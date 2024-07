Trump a Bitcoin 2024: gli USA e le criptovalute

Se vinceranno queste elezioni, ognuno di voi se ne andrà . Con queste parole, Donald Trump si è rivolto al pubblico presente alla conferenza Bitcoin 2024 di Nashville (Tennessee), per commentare l’esito nefasto di un’eventuale vittoria democratica alle presidenziali di novembre. La sua partecipazione all’evento è stata annunciata nelle scorse settimane.

Bitcoin 2024: l’intervento di Donald Trump

Il tycoon, autodefinitosi Crypto President, ha illustrato quella che è la sua visione relativa alle criptovalute, profondamente cambiata rispetto a quella del periodo trascorso alla Casa Bianca, quando definì la moneta virtuale al pari di una truffa.

In sintesi, si è dichiarato favorevole a sostenere lo sviluppo dell’industria statunitense del mining, anche attraverso un abbassamento dei costi dell’energia, fortemente contrario all’ipotesi di istituire il dollaro digitale (opinione già condivisa di recente) e possibilista in merito alla creazione di riserve strategiche di BTC detenute dagli USA. Qui sotto lo streaming in forma integrale dell’intervento di Trump sul palco dell’evento Bitcoin 2024.

Trump non ha nemmeno perso occasione per attaccare Gary Gensler, numero uno della Securities and Exchange Commission dall’elezione di Joe Biden, ritenuto responsabile di una politica che avrebbe messo i bastoni tra le ruote al mondo delle criptovalute. Ha affermato di volerlo in caso di elezione.

Il prezzo di Bitcoin è tornato a sfiorare i 69.700 dollari, con un +3% circa nelle ultime 24 ore.

Kamala Harris, la grande assente

Restando in tema, gli organizzatori dell’evento hanno affermato di aver discusso con Kamala Harris la sua presenza all’evento, ricevendo però alla fine un rifiuto.

La posizione della candidata democratica alle prossime elezioni in merito alle criptovalute è quella che abbiamo riportato la scorsa settimana in un articolo dedicato: non si registrano fin qui vere e proprie dichiarazioni in merito, la sua visione è dunque da ritenere in linea con quella dell’amministrazione attuale a proposito di regolamentazione, tassazione e così via.