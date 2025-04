Il Bitcoin è la criptovaluta principale e più conosciuta all’interno del mercato degli asset digitali. Le fluttuazioni del valore del Bitcoin possono influenzare l’intero settore, generando aumenti o crolli delle altcoin.

Inoltre, negli ultimi anni, il Bitcoin ha raggiunto lo status di “bene rifugio” al pari dell’oro, cosa che ha portato singoli individui e istituzioni a investire nella criptovaluta.

Molti però preferiscono farlo restando nell’anonimato, utilizzando alcuni metodi alternativi anziché affidarsi a un exchange centralizzato (CEX).

In questo articolo vedremo come comprare Bitcoin in modo anonimo, i metodi per farlo e gli effettivi rischi e vantaggi.

I metodi per comprare il Bitcoin in modo anonimo

Prima di tutto, dobbiamo specificare che non c’è modo di comprare il Bitcoin in modo completamente anonimo. Le transazioni nel settore delle criptovalute sono tracciabili tramite la blockchain, inoltre gli acquisti in BTC con carta di credito richiedono all’utente di utilizzare il suo vero nome e cognome.

Molte piattaforme inoltre richiedono la verifica KYC che prevede l’invio di documenti e fotografie per il controllo dell’identità.

Ci sono comunque dei metodi per acquistare il Bitcoin senza dover necessariamente effettuare la verifica e quindi mantenere un livello più alto di privacy. Vediamo quali sono quelli più utilizzati.

Prelievi dagli ATM Bitcoin

Il metodo più semplice e immediato per comprare Bitcoin in modo anonimo è utilizzare un Bitcoin ATM. Questi particolari sportelli automatici funzionano 24 ore al giorno, sette giorni su sette e permettono di comprare direttamente criptovalute, tra cui il BTC.

Dopo il pagamento, le criptovalute acquistate vengono inviate all’indirizzo del proprio wallet, a patto che questo sia compatibile con i Bitcoin ATM.

Bisogna tenere conto però di alcuni fattori. Prima di tutto, i Bitcoin ATM non sono facili da trovare, soprattutto in Italia dove si trovano solo in alcune città e in specifiche posizioni.

Inoltre, i costi delle commissioni sono molto alti e possono arrivare fino al 10%.

Infine, questo metodo permette di comprare il Bitcoin in modo anonimo solo se in importi bassi. Una volta superata una soglia, il Bitcoin ATM chiederà all’utente di identificarsi tramite procedura KYC.

Comprare Bitcoin su un exchange decentralizzato senza KYC

Nel settore delle criptovalute è possibile comprare, vendere e scambiare asset digitali su un exchange centralizzato (CEX) o decentralizzato (DEX).

Come specificato, gli exchange centralizzati prevedono una registrazione con verifica KYC, in quanto sono necessari per evitare il rischio di riciclaggio.

D’altra parte, i CEX forniscono anche una sicurezza in più all’utente, in quanto permettono scambi sicuri del BTC.

Chi vuole acquistare il Bitcoin in modo anonimo tramite un exchange, solitamente utilizza quelli decentralizzati senza KYC.

Utilizzando questi DEX, sulla blockchain verranno registrati solo gli indirizzi dei wallet e non le informazioni private di chi ha partecipato alla transazione.

Tuttavia, lo scambio del Bitcoin in modo anonimo tramite un DEX può comunque rivelarsi più rischioso, specialmente quando si tratta di muovere grandi quantità di BTC.

Va anche detto che anche sui DEX non sarà possibile comprare il BTC nel totale anonimato, specialmente se si utilizzano carte di credito o altri metodi di pagamento online come Paypal.

È possibile quindi sfruttare i cosiddetti privacy token, ovvero delle criptovalute come Monero (XMR) che permettono di scambiarle con il Bitcoin sui DEX, per avere una maggiore privacy.

Comprare Bitcoin in contanti tramite lo scambio diretto

Alcune piattaforme permettono agli utenti di effettuare scambi diretti del Bitcoin, tramite un acquisto in contanti.

Pertanto, il trasferimento dal wallet del venditore avviene solo dopo il pagamento in contanti, dopo un incontro personale.

