LEO Token (LEO): Prezzi, Valore, News e Guide all'Investimento

All’interno del contesto relativo alle criptovalute emergenti, negli ultimi tempi sta facendo parlare di sé LEO Token, il token dell’exchange Bitfinex. L’approfondimento che segue è una guida completa su LEO Token, in cui analizzeremo i principali temi legati alla criptovaluta.

Innanzitutto si parlerà di cosa sono i LEO Token, con i dettagli sulla loro nascita e il funzionamento tecnico. Si procederà poi con i grafici sull’attuale quotazione di LEO Token, mostrando l’andamento in tempo reale del suo valore. In seguito, nella parte centrale dell’articolo, le risposte ad alcune delle domande più ricorrenti, tra cui dove comprare e come guadagnare con la criptomoneta LEO. Dopodiché si arriverà alle conclusioni, con opinioni, pro e contro, e il consueto spazio dedicato alle FAQ.

Cosa è LEO Token

LEO Token è un token utility in uso nell’Exchange Bitfinex e, più in generale, nell’ecosistema iFinex, l’operatore della piattaforma di scambio con sede a Hong Kong. Oltre che in Bitfinex, infatti, è possibile usare LEO anche nella piattaforma di trading EthFinex.

Il lancio del token di utility di Bitfinex risale a maggio 2019, dopo che iFinex aveva raccolto 1 miliardo di dollari dall’offerta iniziale. Il suo nome completo UNUS SED LEO (LEO) deriva dalla frase latina unus sed leo, che alla lettera significa uno ma leone. Unus Sed Leo è anche il motto stesso della compagnia iFinex.

Alla base di tutto c’è un messaggio chiaro che l’azienda intende trasmettere: meglio puntare sulla qualità rispetto alla quantità. Che poi è lo stesso identico messaggio espresso nella favola di Esopo “La Scrofa e la Leonessa”, dove compare il noto proverbio latino.

Chi sceglie di usare il coin di iFinex ha diritto a numerosi benefici all’interno dell’ecosistema. Ad esempio, i possessori di LEO usufruiscono di uno sconto automatico pari al 15% sulla commissione, indipendentemente dall’operazione che si svolge. Tale meccanismo è lo stesso di token di utilità di altri Exchange, come ad esempio Binance Coin (Binance) e Cronos Coin (Crypto.com).

Un altro aspetto importante da tenere in considerazione sul funzionamento del token UNUS SED LEO (LEO) ha per oggetto il processo del token burning. Ogni mese, iFinex ritira dal mercato l’equivalente del 27% dei ricavi lordi dei 30 giorni precedenti. Tale operazione, che prende appunto il nome di token burning, continuerà fino a quando non ci saranno più token in circolazione.

Anche in questo caso non si può parlare di una novità assoluta nel panorama delle criptovalute. Il token burning, infatti, è un processo in uso anche in altri Exchange come Binance, OKEx, Huobi e KuCoin.

Prezzo e andamento di LEO Token oggi

Osservare i grafici che riportano i prezzi e l’andamento in tempo reale di LEO token è importante per restare aggiornati e fare le proprie considerazioni in termini di investimento.

L’analisi tecnica (basata proprio sullo studio di grafici e indicatori specifici) rappresenta infatti uno strumento fondamentale per ogni investitore, in quanto consente di capire come sta andando una determinata crypto, in questo caso LEO token.

Dove comprare LEO Token

Se si sta pianificando un investimento, alla luce del prezzo, è utile sapere quali sono le piattaforme attraverso cui procedere all’acquisto. Come è noto, la scelta migliore e più sicura per comprare LEO Token, avendo la certezza di possedere la criptovaluta, è affidarsi a un Exchange centralizzato.

Gli Exchange per LEO Token sono le piattaforme menzionate dal portale CoinMarketCap sotto il tab “Market”. Sono esclusi invece gli Exchange OKY, BTSE e Hotcoin Global, a causa dello scarso livello di fiducia (moderato per i primi due, basso per il terzo).

Inoltre è possibile rivolgersi ad altre piattaforme, nonostante non facciano parte dell’elenco ufficiale di CoinMarketCap. Capita infatti che l’acquisto di una criptovaluta sia più difficile rispetto a quello di un’altra, ma ciò non significa che si debba rinunciarvi. Il consiglio è di aprire un ticket di assistenza presso il servizio clienti di un dato portale, chiedendo se esista un modo per avere il token di utility LEO anche quando non è supportato.

Valore LEO Token/Euro: conversione

Quanto vale al cambio LEO Token? Per avere una risposta esatta a questa domanda, si può fare affidamento a un semplice e comodo strumento di conversione come quello integrato qui di seguito.

Un tool di conversione di questo tipo permette infatti di sapere immediatamente qual è il valore di LEO Token in Euro, in base alla quotazione aggiornata in tempo reale.

L’utilizzo, come detto, è molto semplice: basterà indicare una determinata quantità di LEO token per vederne immediatamente il valore in Euro. Lo strumento consente anche l’operazione inversa: cliccando sulle freccette al centro, infatti, è possibile capire a quanti LEO token corrisponde una determinata quantità di Euro.

