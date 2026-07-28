Assicurazione di viaggio gratuita e zero commissioni sul cambio valuta con TF Mastercard Gold

Ad agosto milioni di italiani si concederanno la classica vacanza estiva all’estero per staccare una o due settimane dal lavoro. Per diverse persone sarà il primo viaggio oltre i confini nazionali, con domande legittime sull’assicurazione e le commissioni relative al cambio valuta in quei Paesi dove la moneta principale è diversa dall’euro.

Una risposta in tal senso arriva da TF Mastercard Gold, la carta di credito della banca online TF Bank, che oltre a proporre una quota annuale gratuita include anche un’assicurazione di viaggio completa e non prevede alcuna commissione sul cambio valuta. Per richiederla è sufficiente compilare il modulo disponibile sulla pagina dedicata.

L’assicurazione di viaggio della carta di TF Bank include la copertura da infortuni, malattia e annullamento viaggio (fino a 3.000 euro), oltre al rimborso nell’eventualità che i propri bagagli vengano smarriti tra un volo e l’altro (fino a 2.500 euro). Per usufruire della polizza è sufficiente pagare almeno il 50% del proprio viaggio tramite la carta di credito della banca svedese.

Un altro vantaggio per i viaggiatori è l’assenza di commissioni sui cambi e sull’utilizzo della carta stessa all’estero. Ciò rappresenta un vantaggio significativo, in particolare per chi ama trascorrere ogni anno una o più settimane in un Paese extra Ue, con un risparmio considerevole in termini di euro da reinvestire nel budget della vacanza.

Sempre a proposito di vacanza, la TF Mastercard Gold permette di prelevare contanti presso gli ATM che accettano le carte appartenenti al circuito Mastercard sia in Italia che all’estero. Ai prelievi viene applicata una commissione di 3,90 euro, mentre gli interessi hanno inizio dalla data del prelievo.

Infine, la carta di credito della banca svedese online TF Bank offre pagamenti rateali flessibili, con la possibilità di godersi fino a 55 giorni senza interessi su ogni acquisto. I clienti della carta possono poi decidere di pagare tutto in una volta o a rate.