Questo è il metodo meno consigliato, in quanto comporta rischi per la sicurezza personale, specialmente quando si vogliono effettuare scambi con perfetti sconosciuti.

Perché comprare il Bitcoin in modo anonimo

Quando si associano le criptovalute all’anonimato, si tende sempre a pensare a pratiche illecite. In realtà, non è sempre così.

Alcuni utenti vogliono mantenere la propria privacy sul Web, in modo da ridurre il rischio di attacchi da parte di hacker e salvaguardare così i propri dati personali.

I wallet contenenti Bitcoin sono una preda ambita dagli hacker, per questo i trader che acquistano la criptovaluta spesso preferiscono farlo in modo anonimo.

Inoltre, gli appassionati di gambling che giocano sui crypto casino, potrebbero voler mantenere le transazioni, così come le vincite difficilmente tracciabili.

Il Bitcoin è un metodo di pagamento anonimo?

Quando si parla di Bitcoin e di criptovalute in generale, si tende a pensare che questi metodi di pagamento siano completamente anonimi.

Tuttavia, la decentralizzazione del settore e l’assenza di enti governativi, banche o terze parti non rende le transazioni in Bitcoin completamente anonime.

In generale, i pagamenti in Bitcoin si rivelano più anonimi rispetto a quelli con carta di credito, ma molto meno del denaro contante.

Questo perché la compravendita del Bitcoin, così come scambi e pagamenti, vengono registrati sulla blockchain.

La blockchain è un database condiviso sulla rete e immutabile che permette l’esecuzione di transazioni automatiche attraverso gli smart contract.

Sulla blockchain vengono quindi registrati importo, indirizzo del mittente e del destinatario per ogni transazione in Bitcoin.

Quando si effettuano transazioni con un wallet non-custodial su un DEX senza KYC, l’indirizzo registrato sulla blockchain si riferirà solamente al proprio portafoglio.

Nel caso invece si effettua una transazione tramite un exchange centralizzato con verifica KYC, insieme all’indirizzo dei wallet saranno associate anche le identità di acquirenti e venditori.

Best Wallet: il miglior modo per comprare Bitcoin in modo anonimo

Best Wallet è un wallet non-custodial molto apprezzato per la sua interfaccia intuitiva e per le sue funzioni.

Il portafoglio si può scaricare gratuitamente sotto forma di app per dispositivi mobili iOS e Android, sia cercandolo sui rispettivi store, sia tramite il link presente sul sito ufficiale.

Tra le sue funzioni più interessanti troviamo il Best DEX, ovvero un exchange decentralizzato integrato tramite il quale è possibile comprare il Bitcoin rimanendo nell’anonimato.

Tramite il Best DEX sarà possibile comprare il BTC controllando i costi di commissione di diversi provider che non prevedono KYC.

Infatti, una volta installata l’app, sarà sufficiente fornire delle credenziali di base come un nome utente e una e-mail, per poi scegliere tra vari sistemi di sicurezza come autenticazione biometrica o 2FA (verifica a due fattori).

Chiaramente, anche tramite Best Wallet l’acquisto del Bitcoin avviene tramite carta di credito, quindi comunque si lascerà una traccia del proprio nome.

Sul Best DEX è possibile trovare anche altre criptovalute come Ethereum, Shiba Inu o BNB, mentre tramite la funzione Upcoming Tokens sarà possibile investire nelle presale delle criptovalute emergenti.

Il Best Wallet dispone anche del BEST, un token nativo che consente di effettuare scambi con costi di transazione più bassi e di partecipare alla governance della piattaforma.

Alternative a Best Wallet per comprare Bitcoin

Per chi preferisce usare altri metodi rispetto al Best Wallet, ecco una rassegna delle alternative più comuni per comprare il Bitcoin restando nell’anonimato.

Margex

Margex è una piattaforma simile a Best Wallet, in quanto unisce funzionalità di wallet a quelle di un DEX senza KYC.

Si tratta di una delle soluzioni più usate dagli investitori, in quanto presenta commissioni basse e permette di acquistare asset come Bitcoin ed Ethereum nell’anonimato.

Pertanto, non ci sarà alcuna verifica dell’identità richiesta per la compravendita del BTC. Inoltre, la piattaforma presenta funzioni di copy tradinhg e capacità di trading con leva fino al 100x.

