 Conto online con 3% di remunerazione e cashback per i primi 6 mesi con BBVA
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Conto online con 3% di remunerazione e cashback per i primi 6 mesi con BBVA

In più, sia il conto che la carta di debito sono a canone zero per sempre senza la necessità di soddisfare determinati requisiti.
Conto online con 3% di remunerazione e cashback per i primi 6 mesi con BBVA
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In più, sia il conto che la carta di debito sono a canone zero per sempre senza la necessità di soddisfare determinati requisiti.
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Chi sta valutando di cambiare conto corrente quest’estate può prendere in considerazione la proposta di BBVA, banca spagnola che offre un conto online a zero spese per sempre con il 3% di remunerazione e cashback per i primi sei mesi. Per accedere alla promo non vi sono requisiti da soddisfare, a differenza di quanto accade in altre banche.

Il tasso d’interesse del 3% lordo annuo viene applicato sulla quota di saldo fino a 200.000 euro. In caso di quota eccedente, il tasso d’interesse riconosciuto sopra i 200.000 euro e fino a 1.000.000 di euro è del 2,10%. La promo cashback è invece valida sui primi 280 euro di acquisti di ogni mese per sei mesi dal primo acquisto effettuato con la carta di debito. L’offerta è valida sottoscrivendo un nuovo contro entro il 30 settembre.

Pagina apertura conto BBVA

bbva carta debito

Al termine dei primi sei mesi BBVA riconosce una remunerazione pari al 25% del tasso di remunerazione dei depositi presso la BCE. Il tasso di interesse verrà ricalcolato ogni tre mesi (il giorno precedente all’inizio di ogni trimestre). Per conoscere il tasso della BCE, ogni utente può collegarsi al sito ufficiale ecb.europa.eu.

Incrementando il saldo medio, ciascun correntista BBVA ha l’opportunità di aumentare il tasso di remunerazione garantito. Se ad esempio si ha un saldo mensile pari o superiore a 10.000 euro, il tasso lordo applicato è dell’1,25%, che sale all’1,60% con un saldo mensile di almeno 50.000 euro.

In alternativa, si potrà beneficiare di un tasso del 2,10% accreditando lo stipendio o la pensione, effettuando acquisti con la carta di debito o carta di credito BBVA del valore pari o superiore a 1.000 euro al mese, oppure con un controvalore medio mensile investito in fondi di almeno 15.000 euro (dal conteggio sono esclusi gli ETF).

Infine, BBVA chiarisce che la remunerazione non potrà mai essere inferiore al 25% del tasso della Banca centrale europea fino al 21 dicembre 2027.

Pagina apertura conto BBVA

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Pubblicato il 30 lug 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
30 lug 2026
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