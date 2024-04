Borroe Finance ($ROE), Floki Inu (FLOKI) e Avalanche (AVAX) sono emerse nella lista delle migliori criptovalute da tenere d’occhio quest’anno. I recenti sviluppi di questi migliori altcoin hanno portato a considerarli come progetti rivoluzionari.

Scopriamo perché si tratta delle migliori criptovalute in cui investire quest’anno.

>>TUTTO QUEL CHE DEVI SAPERE SUI TOKEN $ROE<<

Borroe Finance rappresenta un investimento adatto nel 2024

Borroe Finance ($ROE) è apparsa nella lista delle criptovalute da tenere d’occhio per una rapida crescita nel 2024. Considerando le sue prestazioni durante la prevendita pubblica, gli investitori ritengono che $ROE abbia il potenziale per offrire rendimenti significativi prima della fine dell’anno. La crescente domanda di $ROE conferma ulteriormente questa prospettiva per la nuova ICO.

Borroe Finance ($ROE) ha fatto il suo ingresso nella scena delle criptovalute nel 2023 e ha superato diversi migliori progetti DeFi durante il periodo di crisi. La sua resilienza ha contribuito alla trazione ottenuta, che si riflette nei 3,6 milioni di dollari raccolti durante il round di finanziamento della prevendita.

Secondo il suo whitepaper, Borroe Finance ($ROE) è nata per risolvere i problemi di finanziamento degli utenti di Web3 introducendo un marketplace decentralizzato per scambiare i guadagni futuri generati da fatture, abbonamenti e royalties con pagamenti istantanei in contanti.

Gli investitori che hanno investito in Borroe Finance all’inizio della prevendita hanno realizzato il 100% del loro capitale iniziale dopo che $ROE è passata da 0,01 $ a 0,02 $. Dato che $ROE si avvicina al prezzo di quotazione DEX di 0,025 $, gli investitori di Borroe Finance si aspettano un ulteriore guadagno del 25% sul loro investimento. Inoltre, gli esperti ritengono che Borroe Finance ($ROE) offrirà enormi rendimenti nel lungo periodo, quando il mercato rialzista si svilupperà completamente.

>>SCOPRI I TOKEN $ROE ORA<<

Binance Pay accetterà Floki Inu come opzione di pagamento

Binance Pay ha aggiunto Floki Inu (FLOKI) come metodo di pagamento accessibile ai suoi 12 milioni di utenti. Il 3 aprile, tramite il suo sito ufficiale, l’azienda ha annunciato che Floki Inu (FLOKI) può ora essere utilizzato per scopi transazionali. Questo sviluppo segna un traguardo per la meme coin a tema canino, in quanto attira l’utilità.

Floki Inu (FLOKI) ha fatto parlare di sé negli ultimi tempi per la sua affermazione nel panorama delle criptovalute. Secondo un recente rapporto, FLOKI e TokenFi saranno presenti al prossimo Campionato mondiale di tennis da tavolo che si terrà in Corea del Sud ad aprile. Si prevede che il torneo attirerà circa 450 milioni di spettatori in tutto il mondo.

Mentre questi sviluppi sono presumibilmente rialzisti, Floki Inu (FLOKI) ha registrato un calo di prezzo del 17,5% da 0,000240 $ a 0,000198 $ tra il 30 marzo e il 3 aprile. Gli analisti suggeriscono che questa correzione porterà a un rialzo dei prezzi nei prossimi giorni. In particolare, prevedono che Floki Inu (FLOKI) raggiungerà quota 0,000245 $ nelle prossime settimane, indicando un calo del 23,7% del suo prezzo.

L’analista afferma che il ritracciamento di Avalanche è sano

Il famoso analista di grafici Rekt Capital ha condiviso una panoramica della posizione di Avalanche (AVAX) in un recente post su X. Nel tweet del 30 marzo, Rekt Capital ha sottolineato che Avalanche (AVAX) ha assistito a un calo dopo aver fatto un rialzo verso la regione dei 65,00 $ e 70,00 $. Nonostante ciò, ha tranquillizzato la community di Avalanche affermando che la discesa è stata salutare per AVAX in quanto potrebbe spingere la criptovaluta a tornare al livello indicato.

In precedenza l’analista aveva sottolineato che Avalanche (AVAX) sarebbe scesa ai suoi minimi nel dicembre 2023 tra 44,00 $ e 49,00 $. Si prevede che AVAX si mantenga a questo livello prima di risalire verso le zone di prezzo di 65,00 $ ed eventualmente 70,00 $. Nonostante ciò, se la pressione ribassista persiste e i rialzisti su Avalanche perdono la presa, AVAX potrebbe rivisitare il minimo di 32,66 $.

Avalanche (AVAX) è scesa del 6,5% da 53,32 $ del 31 marzo a 49,81 $ del 3 aprile. Se la previsione dell’analista si concretizzasse e AVAX tornasse a quota 65,00 $ e 70,00 $, ciò si tradurrebbe in un aumento potenziale del 30,4% e del 40,5% del valore di mercato del token Avalanche. Nel frattempo, gli osservatori del mercato stanno monitorando Avalanche (AVAX) in cerca di un’opportunità per lanciarsi nel rialzo previsto prima che si verifichi.

Scopri di più su Borroe Finance ($ROE) qui:

Visita la prevendita di Borroe Finance | Unisciti al gruppo Telegram | Segui Borroe Finance su Twitter

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.