Kraken

Uno degli exchange più utilizzati, in realtà Kraken non permette di comprare il Bitcoin in modo completamente anonimo, ma vanta una protezione dei dati personali elevatissima.

Pertanto, può risultare una buona scelta per chi magari vuole una soluzione sicura, con protocolli elevati e una gestione dei dati dell’utente di alto livello.

La piattaforma richiede la verifica dell’identità e permette di acquistare tantissime criptovalute, tra cui ovviamente anche il BTC.

XTB

A differenza dei wallet e degli exchange, XTB è un broker online che si pone come intermediario per effettuare trading di diversi asset digitali.

Su XTB è possibile comprare il Bitcoin tramite l’acquisto di contratti derivati, legati al valore della criptovaluta. Per questo è possibile speculare sulle variazioni del valore del BTC senza effettivamente comprare l’asset.

Tuttavia, per poterlo fare occorre comunque effettuare una verifica KYC. Il livello di privacy però resta più alto rispetto a quello di un exchange centralizzato, in quanto il trading CFD (contratti per differenza) si rivela più sicuro per i dati personali.

Come comprare Bitcoin in modo anonimo con Best Wallet

Il primo passo consiste nel cercare “Best Wallet” sullo store del proprio dispositivo mobile, sia iOS che Android. Una volta installata l’app, sarà sufficiente seguire le istruzioni guidate per configurare il portafoglio digitale.

Per garantire la massima protezione, l’app richiederà di impostare un PIN sicuro e abilitare l’autenticazione biometrica.

Inoltre, verrà proposta la generazione e il salvataggio della seed phrase, elemento chiave per il recupero del wallet in caso di smarrimento.

Dalla schermata principale dell’app, è possibile accedere alla funzione di acquisto cliccando su “Buy” posizionato in alto a sinistra. Tra le criptovalute disponibili, si dovrà selezionare Bitcoin per procedere.

Dopo aver indicato la valuta fiat da utilizzare e l’importo desiderato, l’app mostrerà automaticamente l’equivalente in Bitcoin o satoshi.

A questo punto, sarà possibile scegliere un provider tra quelli disponibili che non richiedono verifica dell’identità.

Nella sezione “Metodo di pagamento”, si seleziona la carta di credito, si inseriscono i dati richiesti e si conferma l’operazione.

Il trasferimento dei Bitcoin al wallet potrebbe richiedere alcuni minuti: un’attesa normale che non deve destare preoccupazioni.

Vantaggi e svantaggi nel comprare il Bitcoin anonimamente

Prima di comprare il Bitcoin in modo anonimo, occorre considerare quali sono i vantaggi così come i rischi. Qui di seguito riportiamo quelli principali di cui tenere conto.

Vantaggi

I vantaggi prevedono la possibilità di comprare il BTC con una maggiore livello di privacy e di evitare le verifiche complesse come quella KYC.

Privacy elevata

Effettivamente, l’unico motivo che può spingere un utente a rimanere nell’anonimato per la compravendita e lo scambio di BTC è la tutela della privacy.

Chiaramente, per ottenere un alto livello di privacy è necessario comprare il Bitcoin tramite piattaforme decentralizzate.

Niente verifiche

Acquistando il Bitcoin in modo anonimo tramite DEX o Bitcoin ATM consente di evitare le verifiche KYC che in alcuni casi possono risultare lunghe e complesse.

Queste infatti richiedono l’invio di documenti personali come la carta d’identità e un’immagine dell’utente che tiene in mano il documento richiesto. Inoltre, molte piattaforme possono effettuare una verifica manuale dei documenti, cosa che rallenta il processo di registrazione e rischia di far perdere buone opportunità di trading.

Svantaggi

Tra i principali svantaggi dell’acquisto di Bitcoin in modo anonimo, troviamo le commissioni elevate, i rischi legati alle piattaforme non regolamentate e l’utilizzo della carta di credito.

Commissioni elevate

Abbiamo visto nell’articolo che comprare i Bitcoin tramite carta di credito su DEX senza KYC o su un Bitcoin ATM richiede commissioni molto elevate.

