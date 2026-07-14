Carta di credito di TF Bank, è gratuita e non bisogna aprire un nuovo conto

Poter contare su una carta di credito gratuita in vista di una vacanza (soprattutto all’estero) è molto utile. La soluzione giusta su cui puntare è rappresentata da TF Mastercard Gold, la carta di credito messa a disposizione da TF Bank.

Si tratta di un prodotto ricco di potenzialità ma anche privo di costi. La carta ha canone zero, senza requisiti da rispettare, e include una polizza viaggi gratuita oltre alla possibilità di sfruttare i cambi senza commissioni aggiuntive.

Per richiedere la carta è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di TF Bank, seguendo una veloce procedura guidata. Non sono previsti costi di emissione.

Carta di credito gratuita con TF Bank

La carta di credito proposta da TF Bank ha tutte le caratteristiche per essere considerata come l’opzione giusta per i pagamenti. Il canone è zero e non ci sono requisiti da rispettare. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare una polizza viaggi gratuita e l’assenza di commissioni sui cambi.

Tra le caratteristiche troviamo l’emissione gratuita e senza apertura di un nuovo conto corrente. C’è anche la possibilità di usare i wallet digitali per i pagamenti. La carta di TF Bank consente anche la rateizzazione delle spese, in modo da poter dilazionare alcuni acquisti nel corso del tempo.

L’assenza di costi rappresenta un bonus da non sottovalutare. Per chi è alla ricerca di una carta gratuita senza dover aprire un nuovo conto corrente, quindi, la proposta di TF Bank può rappresentare il prodotto su cui puntare, con tutti gli elementi giusti da sfruttare.

Per richiedere la carta è sufficiente seguire una veloce procedura online, accessibile dal box qui di sotto. La promo descritta è valida solo per un breve periodo di tempo.