Ripple (XRP): Prezzi, Valore, News e Guide all'Investimento

Pubblicato il 22 feb 2024

Ripple (XRP) è una delle criptovalute più longeve del mercato crypto, al pari di monete digitali storiche come Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash e Monero. Al pari della sua reputazione, anche il valore di Ripple si è consolidato tanto da rientrare nella classifica delle 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato (al momento della scrittura, al 6° posto).

In poche parole, XRP è la crypto utilizzata nella rete di Ripple Labs: una piattaforma per favorire trasferimenti finanziari a livello globale, riducendo drasticamente le commissioni di transazione.

Negli ultimi tempi il valore di Ripple e la sua quotazione di mercato hanno fatto aumentare la curiosità e le speculazioni intorno a questa criptovaluta; in questa guida vedremo insieme cos’è, come funziona e quali sono le sue caratteristiche principali. Analizzando anche notizie su Ripple e i suoi grafici per commentare i valori attuali per scoprire se è ancora conveniente comprare XRP.

Ripple: cos’è e a cosa serve?

Per capire cos’è Ripple, partiamo dalle sue origini. Tutto inizia nel 2004 quando Ryan Fugger fonda un’azienda fintech, Ripplepay.

Nel 2013 la società prende il nome di Ripple Labs, e decide di sposare la visione di Satoshi Nakamoto, creatore di Bitcoin, di offrire strumenti di pagamento economici e alla portata di tutti.

Il progetto vuole creare un metodo rapido, sicuro, efficiente e innovativo per effettuare transazioni digitali su scala globale, molto simile a quello di Bitcoin ma con una differenza chiave: Ripple ha alle spalle un’azienda, non è quindi decentralizzato.

XRP è il token nativo del progetto, si tratta di un asset digitale usato per compiere le transazioni. Questo, spesso chiamato anche come Ripple Coin, opera sull’omonima blockchain XRP Ledger (XRPL), con transazioni facilitate dal cosiddetto Ripple transaction protocol (RTXP).

A differenza di altre criptovalute, XRP nasce come token “pre-estratto”, con una supply massima di 100.000.000.000 di token che sono, quindi, già coniati e circolanti nel mercato. Da questo punto di vista non si può fare mining di Ripple.

Nello specifico, la distribuzione dei token è avvenuta in 3 fasi:

i primi 80 miliardi di token XRP sono stati assegnati alla società madre, che ne ha bloccati a sua volta 55 miliardi come garanzia;

di token XRP sono stati assegnati alla società madre, che ne ha bloccati a sua volta come garanzia; i co-fondatori di Ripple e il team principale hanno ricevuto i restanti 20 miliardi di XRP;

di XRP; i token XRP rimanenti vengono distribuiti con un ritmo inferiore a 1 miliardo al mese.

In sintesi, per spiegare cos’è Ripple possiamo dire che è un sistema di pagamenti in grado di elaborare transazioni a livello internazionale grazie al suo network veloce, efficiente ed economico.

In questo ecosistema il token XRP viene usato a titolo di investimento, come moneta di scambio all’interno della rete o come metodo di pagamento dalle commissioni ridotte.

Prezzo e Andamento di Ripple Oggi

La quotazione di Ripple è stata tutto tranne che stabile nel corso degli anni. Anche se ha mostrato una certa resilienza rispetto ad altri asset, rimane comunque abbastanza volatile.

XRP è entrato sul mercato nel 2012 guadagnando popolarità rapidamente, con un aumento di livello esponenziale che ha segnato un +850% in poche settimane nel 2013, raggiungendo un valore di 0,06$.

Tuttavia, questa crescita è stata seguita da un rapido crollo, con il prezzo di Ripple sceso a valori inferiori ai 0,01$. Nel 2017, invece, la situazione migliora, con una capitalizzazione di mercato che supera il miliardo di dollari nel mese di aprile e un picco del prezzo di 0,38$ a maggio.