Sui DEX, i costi di transazione possono arrivare fino a 5%, mentre sui Bancomat ATM si parla quasi del 10-20% rispetto al valore spot del BTC.

Niente anonimato con carta di credito

Mantenere l’anonimato completo quando si paga con carta di credito è praticamente impossibile. Sui DEX non viene richiesta la verifica dell’identità tramite KYC, tuttavia per gli acquisti con carta di credito è comunque necessario fornire il nome completo.

Niente regolamentazioni

Molte piattaforme decentralizzate che non prevedono verifica KYC non sono regolamentate. Queste possono avere le proprie sedi in paesi offshore con normative più permissive, cosa che da un lato favorisce uno scambio più libero di criptovalute, ma allo stesso tempo non fornisce alcuna tutela in caso di problemi.

Ad esempio, se si viene truffati in uno scambio del Bitcoin o se magari si hanno problemi con il trasferimento dei BTC al proprio wallet, non sarà possibile rivolgersi ad alcun ente.

Conclusione su come comprare Bitcoin anonimamente

Nell’articolo, abbiamo visto che comprare Bitcoin in modo completamente anonimo è molto difficile, ma utilizzando alcuni strumenti è possibile farlo senza dover effettuare la verifica dell’identità.

In generale, l’anonimato totale non è mai garantito, specialmente quando si utilizzano metodi di pagamento tracciabili come le carte di credito.

Tuttavia, attraverso piattaforme decentralizzate, Bitcoin ATM o wallet non-custodial come Best Wallet, è possibile ridurre significativamente la propria esposizione e preservare la privacy delle proprie transazioni.

È fondamentale bilanciare la necessità di anonimato con la consapevolezza dei costi elevati, delle possibili vulnerabilità in termini di sicurezza e dell’assenza di protezione legale in caso di problemi.

Per chi desidera operare con maggiore riservatezza nel mondo delle criptovalute, strumenti come Best Wallet sono una soluzione pratica e relativamente sicura, inoltre offrono una serie di funzionalità interessanti.

Domande Frequenti

È possibile comprare Bitcoin anonimamente?

No, l’anonimato assoluto non è mai garantito. Anche utilizzando piattaforme senza KYC, l’uso di una carta di credito o di un wallet che in passato ha interagito con servizi centralizzati può compromettere la privacy.

Qual è il metodo migliore per acquistare Bitcoin in modo anonimo?

Il metodo più vicino all’anonimato totale è lo scambio diretto in contanti o l’utilizzo di Bitcoin ATM per piccoli importi. Tuttavia, entrambi i metodi comportano limiti e rischi specifici, come commissioni elevate o problemi di sicurezza personale.

Usare un exchange decentralizzato senza KYC garantisce la privacy?

Sì, in parte. Alcuni exchange decentralizzati non richiedono KYC e non raccolgono informazioni personali, ma se si utilizzano metodi di pagamento tracciabili come carte o bonifici, l’anonimato viene compromesso.

Comprare Bitcoin senza KYC è legale?

Nella maggior parte dei Paesi, non è illegale acquistare Bitcoin senza KYC. Tuttavia, molte giurisdizioni regolano l’attività delle piattaforme di scambio, e l’utilizzo di strumenti anonimi può essere malvisto in determinati contesti. È sempre bene verificare le normative locali.

Best Wallet è un metodo sicuro per comprare Bitcoin?

Best Wallet utilizza tecnologie avanzate di sicurezza come Fireblocks MPC-CPM e consente di mantenere il controllo completo delle proprie chiavi private. Inoltre, offre la possibilità di acquistare Bitcoin tramite provider che non richiedono KYC, combinando privacy e facilità d’uso.

Si può rimanere anonimi comprando Bitcoin con carte di credito?

Solo parzialmente. Anche se la piattaforma non richiede KYC, le informazioni associate alla carta di credito (come il nome dell’intestatario) sono comunque tracciabili dai circuiti bancari.

Che cosa significa KYC?

KYC è l’acronimo di Know Your Customer (Conosci il tuo cliente) e indica un insieme di procedure adottate da aziende e istituzioni finanziarie per verificare l’identità dei propri clienti. Queste pratiche sono obbligatorie per legge in molti settori, inclusi quelli legati alle criptovalute.

In collaborazione con ClickOutMedia