 Luce e Gas a costo fisso per un anno con Octopus Energia
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Luce e Gas a costo fisso per un anno con Octopus Energia

Ottieni Luce e Gas a costo fisso per un anno di tranquillità e trasparenza in bolletta grazie all'offerta esclusiva di Octopus Energia.
Luce e Gas a costo fisso per un anno con Octopus Energia
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Ottieni Luce e Gas a costo fisso per un anno di tranquillità e trasparenza in bolletta grazie all'offerta esclusiva di Octopus Energia.
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Passa subito a Octopus Energia per ottenere un anno di Luce e Gas a costo fisso. In altre parole, anche se il mercato cambia, il prezzo della materia prima non cambia per te. Goditi 12 mesi di tranquillità e trasparenza in bolletta. Per ottenere tutto questo e molto di più devi semplicemente attivare l’offerta esclusiva online. Si tratta di un’occasione unica che già milioni di utenti stanno beneficiando.

Attiva Octopus Fissa 12M

Octopus Fissa 12M è l’opportunità per bloccare il costante aumento del costo della materia prima di luce e gas per una bolletta che premia la tua consapevolezza. Oggi hai anche un vero e proprio risparmio sul costo della materia prima sia di luce che di gas. Quindi non perdere questa occasione visto che è davvero incredibile e unica. Fai anche tu come tutti coloro che hanno deciso di risparmiare davvero!

Oggi il prezzo della materia prima luce è di 0,132 €/kWh bloccato per un anno e la commercializzazione a 6 €/mese. Invece, il prezzo della materia prima gas è di 0,53 €/Smc bloccato per un anno e la commercializzazione a 7 €/mese. Ti ricordiamo che i prezzi di questa promozione sono IVA e imposte escluse e perdite incluse. Inoltre, la potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al tuo attuale contratto potendole cambiare dopo l’attivazione.

Perché scegliere Octopus Energia con luce e gas a costo fisso

Scegliere Octopus Energia con Luce e Gas a costo fisso significa risparmiare sicuramente in un anno e avere tutta la tranquillità di una bolletta che premia i tuoi consumi e non che ti penalizza in base agli aumenti del mercato. Inoltre, con Octopus Energia l’energia rinnovabile diventa accessibile a tutti. Cosa stai aspettando? Entra anche tu nel vero risparmio. Attiva adesso l’offerta esclusiva online.

Attiva Octopus Fissa 12M

Rispetto a molte compagnie, questa non adotta pratiche ingannevole e non riserva i vantaggi solo ai nuovi clienti con offerte temporanee che poi aumentano nel tempo. Il risparmio è per tutti ed è per sempre. Accedi quindi a tariffe chiare e senza costi nascosti. Scegli una compagnia flessibile che ti permette di cambiare offerta in qualsiasi momento, senza vincoli e senza doverti preoccupare di controllare ogni bolletta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 mag 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
8 mag 2026
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