Prezzo bloccato per luce e gas 36 mesi con Pulsee e bollette prevedibili

Il mercato dell’energia è sempre più complesso e volatile. Nonostante la stabilità sembra essere diventata un’utopia purtroppo con Pulsee hai prezzo bloccato per luce e gas per ben 36 mesi. In questo modo ti assicuri bollette prevedibili e un bilancio familiare protetto. Cosa stai aspettando? Passa subito a Pulsee Luce e Gas! Inserendo il codice promozionale PUIN245 puoi risparmiare fino a 245 euro sulle forniture.

Attivando una fornitura Pulsee Luce e Gas tra le soluzioni disponibili in questo momento, in fase di attivazione potrai attivare il codice PUIN245 nell’apposito campo. Grazie a questo voucher otterrai 122,50 euro di sconto per ogni punto attivato, fino a un massimo di 245 euro di risparmio sulle forniture di luce e gas. Questo sconto verrà suddiviso in importi di 2,56 euro al mese per 48 mesi su ogni punto di fornitura attivato, rispettivamente per luce e gas.

Grazie al prezzo bloccato di luce e gas per 36 mesi riduci l’esposizione alle oscillazioni dei mercati energetici e aumenti il controllo della spesa domestica. In altre parole ottieni 4 vantaggi pratici immediatamente. Prima di tutto maggiore prevedibilità delle bollette. Secondo, protezione dagli aumenti improvvisi. Terzo, possibilità di pianificare la tua vita con più serenità. Infine, quarto, riduzione dell’incertezza.

Scopri le tariffe Pulsee con prezzo bloccato di luce e gas

Pulsee offre tariffe perfette con prezzo bloccato di luce e gas per 36 mesi ideali per qualsiasi famiglia. Passa subito a Pulsee Luce e Gas e inizia a risparmiare con bollette prevedibili e zero sorprese anche se il mercato è volatile. Dai un’occhiata alle due offerte disponibili per scegliere la soluzione giusta per te.

Luce e Gas Relax 36 mesi Prezzo Luce 0,116 €/kWh Quota vendita luce 114 €/anno per 4 anni, invece di 144 €/anno Prezzo Gas 0,463 €/smc Quota vendita gas 114 €/anno per 4 anni, invece di 144 €/anno



Luce Relax 36 mesi Prezzo Luce 0,116 €/kWh Quota vendita luce 114 €/anno per 4 anni, invece di 144 €/anno