Come guadagnare con LEO Token

A questo punto molto investitori si staranno chiedendo come si può guadagnare con LEO Token. Premesso che non è possibile effettuare il mining per questa crypto, i vantaggi del possesso del token di utility sono associati all’utilizzo dell’ecosistema iFinex.

Come accennato all’inizio della guida, gli utenti beneficiano di una serie di sconti sull’Exchange Bitfinex e sulla piattaforma di trading EthFinex. Ad esempio, si hanno riduzioni sulle commissioni di acquisto o di prestito, oppure sconti sui depositi e i prelievi.

Entrando più nel dettaglio, oltre al già citato sconto automatico del 15% sulle commissioni, chi detiene un saldo LEO superiore a 5.000 dollari ottiene un ulteriore sconto del 10%. In più iFinex detrae un valore pari al 25% delle commissioni di trading in LEO, a patto naturalmente che l’utente detenga il coin dell’ecosistema iFinex.

Wallet raccomandati per LEO Token

L’elenco dei migliori wallet per LEO Token include le principali soluzioni raccomandate dagli esperti per il possesso delle criptovalute in un portafoglio sicuro.

Tra gli hot wallet più consigliati per LEO troviamo anche MetaMask. Essendo LEO un token compatibile con lo standard ERC-20, lo stesso che viene impiegato per creare token sulla blockchain Ethereum, MetaMask – che si basa sulla medesima rete – offre un supporto completo. Si può scegliere di usare MetaMask come estensione di un browser Internet a scelta, ad esempio Chrome o Firefox, oppure come portale a tutti gli effetti, collegandosi all’indirizzo metamask.io. Se la scelta ricade sulla prima opzione, il wallet MetaMask diventa un collegamento tra il browser Internet in uso e la blockchain di Ethereum.

Piattaforma Facilità d'uso Costo Download / Commissioni Token supportati Metodi di Pagamento Ideale per: Facile Costo Download / Commissioni: Gratis / 1%-3,99% Token supportati: 500+ Metodi di Pagamento: Carta , Bonifico Apri un wallet Recensione Ideale per: Facile Costo Download / Commissioni: Gratis / Zero Token supportati: 600+ Metodi di Pagamento: Carta , Bonifico Apri un wallet Recensione

Se invece volessimo utilizzare un hard wallet per conservare i token, possiamo utilizzare uno dei seguenti dispositivi hardware:

Da tempo il punto di riferimento principale è Ledger Nano X, ritenuto dagli addetti ai lavori come il miglior portafoglio crittografico offline. Da un lato, infatti, offre tra i più elevati standard di sicurezza del settore, dall’altro garantisce il supporto a più di 1.800 valute. A questo aggiunge l’innovativa app Ledger Live, che permette di scambiare valute virtuali anche quando si è fuori casa. L’applicazione è disponibile gratuitamente sia per i device Android sia per iPhone e iPad.

Pro e contro di LEO Token

Nell’elenco puntato che segue è possibile trovare tutti i pro e i contro riguardo a un eventuale investimento in LEO.

Pro Contro Pro Sconti nell’ecosistema iFinex

Valore destinato a crescere Contro Livello di sicurezza

Vediamo più nel dettaglio le ragioni dei pro e dei contro elencati sopra. Tra i vantaggi si annoverano:

sconti nell’ecosistema iFinex : il possesso del token assicura benefici immediati sia sulla piattaforma di Exchange Bitfinex sia sul portale di trading EthFinex;

: il possesso del token assicura benefici immediati sia sulla piattaforma di Exchange Bitfinex sia sul portale di trading EthFinex; valore destinato a crescere: in virtù del già citato processo di token burning, il valore di LEO continuerà a crescere in maniera costante nel prossimo futuro, rendendo l’intero progetto più attraente agli occhi degli investitori.

Detto questo, non bisogna dimenticare i problemi di sicurezza che hanno colpito l’Exchange Bitfinex in passato. Il principale svantaggio è infatti il livello di sicurezza: nel 2016 l’Exchange Bitfinex subì un grave attacco informatico, al termine del quale furono sottratti 119.756 Bitcoin, per un valore all’epoca pari a 72 milioni di dollari. Fino a quel momento, Bitfinex figurava tra le prime piattaforme di scambio di criptovalute al mondo per volume di affari.

Conclusioni

Spesso si associa UNUS SED LEO (LEO) a Binance Coin (BNB), il token di utilità dell’Exchange Binance. I punti in comune tra le due criptovalute sono diversi, ciò però non dovrebbe portare a un’associazione automatica. Inutile sottolineare che se si fa già oggi suo dei prodotti della piattaforma iFinex, LEO rappresenta un investimento logico. A maggior ragione se si tiene conto del token burning mensile.

Le opinioni su LEO Token non possono però prescindere dal passato di Bitfinex e, allo stesso modo, di Tether Coin, la nota stablecoin emessa dalla società Tether Limited, controllata a sua volta da Bitfinex. Gli inciampi sono stati più di uno, alcuni gravi, ed è un qualcosa che diversi utenti della comunità delle criptovalute faticano a dimenticare.