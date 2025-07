myPOS Go 2, il terminale smart e portatile: non perdere l'offerta a soli 14 euro

Fino al 15 agosto 2025, hai l’opportunità di acquistare myPOS Go 2, il POS portatile smart, a soli 14,90 euro (IVA esclusa) invece di 29 euro. Una promozione limitata per chi desidera un terminale moderno, autonomo, connesso e sempre pronto all’uso, ovunque si trovi.

Il POS smart che ti segue ovunque

MyPOS Go 2 è un POS tascabile pensato per attività in mobilità e per tutti i professionisti che vogliono eliminare vincoli e costi fissi. Con un design compatto (appena 180 g) e una batteria che dura tutta la giornata, puoi accettare pagamenti contactless, chip & PIN e con banda magnetica, senza bisogno di uno smartphone o Wi-Fi esterno. La connessione è infatti sempre garantita grazie alla SIM 4G integrata e gratuita, con accesso immediato alla rete mobile 3G/4G senza costi aggiuntivi né canoni mensili.

Con myPOS Go 2, paghi solo quando incassi. Nessun canone fisso, nessuna sorpresa. Il piano “Pay-As-You-Grow”, in cui ogni transazione ha commissioni a partire da solo l’1,20%, senza costi nascosti, è perfetto per piccole attività e liberi professionisti con fatturato mensile sotto i 10.000 euro. Per le imprese più strutturate, invece, è disponibile un’offerta personalizzata con condizioni dedicate.

Altre funzionalità incluse in myPOS Go 2:

Ricevute digitali via email o SMS direttamente dal terminale

Modalità multi-operatore per tenere traccia delle prestazioni del personale

Accredito istantaneo dei pagamenti sul tuo conto myPOS gratuito in meno di 3 secondi

Non lasciarti sfuggire questa offerta: myPOS Go 2 a soli 14,90 euro, solo fino al 15 agosto 2025. Un dispositivo professionale, compatto, efficiente e senza costi fissi. Ideale per freelance, negozi, ambulanti, ristoratori e chiunque voglia semplificare i pagamenti e far crescere il proprio business.