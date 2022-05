Dai Coin (DAI): valore, andamento, grafici e news

Nel mercato delle criptovalute stabili (dette “stablecoin“) un posto di rilievo lo occupa Dai Coin, tra le prime cripto di questo tipo a comparire sul mercato e, al giorno d’oggi, una delle più affidabili sui cui puntare. Gli investitori possono beneficiare così di una criptovaluta stabile legata al dollaro statunitense il cui valore, rispetto ad altre stablecoin, è mantenuto dagli stessi strumenti finanziari offerti dalle blockchain, senza affidarsi ai depositi di valuta reale (fiat).

Nella guida vedremo nel dettaglio cosa sono i Dai Coin, qual è il valore dei Dai Coin, come confrontarlo con quello delle valute più famose (Euro e Dollaro) e come è possibile investire su una stablecoin guadagnandoci.

Cosa è Dai Coin

Dai Coin è una stablecoin gestita da MakerDAO, una piattaforma decentralizzata funzionante sotto rete Ethereum. Essa è stata fondata nel 2014 dall’imprenditore danese Rune Christensen e, a partire dal 18 dicembre 2017, Dai e i relativi contratti intelligenti sono disponibili sulla rete principale di Ethereum.

Per mantenere il valore di questa stablecoin a un cambio fisso sul dollaro statunitense (1:1) non vengono utilizzati fondi di valuta reale (fiat). Come visto per altre criptovalute simili (come il Tether), infatti, vengono utilizzati smart contract e scambi di criptovaluta Ether con tassi a favore della cripto Dai. Questo meccanismo permette al Dai Coin di mantenere un valore pari a quello del dollaro senza dover depositare costantemente nuovo denaro in conti corrente, poiché è la piattaforma stessa a fornire gli strumenti necessari per auto finanziare questa criptovaluta.

La criptovaluta Dai presenta una forma di governance autogestita dai possessori del token di controllo chiamato MKR. Se le decisioni prese sono corrette, le operazioni necessarie a gestire Dai forniscono più capitale di quello necessario a mantenere il tasso 1:1, così da avere sempre una scorta di valuta (sotto forma di MKR o di smart contract) da utilizzare in caso di problemi di svalutazione eccessiva. Questo meccanismo fornisce un’elevata stabilità del sistema, rafforzando il valore della moneta nei confronti del dollaro.

Prezzo e Andamento di Dai Coin oggi

Trattandosi di una stablecoin, la quotazione di Dai Coin tende a rimanere stabile nel corso del tempo. Com’è possibile vedere nel grafico qui in basso, il suo valore rispetto al dollaro statunitense resta sempre lo stesso. Un Dai Coin, infatti, vale esattamente 1 dollaro statunitense, con rarissime fluttuazioni di millesimi di dollaro.

Analizzando il grafico di Dai Coin a partire dalla sua nascita è possibile notare un picco con una quotazione superiore a 1,1 dollari; questo scenario è molto raro e frutto di speculazioni sul prezzo della criptovaluta. In ogni caso, i meccanismi previsti dalla piattaforma tendono a riportare sempre il valore della criptovaluta a 1 dollaro, qualsiasi sia la fluttuazione in atto.

Dove Comprare Dai Coin

Comprare una criptovaluta stabile non è semplice come acquistare criptomonete ad alta volatilità. Chi è interessato alla valuta Dai deve scegliere solo i migliori siti di exchange, in grado di garantire un’elevata velocità di esecuzione della transazione e un certo livello di sicurezza nella gestione del wallet personale.

Al momento è possibile acquistare Dai Coin dai seguenti siti:

Questi sono attualmente i migliori siti dove è possibile scambiare gli Euro, i Dollari USA e le criptovalute già in nostro possesso in valuta Dai Coin. Per procedere non si deve far altro che scegliere la somma di Dai che si desidera acquistare, scegliere la valuta da utilizzare per lo scambio, effettuare il pagamento (tramite carta di credito, bonifico o wallet digitale) e attendere la fine dell’operazione, così da poter depositare i Dai Coin sul wallet scelto.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.

Valore Dai/Euro

Rispetto all’Euro, il Dai Coin non mantiene un valore costante, considerando che la moneta europea ha un prezzo variabile rispetto al dollaro. Prima di acquistare nuova valuta Dai conviene quindi utilizzare uno strumento di conversione come quello presente qui in basso, così da fare un veloce cambio della somma da investire in Euro direttamente in Dai, tenendo conto della sua quotazione aggiornata in tempo reale.

Come Guadagnare con Dai Coin

Per i motivi spiegati in precedenza, i margini di guadagno su una Dai Coin non possono che essere molto risicati. Per la sua natura, con una stablecoin come Dai Coin non è possibile guadagnare conservandola nel wallet in attesa di un aumento di prezzo per rivenderla. Chi è interessato all’attività di mining (ossia di estrazione di criptovalute), inoltre, dovrebbe sapere che Dai Coin non può essere minata, poiché viene rilasciata solo su richiesta e con precise operazioni necessarie a generarla.

Come per altre stablecoin viste in passato, non è il caso di comprare Dai Coin per poi sperare di rivenderli a un prezzo maggiore. Dai Coin si presta bene come criptovaluta di passaggio o di scambio, per “cristallizzare” il valore degli investimenti sulle criptovalute. Se per esempio si è in possesso di una determinata quantità di Bitcoin da vendere, si può scegliere di scambiare il Bitcoin in Dai Coin e conservare il valore su una criptovaluta stabile, senza dover quindi scambiare con denaro reale. Così facendo non si sarà più soggetti alle fluttuazioni del Bitcoin e si avrà subito una criptovaluta utile, da scambiare con altre criptovalute.

