 Con Octopus Energia puoi bloccare il prezzo di luce e gas 12 mesi
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Con Octopus Energia puoi bloccare il prezzo di luce e gas 12 mesi

Passando a Octopus Energia puoi bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi ed entrare in un mondo di vantaggi incredibili e indispensabili.
Con Octopus Energia puoi bloccare il prezzo di luce e gas 12 mesi
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Passando a Octopus Energia puoi bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi ed entrare in un mondo di vantaggi incredibili e indispensabili.
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Il risparmio è qui proprio oggi! Passando a Octopus Energia puoi bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi. In pratica, farai un anno intero pagando lo stesso costo stabilito oggi sulla materia prima fornita. Basta rimanere sul filo del rasoio del mercato. Scegli di pagare bollette oneste e prevedibili, solo in base ai tuoi consumi e non al sali e scendi del prezzo dell’energia.

Scegli Octopus Fissa 12M

Passare a Octopus Energia è facile e veloce. Fai tutto direttamente dal sito ufficiale, in pochi semplici passaggi. A schermo troverai tutti i dettagli importanti da inserire per completare la configurazione del tuo account, come ad esempio il POD o il PDR, e il tuo IBAN, se scegli l’addebito diretto su conto corrente. La procedura di registrazione richiederà solo 2 minuti. Al resto ci pensa Octopus.

Se nella tua abitazione è già attiva una fornitura di energia elettrica o di gas per uso domestico puoi passare a Octopus Energia e così bloccare il prezzo di luce e gas per un anno. Puoi farlo anche se il contratto è intestato a un’alta persona. A gestire il passaggio, senza interruzioni del servizio ci pensa Octopus Energia. Tu non dovrai fare proprio nulla e goderti il nuovo risparmio. Scopri la nuova offerta dedicata.

Octopus Fissa 12M: l’offerta per bloccare il prezzo di luce e gas

Octopus Fissa 12M è l’offerta perfetta che ti permette di bloccare il prezzo di luce e gas 12 mesi. Cosa stai aspettando? Approfitta subito della promozione e scopri le nuove tariffe attivabili fino e non oltre il 24 giugno 2026.

  • Prezzo Materia prima Luce Bloccato 12 Mesi
    • 0,1199 €/kWh
  • Commercializzazione Materia Prima Luce
    • 6 €/mese
  • Prezzo Materia prima Gas Bloccato 12 Mesi
    • 0,45 €/Smc
  • Commercializzazione Materia Prima Gas
    • 7 €/mese
Scegli Octopus Fissa 12M

Si tratta di un’occasione unica da prendere al volo! Fai anche tu come tantissimi italiani: passa adesso a Octopus Energia!

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
18 giu 2026
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