Remunerazione BBVA dopo i primi 6 mesi: il modo per avere il tasso più alto

Complice l’ultima promozione attiva, continua a crescere l’interesse delle persone nei confronti della remunerazione BBVA dopo i primi 6 mesi. Per chi ancora non lo sapesse, la banca spagnola offre un conto corrente online remunerato al 3% per i primi sei mesi a quanti sottoscrivono un nuovo conto online entro il 30 giugno.

Una volta concluso il periodo promozionale però, a differenza di quanto accade con le altre banche, BBVA propone una remunerazione del conto corrente a lungo termine fino al 31 dicembre 2027, con un tasso di rendimento massimo del 2%. La domanda che tutti si fanno è la seguente: qual è o quali sono le condizioni da soddisfare per ottenere il tasso più alto?

Accreditare lo stipendio o altre due strade alternative

L’accredito dello stipendio sul conto corrente online BBVA consente di beneficiare del 2% lordo sulla liquidità del proprio conto. Gli interessi poi maturati vengono accreditati ogni mese sullo stesso conto, con la possibilità di monitorare la situazione in qualsiasi momento grazie a una applicazione affidabile, completa e gratuita, disponibile sia su Google Play Store (smartphone Android) che su App Store (iPhone).

Se non si ha modo di accreditare lo stipendio sul conto BBVA, la banca online spagnola prevede due alternative che consentono di beneficiare ugualmente del tasso di rendimento più alto della propria liquidità nel conto. La prima consiste nell’effettuare acquisti con la carta di debito associata al conto per una somma complessiva pari ad almeno 1.000 euro al mese; la seconda un investimento in fondi per un controvalore medio mensile pari ad almeno 15.000 euro.

E se non si ha proprio modo di soddisfare nessuno dei tre modi per ottenere il tasso di rendimento più alto, BBVA mette ugualmente a disposizione altre tre opzioni:

1,50% lordo annuo se il saldo mensile del conto è pari ad almeno 50.000 euro;

1,25% lordo annuo se il saldo mensile del conto è pari ad almeno 10.000 euro

0,50% lordo annuo sempre garantito