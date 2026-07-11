 Tasso di interesse del 4% sul saldo positivo del proprio conto aziendale con Vivid Money
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Tasso di interesse del 4% sul saldo positivo del proprio conto aziendale con Vivid Money

Alla scoperta del conto aziendale online promosso dalla società fintech tedesca con sede a Berlino Vivid Money.
Tasso di interesse del 4% sul saldo positivo del proprio conto aziendale con Vivid Money
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Alla scoperta del conto aziendale online promosso dalla società fintech tedesca con sede a Berlino Vivid Money.
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Tasso di interesse del 4% lordo annuo sul saldo positivo, conto gratuito con IBAN illimitati e integrazioni con software di contabilità: è quanto propone Vivid Money, il conto aziendale online per piccole e medie imprese, freelancer, società di persone e startup.

Tra le principali caratteristiche del conto business Vivid si annoverano anche le carte fisiche e virtuali gratuite, l’accesso per i dipendenti potendo scegliere autorizzazioni personalizzate,  nonché un cashback fino al 10% per ridurre le spese aziendali. A tutto questo, poi, si aggiunge la sicurezza di un deposito dei fondi sicuro presso la Banca centrale del Lussemburgo e i Foni del Mercato Monetario di alta qualità (QMMF).

Pagina offerta Vivid Money

vivid money conto aziendale online

Il conto aziendale online di Vivid

Il principale vantaggio del conto business online della fintech tedesca Vivid Money è il 4% di interesse annuo lordo riconosciuto sul saldo positivo del conto per i primi quattro mesi. In alternativa, è possibile usufruire del 5% di interesse annuo fisso per cinque mesi in dollari e sterline. Inoltre, a differenza della maggior parte delle altre banche che offrono un servizio analogo, l’accesso al denaro è disponibile in qualsiasi momento, con la possibilità dunque di depositare e prelevare i fondi in qualsiasi momento.

Come accennato poi qui sopra, i propri fondi sono al sicuro. Al tempo stesso, per garantire un buon rendimento, Vivid investe il denaro in fondi del mercato monetario che vantano rating AAA/Aaa dalle agenzie Fitch, Moody’s e S&P.

La richiesta di apertura del conto aziendale online Vivid Money avviene in dieci minuti tramite il sito ufficiale vivid.money, senza la necessità di presentare documenti né di recarsi presso una filiale. La verifica della propria identità avviene semplicemente tramite una foto, e una volta completata la procedura è possibile utilizzare il proprio conto con IBAN illimitati, carte fisiche e virtuali gratuite più bonifici SEPA senza commissioni.

Pagina offerta Vivid Money

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Pubblicato il 11 lug 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
11 lug 2026
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