Il vero boom, però, è stato registrato alla fine del 2017, con un return on investment, o ROI, di oltre il 1400% che ha portato il valore di Ripple al suo massimo storico di 3,61$.

Da allora, il prezzo è tornato in basso stabilizzandosi sotto la soglia di 1$, se non per il mese di aprile 2021 in cui ha toccato quota 1,6$.

Questo picco, però, è durato molto poco, in quanto a giugno 2021 si è subito assistito ad una nuova fase di calo che ha portato a minimi di 1,1$.

Il calo è continuato inesorabilmente portando la quotazione di Ripple fino a 0,31$ nel mese di agosto 2022, facendo poi stabilizzare il prezzo intorno ai 0.55-0.8$, almeno per quanto riguarda il mercato odierno.

Quanto varrà Ripple (XRP)? Previsioni 2024

Nel 2023 Ripple (XRP) ha registrato risultati abbastanza altalenanti, con i prezzi che si sono avvicinati a 1$ per poi non riuscire a mantenere quel livello per tutto il resto dell’anno.

Con l’inizio del 2024 si respira però un’aria diversa, con segnali che sembrano indicare una potenziale tendenza rialzista. D’altro canto la società Ripple Labs ha scaricato diversi token XRP, portando a speculazioni da parte di retailers e istituzionali, nonché a sell-off massivi che hanno fatto calare ulteriormente il prezzo.

Di conseguenza, nonostante le condizioni di mercato favorevoli, la performance di XRP è stata abbastanza piatta, soprattutto a causa dei suddetti movimenti. Attualmente, Ripple Coin si trova all’interno di un triangolo discendente, portando quindi a una previsione ribassista nel breve periodo.

In quanto agli indicatori, l’indice di forza relativa (RSI) suggerisce un indebolimento dello slancio, con i livelli di supporto in zona 0,547-0,504$ e una resistenza a 0,668$.

Secondo i dati tecnici di BeinCrypto e l’eventuale diffusione di news positive, si potrebbe assistere ad un aumento che porterebbe il prezzo di Ripple intorno a 1,17$.

Dall’altro lato, però, la previsione ribassista prevede un calo di circa il 50% rispetto al prezzo attuale, previsione che porterebbe il valore di XRP intorno ai 0,28$.

Dove Comprare Ripple Coin

Molti utenti si chiedono spesso come acquistare Ripple Coin, pensando si tratti di un’operazione complessa. In realtà, si possono acquistare token XRP in modo immediato e senza conoscenze tecniche particolari.

Basta affidarsi ad una piattaforma affermata sul mercato, registrarsi, depositare i fondi e comprare il quantitativo di crypto desiderato.

Di seguito un elenco delle piattaforme più consigliate per comprare Ripple, con un dettaglio su eToro e Coinhouse.

eToro

eToro è senza ombra di dubbio uno dei broker più utilizzati al mondo, che consente di acquistare azioni e criptovalute tra cui appunto Ripple.

Per il deposito basta utilizzare una carta di credito o inviare un bonifico bancario. In alternativa, si può usare PayPal per depositare in completa sicurezza. Caricati i fondi, basta comprare la cifra di XRP desiderata e procedere con la propria strategia di investimento.

Coinhouse

Coinhouse è un Exchange nato nel 2014 e registrato presso l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), simbolo di solidità e affidabilità per gli investitori. Anche in questo caso, si possono versare fondi tramite un bonifico o una carta di credito, così da poter acquistare Ripple e altre criptovalute di proprio interesse.

Bitpanda

Si possono acquistare Ripple anche con Bitpanda, exchange dove comprare criptovalute e investire su azioni. Per ricaricare i wallet in euro si può scegliere tra bonifico, carte di credito e circuito SOFORT. I sovrapprezzi per l’acquisto e la vendita di criptovalute su Bitpanda sono già inclusi nei prezzi offerti agli utenti.

Si può comprare Ripple con PayPal?

