Carta di credito online a canone zero con la banca svedese TF Bank

Tra le carte di credito online più interessanti del momento si annovera la TF Mastercard Gold, la carta emesse dalla banca svedese TF Bank che propone una quota annuale gratuita. E il dettaglio da non trascurare è che si tratta di una misura permanente, dato che il canone continua a rimanere gratuito anche dopo il primo anno.
Inoltre, in un periodo di vacanze come questo, può trasformarsi in un vantaggio significativo per le tante persone che andranno all’estero. Infatti nonostante il canone gratuito, i titolari della carta beneficiano di un’assicurazione di viaggio completa e dell’assenza di commissioni sul cambio valuta.
Tutti i vantaggi della carta di credito svedese TF Mastercard Gold
Il principale vantaggio della carta di credito TF Mastercard Gold è il canone gratuito, non solo per il primo anno ma anche per quelli successivi. Da segnalare anche l’assenza di commissioni sul cambio valuta e sull’utilizzo della carta all’estero, come avviene invece regolarmente con la stragrande maggioranza delle altre carte.
Sempre a proposito di servizi gratuiti, la carta emessa dalla banca online svedese TF Bank offre un’assicurazione di viaggio completa senza costi. Nella polizza rientrano la copertura da malattie, infortuni, annullamento viaggio (fino a 3.000 euro) e il rimborso per bagagli smarriti (fino a 2.500 euro).
A tutto questo poi si aggiunge la possibilità di effettuare acquisti sia online che nei negozi fisici senza interessi fino a 55 giorni, oltre che di prelevare contanti presso tutti gli ATM che accettano carte Mastercard.