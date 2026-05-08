Luce e Gas a costo fisso per un anno con Octopus Energia

Passa subito a Octopus Energia per ottenere un anno di Luce e Gas a costo fisso. In altre parole, anche se il mercato cambia, il prezzo della materia prima non cambia per te. Goditi 12 mesi di tranquillità e trasparenza in bolletta. Per ottenere tutto questo e molto di più devi semplicemente attivare l’offerta esclusiva online. Si tratta di un’occasione unica che già milioni di utenti stanno beneficiando.

Octopus Fissa 12M è l’opportunità per bloccare il costante aumento del costo della materia prima di luce e gas per una bolletta che premia la tua consapevolezza. Oggi hai anche un vero e proprio risparmio sul costo della materia prima sia di luce che di gas. Quindi non perdere questa occasione visto che è davvero incredibile e unica. Fai anche tu come tutti coloro che hanno deciso di risparmiare davvero!

Oggi il prezzo della materia prima luce è di 0,132 €/kWh bloccato per un anno e la commercializzazione a 6 €/mese. Invece, il prezzo della materia prima gas è di 0,53 €/Smc bloccato per un anno e la commercializzazione a 7 €/mese. Ti ricordiamo che i prezzi di questa promozione sono IVA e imposte escluse e perdite incluse. Inoltre, la potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al tuo attuale contratto potendole cambiare dopo l’attivazione.

Perché scegliere Octopus Energia con luce e gas a costo fisso

Scegliere Octopus Energia con Luce e Gas a costo fisso significa risparmiare sicuramente in un anno e avere tutta la tranquillità di una bolletta che premia i tuoi consumi e non che ti penalizza in base agli aumenti del mercato. Inoltre, con Octopus Energia l’energia rinnovabile diventa accessibile a tutti. Cosa stai aspettando? Entra anche tu nel vero risparmio. Attiva adesso l’offerta esclusiva online.

Rispetto a molte compagnie, questa non adotta pratiche ingannevole e non riserva i vantaggi solo ai nuovi clienti con offerte temporanee che poi aumentano nel tempo. Il risparmio è per tutti ed è per sempre. Accedi quindi a tariffe chiare e senza costi nascosti. Scegli una compagnia flessibile che ti permette di cambiare offerta in qualsiasi momento, senza vincoli e senza doverti preoccupare di controllare ogni bolletta.