovaluta ATOM hanno visto crescere il valore di mercato molto spesso nel corso degli ultimi anni, superando il massimo storico in molte occasioni. Anche se la criptovaluta può dare l’impressione di “non valere molto”, basta un attimo per ritrovarsi con il valore raddoppiato o triplicato, anche in luce dei numerosi investimenti nel settore DeFi e nelle app decentralizzate. Quali previsioni su Cosmos? Le previsioni sono sempre difficili da realizzare, ma analizzando l’andamento del grafico è possibile affermare che la criptovaluta associata a Cosmos avrà sicuramente dei picchi di rialzo molto frequenti nei prossimi 2 o 3 anni. Questi picchi sono ottimi per far fruttare le criptovalute conservate o per piazzare investimenti in trading e guadagnare. Si corrono rischi investendo in Cosmos? Utilizzando solo piattaforme sicure e certificate (come quelle viste nell’articolo) non si corrono rischi nell’acquistare e nel rivendere token ATOM. Evitiamo di acquistare criptovaluta su siti sconosciuti o che offrono criptovaluta gratis (o quasi): spesso nascondono delle truffe. Come posso spendere i miei Cosmos? I token ATOM vengono forniti come ricompensa per i validatori, che su questo tipo di rete prendono il posto dei miner (i minatori) visti su Bitcoin. Questi token possono essere rivenduti sui siti di exchange approvati oppure scambiati sulla stessa blockchain con altri token. Al momento in cui scriviamo ATOM è il token con maggior valore dal punto di vista finanziario, quindi se decidiamo di partecipare alla blockchain come validatori assicuriamoci di ricevere come ricompensa i token ATOM.