PayPal è in assoluto uno dei portafogli digitali più utilizzati al mondo. Anche in Italia, grazie soprattutto al successo di Ebay, questo metodo di pagamento ha fatto breccia nel cuore di centinaia di migliaia di utenti, soprattutto per il livello di sicurezza delle transazioni.

Inizialmente gli exchange che consentivano di acquistare Ripple con PayPal erano davvero pochissimi e quasi nessuno operava nel nostro Paese. Questa tendenza però si sta lentamente invertendo: ora è infatti possibile comprare XRP con PayPal ricaricando direttamente il conto sul proprio profilo in tempo reale.

Valore Ripple/Euro

Esistono diversi strumenti online in grado di convertire il valore di Ripple in euro, consentendo di avere una panoramica più chiara del prezzo dell’asset.

Questi vengono indicati come convertitori di criptovalute e forniscono un prezzo aggiornato in tempo reale in base agli andamenti di mercato.

Su alcuni Exchange, oltre a vedere la quotazione di Ripple, è possibile sapere a quanti euro corrispondono un certo numero di XRP e viceversa.

Qui sotto un comodo strumento gratuito tramite il quale è possibile effettuare la conversione di Ripple in euro.

Come Guadagnare con Ripple Coin

Per capire come guadagnare con Ripple e altre criptovalute, è innanzitutto essenziale adottare un approccio alla compravendita intelligente e ponderato, considerando attentamente la natura volatile di questi asset.

Di seguito alcuni dei metodi più diffusi per cercare di ottenere un ritorno economico tramite Ripple (XRP) e, in genere, tramite le criptovalute:

trading : il trading tramite una piattaforma di exchange affidabile è sicuramente uno dei metodi principali per cercare di ottenere profitti sfruttando la volatilità dei prezzi. In genere, si compra a un prezzo più basso per vendere a un prezzo più alto, anche se alcuni utenti usano strumenti avanzati per sfruttare ogni momento di mercato, come i derivati e la leva finanziaria;

: il trading tramite una piattaforma di exchange affidabile è sicuramente uno dei metodi principali per cercare di ottenere profitti sfruttando la volatilità dei prezzi. In genere, si compra a un prezzo più basso per vendere a un prezzo più alto, anche se alcuni utenti usano strumenti avanzati per sfruttare ogni momento di mercato, come i derivati e la leva finanziaria; staking : tramite alcune piattaforme centralizzate e/o decentralizzate è possibile mettere in staking XRP per ottenere ricompense pagate in criptovalute. Ciò consente di accumulare in modo passivo in vista di un rialzo di prezzo in futuro;

: tramite alcune piattaforme centralizzate e/o decentralizzate è possibile mettere in staking XRP per ottenere ricompense pagate in criptovalute. Ciò consente di accumulare in modo passivo in vista di un rialzo di prezzo in futuro; protocolli DeFi : gli utenti più esperti possono accedere a protocolli DeFi per sviluppare nuove strategie, ad esempio fornendo liquidità o sfruttando le cosiddette pool di farming;

: gli utenti più esperti possono accedere a protocolli DeFi per sviluppare nuove strategie, ad esempio fornendo liquidità o sfruttando le cosiddette pool di farming; piano di accumulo (PAC): i grandi sostenitori di Ripple che credono nel futuro dell’asset sono soliti avviare piani di accumulo (PAC) per comprare e accumulare XRP gradualmente nel tempo, in vista di un forte rialzo nel lungo periodo.

Chiaramente, come con qualsiasi tipo di investimento, è importante fare le proprie ricerche, comprendere i rischi e considerare le proprie attitudini prima di comprare Ripple o qualsiasi altra criptovaluta. Il suggerimento principale è quello di non affidarsi a soluzioni che promettono guadagni immediati e in poco tempo, perché spesso si tratta di progetti inaffidabili o che nascondono truffe.

