The DeFiant Ones: Donald Trump e le criptovalute

Donald Trump, autoproclamatosi Crypto President, ha lanciato in via ufficiale il progetto The DeFiant Ones. Di cosa si tratta? Bella domanda. Di certo, ha a che fare con la finanza decentralizzata, con tutta probabilità mira all’ambito delle criptovalute, tecnologia su cui il tycoon ha cambiato radicalmente idea di recente, rispetto a quando, solo tre anni fa, definì Bitcoin una truffa .

Donald Trump annuncia The DeFiant Ones

L’annuncio è giunto con un post pubblicato sulla piattaforma Truth, da lui stesso fondata dopo l’esclusione dagli altri social. Lo riportiamo di seguito in forma tradotta.

Per troppo tempo, l’americano medio è stato schiacciato dalle grandi banche e dalle élite finanziarie. È tempo di prendere posizione, insieme.

C’è anche il link a un canale Telegram (t.me/defiant1s) già attivo, che però non chiarisce la natura dell’iniziativa. Questo il messaggio di presentazione, datato 15 agosto.

Benvenuti a The DeFiant Ones, l’unico canale Telegram ufficiale per il progetto DeFi di Trump! Siamo entusiasti di avervi nella nostra crescente comunità. Si prega di notare che questo è l’UNICO canale ufficiale per il nostro progetto. Restate vigili e non cadete in imitazioni o truffe: il nostro team non vi manderà mai un messaggio privato per primo. Costruiamo insieme il futuro della finanza. Siate DeFiant!

I messaggi successivi promettono l’arrivo di ulteriori aggiornamenti. Potrebbe trattarsi di una piattaforma per le criptovalute, così come di una moneta virtuale o di un magazine di informazione sul tema.

Nel mese di luglio, la società AMG Software Solutions ha registrato marchi come “Be DeFiant”, “World Liberty” e “World Liberty Financial”, quest’ultimo con l’obiettivo dichiarato di fornire informazioni finanziarie nel territorio della finanza decentralizzata (DeFi) .

Donald Jr. ed Eric, due dei figli dell’ex presidente, hanno espresso di recente la volontà di lanciare un progetto indirizzato alle comunità non servite dai servizi bancari tradizionali, in particolare per quanto riguarda l’erogazione dei prestiti.