Dai Coin non può essere usato nemmeno per il trading: avendo un valore troppo stabile nel tempo, non è possibile guadagnare grandi cifre per via del suo andamento. Le oscillazioni di prezzo cui questa criptovaluta è soggetta sono infatti minime e non consentono di ottenere guadagni importanti.

Wallet Dai Raccomandati

Per conservare i Dai Coin è possibile utilizzare tutti i wallet digitali compatibili con i token di Ethereum. I migliori wallet “hot" (ossia sempre connessi a internet) per la valuta Dai sono disponibili qui in basso:

Piattaforma Facilità d'uso Costo Download / Commissioni Token supportati Metodi di Pagamento Ideale per: Facile Costo Download / Commissioni: Gratis / 1%-3,99% Token supportati: 500+ Metodi di Pagamento: Carta , Bonifico Apri un wallet Recensione Ideale per: Facile Costo Download / Commissioni: Gratis / Zero Token supportati: 600+ Metodi di Pagamento: Carta , Bonifico Apri un wallet Recensione

Se invece si preferisce conservare le criptovalute in un “cold" wallet (ossia un portafoglio totalmente offline) è possibile scegliere uno dei seguenti dispositivi:

Questi wallet sono dei dispositivi fisici che garantiscono elevati standard di sicurezza e che, una volta sconnessi dal computer, non possono essere intercettati dagli hacker, salvaguardando così le criptovalute degli investitori.

Pro e Contro di Dai Coin

Se si è ancora indecisi se investire in Dai Coin o puntare su altre stablecoin più famose, può essere utile valutare più nel dettaglio i vantaggi e gli svantaggi dell’uso di Dai Coin rispetto ad altre valute simili, così da poter scegliere in maniera oculata la prossima criptovaluta stabile.

Pro Contro Pro Non dipende dalle banche o da depositi in denaro reale

Sistema che gestisce la criptovaluta è molto solido

Facilmente accessibile e rispetta la privacy dei suoi utenti Contro Non muta nel tempo, quindi non può essere utilizzata per generare profitto

Gli smart contract possono essere violati

Non è ancora accettata da tutti i siti di Exchange

Vediamo nello specifico le ragioni dei Pro e Contro:

questa stablecoin non dipende dalle banche o da depositi in denaro reale (come per esempio Tether). In altre parole, non vi è alcun rischio costante che la banca chiuda o che i soldi del conto deposito spariscano, visto che l’intera piattaforma si occupa di trovare costantemente le garanzie per coprire il valore della criptovaluta;

il sistema che gestisce la criptovaluta è molto solido. Anche in caso di crollo del valore o di altri problemi legati alle criptovalute, MakerDAO è stata in grado di mantenere la stabilità a valori accettabili utilizzando il gettito extra generato durante le precedenti transazioni Dai e tramite smart contract, riportando sempre il valore a livelli stabili;

è facilmente accessibile e rispetta la privacy dei suoi utenti, visto che l’intero sistema è basato su tecnologia open source e la governance è comunitaria (tramite token dedicato).

Come detto, però, purtroppo anche il Dai Coin presenta alcuni limiti, come altre stablecoin analizzate:

il suo valore non muta nel tempo, quindi non può essere utilizzata per generare profitto dall’aumento di valore di mercato o tramite trading sul suo valore. Vale solo come moneta di scambio virtuale (spesso usata come intermezzo durante le vendite massicce di criptovalute altamente volatili);

gli smart contract possono essere violati: anche se è una possibilità molto remota, le garanzie a supporto del Dai Coin possono essere hackerate e le condizioni d’acquisto modificate, così da abbassare fortemente il valore della stablecoin. Per fortuna questo scenario è abbastanza raro al giorno d’oggi, visto che richiede conoscenze informatiche e infrastrutture molto complesse per decifrare una blockchain;

non è ancora accettata da tutti i siti di exchange: rispetto alle altre stablecoin non è molto diffusa, nonostante sia una delle più affidabili dal punto di vista tecnico e finanziario. Da un lato questa scarsa conoscenza può essere anche un vantaggio, ma solo la diffusione capillare può mettere davvero alla prova il sistema di capitalizzazione realizzato per mantenere alto il valore di questa stablecoin.

Prima di procedere con l’acquisto è bene quindi valutare sia i pro che i contro di Dai Coin, effettuando solo scelte ponderate su questa criptovaluta.

Conclusioni

Le stablecoin sono molto importanti nel mondo delle criptovalute, rappresentando una sorta di “porto sicuro” quando si effettuano cambi tra varie criptovalute e si necessita di un momento di pausa, senza far perdere valore al capitale accumulato fino a quel momento.

Non si deve quindi pensare al Dai Coin come una criptovaluta su cui investire e guadagnare nel corso del tempo (come Bitcoin o Ethereum): essa è utile solo come moneta di transizione per ottenere un controvalore stabile sui propri investimenti in criptovaluta.

Il sistema che alimenta il valore della criptovaluta è molto innovativo e decentralizzato: tutte le garanzie sul valore vengono fornite dalla piattaforma stessa tramite vendita a scambi maggiorati (a favore del Dai) e smart contract mirati, che ne fanno un modello da seguire per chiunque voglia provare fin da subito i vantaggi della finanza decentralizzata.

*Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.