Wallet Raccomandati per Ripple

Quando parliamo di wallet per Ripple, è necessario fare un’importante precisazione riguardo alle due tipologie esistenti: hot wallet e cold wallet.

Nel primo caso, parliamo di portafogli digitali sempre connessi a Internet, che fanno spesso capo a un servizio di Exchange come Coinbase. In questo caso, l’Exchange detiene le chiavi private al posto dell’utente, offrendo sicurezza e possibilità di recupero dei dati.

In altri casi, però, si tratta semplicemente di wallet disponibili come estensione per browser, accessibili dall’utente tramite le proprie password e chiavi private. Ciò consente un controllo completo sulle proprie crypto, anche se perdere le chiavi potrebbe significare perdere per sempre il portafoglio.

L’alternativa agli hot wallet è rappresentata dai cold wallet (o hardware wallet), ovvero portafogli fisici non connessi a Internet su cui detenere crypto in modo estremamente sicuro. I sistemi sono completamente criptati, e le transazioni richiedono sempre una conferma fisica da parte dell’utente.

Tuttavia, sono un po’ limitati e macchinosi per alcune operazioni, come ad esempio il trading.

Ecco una lista dei migliori wallet per Ripple Coin in circolazione.

Ledger Nano S Plus e Ledger Nano X

Ledger Nano è sicuramente il miglior wallet per Ripple per sicurezza, crittografia e prezzo accessibile. Molto simile a una chiavetta USB, questo portafogli hardware permette di conservare le proprie monete virtuali ed è compatibile con Windows, MacOS e Linux. È possibile utilizzare Ledger Nano S e Ledger Nano X anche con Chrome OS o impostarli via smartphone. Consigliamo questo wallet per XRP per chi nutre più di una semplice curiosità per le criptovalute.

Trezor One e T

Trezor è un wallet hardware perfetto per tenere al sicuro le criptovalute, grazie alla crittografia e all’assenza di connessione al web. Trezor One integra un display ed è compatibile con più piattaforme, ma per molte operazioni servirà collegare un dispositivo (cosa che non accade con Trezor Model T). Entrambi consentono di archiviare più di 1000 token diversi.

Pro e Contro di Ripple Coin

Pro Contro Pro governance centralizzata

velocità transazioni via rete di pagamento p2p

supportato da banche e istituti finanziari

valore relativamente basso, accessibile

alto potenziale Contro non minabile

open source

prezzo molto variabile

meno conosciuto di altre cripto

rivalità con SWIFT

Differenze tra Ripple e Bitcoin

La prima differenza che salta all’occhio tra Ripple e Bitcoin è il loro valore, che nel caso di Ripple risulta decisamente più accessibile. Questo però è un bene per i piccoli investitori, che si possono avvicinare anche con piccole somme di denaro al mondo delle criptovalute e acquistare quindi XRP con un rischio relativamente basso.

A differenza di quanto accade per Bitcoin, inoltre, l’attività di mining non è fattibile per Ripple: tutte le unità che concorrono ai 100 miliardi di Ripple sono infatti già presenti sul mercato. Queste vengono invece rilasciate a fasi alterne da Ripple Inc., ma non sono note le tempistiche che porteranno alla completa circolazione di tutti gli XRP. Se si vuole approfondire il processo di mining dei Bitcoin, consigliamo di leggere attentamente questa guida.

Anche la rete digitale di Bitcoin è molto differente rispetto a quella di Ripple. Se nel primo caso abbiamo una rete decentralizzata, che coinvolge tutti gli utenti e che non ha un’azienda ben definita alle spalle, con XRP invece tutto viene gestito da una posizione centrale, con i vantaggi e gli svantaggi che questo comporta.

Infine, sebbene siano piuttosto veloci entrambi, anche i tempi di transazione appaiono abbastanza differenti. Un’operazione con Bitcoin impiega circa 10 minuti per essere verificata e accreditata. Con Ripple invece queste tempistiche si abbassano a 5-10 secondi.

