Apri un conto con ING: 4% per 12 mesi e fino a 200€ di cashback

Sei pronto a scegliere una banca che ti fa sentire veramente bene? Tutto quello che ti serve e anche quello che non sapevi poteva servirti lo trovi nel tuo smartphone grazie a questa soluzione totalmente smart. Apri oggi stesso Conto Corrente Arancio: per te il 4% di interesse per 12 mesi con lo stipendio e fino a 200 euro di cashback sui prodotti ING di diverse categorie. Niente male vero? Attiva adesso la tua felicità!

Aggiungiti agli oltre 40 milioni di persone che hanno scelto questa banca. Conto e carte sono a canone zero se accrediti il tuo stipendio o la pensione oppure fino a 30 anni. Non perdere questa occasione! Anche bonifici e prelievi gratuiti sono inclusi nel tuo nuovo conto corrente. Insomma, un mondo di vantaggi per gestire in modo intelligente e avanzato le tue finanze. Fai la mossa giusta che tutti stanno facendo per ottenere sconti e promozioni incredibili.

Conto Corrente Arancio + Conto Arancio: la mossa giusta con ING

Con ING la mossa giusta è aprire Conto Corrente Arancio e Conto Arancio! Due conti molteplici vantaggi. Aprili entrambi e ottieni fin da subito il 4% di interesse sui tuoi risparmi per 12 mesi. La promozione è disponibile fino al 30 luglio 2026. Aprendo Conto Corrente Arancio seleziona anche Conto Arancio, il conto deposito con i super poteri. Poi fai un primo bonifico sia sul conto corrente che sul conto deposito entro il 31 agosto 2026.

Per completare l’operazione e ottenere i vantaggi della promozione accredita stipendio, pensione o almeno 1000 euro sul conto corrente e continua a riceverli ogni mese. In questo modo hai il 4% di interesse lordo per 12 mesi sui tuoi risparmi, fino a 50 mila euro. Niente male vero? Ad esempio, se depositi 30 mila euro dopo 12 mesi otterrai 1200 euro di interessi.

Infine, scegliendo prodotti ING di diverse categorie, extra al conto corrente e al conto deposito, come ad esempio Banking, Assicurazioni e Investimenti, accumuli cashback fino a 200 euro.