Conclusioni e Opinioni su Ripple Coin

Abbiamo visto come Ripple sia una criptovaluta molto interessante, soprattutto per la velocità delle transazioni e le commissioni quasi azzerate che offre. Ciò la rende ampiamente utilizzabile nei pagamenti internazionali, che possono essere effettuati in modo immediato senza spendere cifre esorbitanti.

Inoltre, il valore di Ripple negli anni e il suo prezzo molto basso rispetto ad altre criptovalute hanno dato la possibilità di accumulare token gradualmente.

Parliamo, in sintesi, di una criptovaluta molto accessibile e largamente utilizzata anche dalle istituzioni, che possono effettuare trasferimenti di denaro in modo simultaneo risparmiando tempo e risorse.

Alcuni limiti sono legati alla distribuzione della fornitura di monete e al livello di centralizzazione, un elemento non molto apprezzato dagli amanti della finanza decentralizzata e dai sostenitori di Bitcoin.

In ogni caso, come accade con qualsiasi criptovaluta, investire in Ripple richiede un certo livello di conoscenza e una buona dimestichezza con le piattaforme di scambio, motivo per cui bisogna sempre studiare in modo approfondito tutti gli elementi utili per la propria strategia.

Pertanto, l’approccio migliore per chi desidera investire in criptovalute rimane una ricerca diligente e una valutazione ponderata delle potenziali implicazioni finanziarie.

Domande frequenti su Ripple Coin Cosa sono i portafogli Wallet? Il wallet o (e-wallet) è il portafoglio virtuale (software o hardware) in cui è possibile conservare le criptovalute ottenute da attività di mining, con l’acquisto diretto della valuta o con lo scambio. Ogni wallet è personale e protetto da password (o altri sistemi di sicurezza), in modo che solo il proprietario può accedere al portafoglio e controllare il quantitativo di criptovaluta rimanente. Come iniziare con le criptovalute? Per iniziare a investire in criptovalute è necessario affidarsi a un broker online che mette a disposizione una o più piattaforme di trading Criptovalute è necessario versare un deposito minimo che varia in base alle richieste del broker. Un altro procedimento è quello di comprare e vendere valute digitali tramite le piattaforme dette exchange. Quali sono le principali criptovalute? Oltre alla famosa e popolare Bitcoin le criptovalute più importanti in termini di capitalizzazione di mercato al momento sono: Ethereum

Tether

USD Coin

Terra

Ripple XRP

Cardano

Solana

Avalanche

Binance USD Per conoscere le caratteristiche delle criptovalute più importanti del momento consulta la sezione: Le Migliori Criptovalute È possibile minare Ripple Coin? Ripple coin, conosciuto anche come XRP, al contrario delle altre criptovalute come bitcoin, ethereum e litecoin, non può essere minato. Rispetto agli altri il sistema di Ripple si basa su un funzionamento diverso e non può essere generato da un computer. La valuta quindi pur basandosi su un sistema decentralizzato non si potrà minare e sarà impossibile ottenerla attraverso questo metodo. Conviene investire in Ripple Coin? Rispondere a questa domanda richiede una valutazione individuale dei rischi e delle opportunità. Come con qualsiasi investimento, è consigliabile condurre una ricerca approfondita, comprendere il contesto di mercato e considerare il proprio profilo di rischio prima di prendere una decisione. In generale, il momento più adatto a comprare Ripple è quando il suo prezzo è basso, nell’ottica di rivenderlo a un valore maggiore. Cos’è successo tra Ripple e la SEC? Tra Ripple e la SEC c’è stata una causa legale. Quest’ultima ha accusato Ripple Labs, l’azienda dietro Ripple, di aver venduto XRP come una “security non registrata”. Questo ha scatenato una serie di eventi legali e ha suscitato incertezza riguardo allo status regolamentare di XRP. È importante, quindi, seguire gli sviluppi legali e regolamentari.

Le Nostre Guide

